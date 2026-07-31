Robust, kraftig og brukervennlig – denne stasjonære kaldtvanns høytrykksvaskeren for opptil 85 °C i vanninntaket med forhåndstrykkpumpe er ideell for kontinuerlig bruk i næringsmiddelindustrien. Den imponerer med en vannmengde på 800 l/t og et arbeidstrykk på 180 bar. Høytrykksvaskeren har en vanntank med kalkbeskyttelse og tørrkjøringsbeskyttelse, inkludert en tom indikator for kalkbeskyttelsen. Det er også vaskemiddelinntak med doseringsventil og tom-indikator. Den imponerer med sin holdbarhet takket være sin robuste veivakselpumpe med sylinderhode i messing og slitesterk ramme og deksel i rustfritt stål. Den 4-polede, lavhastighets elektriske motoren sørger for lang levetid, mens den elektroniske overvåkingen sørger for sikker drift. Driften er problemfri takket være den store dreiebryteren, og installasjon og vedlikehold er også enkelt og brukervennlig. Maskinen leveres uten tilbehør, som kan velges tilpasset ditt behov: trykkmåler, timeteller, inntak for andre vaskemiddel, automatisk trykkavlastning og diverse fjernkontroller.