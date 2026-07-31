HD trailer HD 9/23 De Tr1
Uavhengig, mobil, med pålitelig Yanmar dieselmotor (EU STAGE V): HD Trailer HD 9/23 De Tr1 med 1000 l vanntank er høytrykksvaskeren for de tidkrevende rengjøringsjobber på byggeplasser og i det offentlige.
Vår mobile kaldtvannstrailer HD 9/23 De Tr1 er utstyrt med en kraftig, pålitelig og miljøvennlig (EU STAGE V) Yanmar dieselmotor og en 1000 liters vanntank. Med denne uavhengige maskinen løser du omfattende rengjøringsoppgaver med høytrykk som de som ofte finnes i det offentlige eller i byggebransjen, uten problemer. Med et arbeidstrykk på 230 bar og en vannhastighet på opptil 930 liter per time, er det nesten ingen grenser for hva HD 9/25 De Tr1 kan løse opp i. HD-tilhengeren er utstyrt med en ergonomisk EASY!Forcehøytrykkspistol, samt mange lagringsalternativer som standard. Den robuste maskinen er også enkel å betjene og tilgjengelig i andre konfigurerbare varianter – for eksempel med en slangetrommel i bakområdet eller i en førerhusversjon.
Egenskaper og fordeler
Uavhengig av ekstern strøm- eller vannforsyningYanmar diesel eller Honda bensinmotorer (begge EU STAGE V) for selvstendig arbeid. 1000 liter vanntank for minst en times arbeid med full effekt. Integrert tilhengerkonsept for høy mobilitet og maksimal uavhengighet.
Enkel og praktisk betjeningVeldig enkel betjening, og dermed designet for bruk i utleieparker. Praktisk utstyr med motorelektronikkstart og valgfri slangetrommel. Oppbevaringsrom i den bakre delen for oppbevaring av drivstoffbeholder og tilbehør.
Robust design for tøffe arbeidsforholdPålitelig og velprøvd Kärcher høytrykksteknologi med lang levetid. Kufanger og bakre presenning for å beskytte maskinen er tilgjengelig som valgfritt utstyr. Det integrerte frostvæskesystemet tillater arbeidsaktiviteter hele året.
Flere konfigurasjoner mulig
- Fleksible, tilpassede konfigurasjoner for individuelle kundebehov.
- Valgfri førerhusvariant for bruk på plattformer eller installasjon i kjøretøy.
- På forespørsel kan tankene også utformes i tilpassede farger.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|400 - 930
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Motorprodusent
|Yanmar
|Motortype
|L 100 V
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|600
|Mål (L x B x H) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Servokontroll
- Kraftdyse
Utstyr
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
Videoer
Bruksområder
- Mobil høytrykksrengjøring i byggebransjen, f.eks.
- For utleie fra utleieparker for ulike rengjøringsoppgaver
- Ideell for rengjøringstjenesteleverandører, for eksempel for fjerning av graffiti
- Mobil høytrykksrengjøring i f.eks. det offentlige
Konfigurerbare enheter
Konfigurerbare komponenter