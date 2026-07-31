Vår mobile kaldtvannstrailer HD 9/23 De Tr1 er utstyrt med en kraftig, pålitelig og miljøvennlig (EU STAGE V) Yanmar dieselmotor og en 1000 liters vanntank. Med denne uavhengige maskinen løser du omfattende rengjøringsoppgaver med høytrykk som de som ofte finnes i det offentlige eller i byggebransjen, uten problemer. Med et arbeidstrykk på 230 bar og en vannhastighet på opptil 930 liter per time, er det nesten ingen grenser for hva HD 9/25 De Tr1 kan løse opp i. HD-tilhengeren er utstyrt med en ergonomisk EASY!Forcehøytrykkspistol, samt mange lagringsalternativer som standard. Den robuste maskinen er også enkel å betjene og tilgjengelig i andre konfigurerbare varianter – for eksempel med en slangetrommel i bakområdet eller i en førerhusversjon.