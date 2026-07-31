Høytrykksvasker HD 8/18-4 St H
Stasjonær høytrykksmaskin med robust ramme og deksel i rustfritt stål. Kraftig med 800 l/t og 180 bar, utstyr av høy kvalitet og høy driftssikkerhet.
Robust, kraftig og brukervennlig – denne stasjonære kaldtvanns høytrykksvaskeren for opptil 85 °C i vanninntaket med forhåndstrykkpumpe er ideell for kontinuerlig bruk i næringsmiddelindustrien. Den imponerer med en vannmengde på 800 l/t og et arbeidstrykk på 180 bar. Høytrykksvaskeren har en vanntank med kalkbeskyttelse og tørrkjøringsbeskyttelse, inkludert en tom indikator for kalkbeskyttelsen. Det er også vaskemiddelinntak med doseringsventil og tom-indikator. Den imponerer med sin holdbarhet takket være sin robuste veivakselpumpe med sylinderhode i messing og slitesterk ramme og deksel i rustfritt stål. Den 4-polede, lavhastighets elektriske motoren sørger for lang levetid, mens den elektroniske overvåkingen sørger for sikker drift. Driften er problemfri takket være den store dreiebryteren, og installasjon og vedlikehold er også enkelt og brukervennlig. Maskinen leveres uten tilbehør, som kan velges tilpasset ditt behov: trykkmåler, timeteller, inntak for andre vaskemiddel, automatisk trykkavlastning og diverse fjernkontroller.
Egenskaper og fordeler
Utstyr av høy kvalitetLagringstank med ventil, kalkbeskyttelse og tørrkjøringsbeskyttelse. Svært robust ramme og deksel i rustfritt stål. Maskinen kan alternativt styres med en fjernkontroll.
Holdbar og solid utførelseRobust veivakselpumpe med topplokk av messing og materialer av høy kvalitet, sørger for en lang levetid. Pålitelige Kärcher veivakselpumper for optimalt trykk. Fire-polet, lavhastighets luftkjølt elektrisk motor.
Enkel å brukeBare én dreiebryter for alle funksjoner garanterer enkel betjening uten lange bruker opplæring. Svært brukervennlig takket være selvforklarende symboler. Ingen behov for tidkrevende opplæring. LED-lys indikerer bruksberedskap, vannmangel og serviceintervall.
Robust design tillater også tunge applikasjoner
- Egnet for daglig bruk.
- Langvarig, robust og dermed svært økonomisk maskin.
- Lenge levetid, mindre vedlikehold og lavere kostnader. Ideell for bruk i industrien.
Innløp for rengjøringsmiddel med ventil og tom-indikator.
- For nøyaktig og justerbar dosering av rengjøringsmiddel.
- Vaskemiddeldoseringsenhet på sugesiden.
Elektrisk overvåkning for større driftssikkerhet.
- Automatisk utkobling ved over- eller underspenning.
- Automatisk avslåing ved vannmangel. LED-indikatorer for standby, service og feil.
- Slår seg av ved lekkasjer eller fasefeil.
Stort integrert vannfilter.
- Stort vannfilter for å beskytte pumpen.
- Enkel å bruke, lett å rengjøre
- Sikrer lang levetid for alle høytrykkskomponenter.
Enkel installering og enkelt vedlikehold
- God tilgang for enkel service og vedlikehold.
- Rask og enkel installasjon sparer monteringskostnader.
- Omfattende servicenettverk med høyt utdannede serviceteknikere.
Omfattende utvalg av tilbehør og ekstrautstyr
- Trykkmåler og timeteller for medgått tid er tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Automatisk trykkavlastning er tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Valgfritt: andre kjemi inntak med ventil og tom-indikator.
Er raskt klar for bruk
- Maskinen er alltid klar til bruk for maksimal produktivitet og fleksibilitet.
- Klar med et tastetrykk, uten klargjøringstider eller transport av mobile maskiner.
- Pumpen starter så fort høytrykkspistolen aktiveres, og gir praktiske arbeidsforhold fra alle tilførselspunkter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 800
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Maks. trykk (bar/mPa)
|240 / 24
|Inngangstemperatur (°C)
|85
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|5,5
|Sikringsvern (A)
|16
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Antall brukere
|1
|Mobilitet
|Stasjonær
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|75
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|84,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|800 x 605 x 600
Scope of supply
- Servokontroll
- Kraftdyse
- Ramme og deksel: Rustfritt stål
- Klargjort for servobetjening
- Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak
Utstyr
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Trykkpumpe
- Avkalkningsbeskyttelse
- Tørrkjøringsbeskyttelse
- Stort finmasket vannfilter
- Lagertankmed flotørventil
- Klargjort for fjernstyring
- RM1 dosering
- Oljenivåmåler
- Oljepinne
- Luftkjølt motor
Bruksområder
- Ideell for rengjøring innen næringsmiddelindustrien
- Ideell for bruksområder innen næringsmiddel-, kosmetikk- og kjemisk industri.
- Rengjøring av kjøretøy
- For rengjøring av maskiner og kjøretøy
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
- Ideell for bruk i næringsmiddel- og kjemisk industri
- Landbruk
- Industri
- Rengjøring av dyrestaller i landbruket
- Til bruk for høytrykksrengjøring med kaldt eller varmt vann.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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