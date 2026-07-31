Høytrykksvasker HD 17/15-4 S ST Classic
Den kraftige HD 17/15-4 S St Classic stasjonære kaldtvanns høytrykksvaskeren for tøff kontinuerlig bruk og optimale rengjøringsresultater. Enkel installasjon, drift og vedlikehold.
Robust, kraftig og enkel å betjene - HD 17/15-4 S St. Classic er den ideelle kaldtvanns høytrykksvaskeren for de tøffeste stasjonære bruksområdene. Med en motorstyrke på 9 kW produserer den og leverer en imponerende vannstrøm på 1700 liter per time. Den solide og lettjusterbare veivakselpumpen med messing sylinderhode, sammen med den lavhastighets 4-polede motoren som har automatisk avstengning og luft/vannkjøling, utgjør hjertet av maskinen og sikrer konsistent og langvarig drift. HD 17/15-4 S St. Classic leveres med avtrekkerpistol, lanse, 10 meter høytrykksslange og kraftdyse som standard - alt utstyrt med vårt innovative EASY!Lock hurtigkoblingssystem for raskt og enkelt bytte av tilbehør. Gjør deg klar til å takle selv de tøffeste rengjøringsoppgavene med HD 17/15-4 S St. Classic. Med sin imponerende ytelse og slitesterke konstruksjon vil denne høytrykksvaskeren imponere deg gang etter gang. Uansett om du jobber på en verksted, en industriell bygning eller et annet krevende miljø, vil HD 17/15-4 S St. Classic være din pålitelige partner for effektiv rengjøring.
Egenskaper og fordeler
Kraftig og robust veivakselpumpe med sylinderhode av messing og stempler med hylse av keramikkHøy ytelse og høy effektivitet. Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Med funksjon for avsug, og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Robust, stasjonært chassis.En robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. Stabil stålrørsramme beskytter alle komponenter. Integrert oppbevaring for utstyr.
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkoblingRask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr. Robust og holdbart utstyr. Enkel i bruk
Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messing
- Utprøvd og testede Kärcher høykvalitetskomponenter garanterer lang levetid.
- Bygget for å vare lenge, svært pålitelig.
- Høy ytelse og lave vedlikeholdskostnader.
Brukervennlig maskindesign
- Stort vannfilter som beskytter pumpen.
- Trykk- og vannvolum kan justeres direkte på pumpen.
- Med seglasset og peilepinnen kan oljens nivå og kvalitet kontrolleres på en enkel måte.
Intuitiv betjening og enkelt vedlikehold
- Integrert vannfilter kan tas av og rengjøres uten verktøy.
- God tilgang for enkel service og vedlikehold.
- Enkel betjening
God fleksibilitet
- Bredt utvalg av tilbehør for ulike bruksområder.
- Det omfattende tilbehørsutvalget gir ergonomiske og økonomiske rengjøringsløsninger for mange ulike bruksområder.
- Enkel og rask montering.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|1000 - 1700
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|100 - 150
|Maks. trykk (bar)
|210
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|9
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|110
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|61
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|66,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|720 x 522 x 418
Scope of supply
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 10, 250 bar
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Firepolet, trefaset luft- og vannavkjølt motor
- Automatisk stopp
- Integrert finmasket vannfilter
- Oljenivåmåler
- Vanninntaksrør i messing
Bruksområder
- Rengjøring av dyrestaller i landbruket
- Ideel for bilforhandlere, bilutleieselskaper og bensinstasjoner.
- Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bil-, industri- og landbrukssektoren
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
- For rengjøring av produksjonshaller, lager- og logistikkhaller, og lasteområder
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentlig sektor.
- Industri
- Landbruk
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