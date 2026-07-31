HD trailer HD 9/23 De Tr1

Uavhengig, mobil, med pålitelig Yanmar dieselmotor (EU STAGE V): HD Trailer HD 9/23 De Tr1 med 1000 l vanntank er høytrykksvaskeren for de tidkrevende rengjøringsjobber på byggeplasser og i det offentlige.

Vår mobile kaldtvannstrailer HD 9/23 De Tr1 er utstyrt med en kraftig, pålitelig og miljøvennlig (EU STAGE V) Yanmar dieselmotor og en 1000 liters vanntank. Med denne uavhengige maskinen løser du omfattende rengjøringsoppgaver med høytrykk som de som ofte finnes i det offentlige eller i byggebransjen, uten problemer. Med et arbeidstrykk på 230 bar og en vannhastighet på opptil 930 liter per time, er det nesten ingen grenser for hva HD 9/25 De Tr1 kan løse opp i. HD-tilhengeren er utstyrt med en ergonomisk EASY!Forcehøytrykkspistol, samt mange lagringsalternativer som standard. Den robuste maskinen er også enkel å betjene og tilgjengelig i andre konfigurerbare varianter – for eksempel med en slangetrommel i bakområdet eller i en førerhusversjon.

Egenskaper og fordeler
HD trailer HD 9/23 De Tr1: Uavhengig av ekstern strøm- eller vannforsyning
Uavhengig av ekstern strøm- eller vannforsyning
Yanmar diesel eller Honda bensinmotorer (begge EU STAGE V) for selvstendig arbeid. 1000 liter vanntank for minst en times arbeid med full effekt. Integrert tilhengerkonsept for høy mobilitet og maksimal uavhengighet.
HD trailer HD 9/23 De Tr1: Enkel og praktisk betjening
Enkel og praktisk betjening
Veldig enkel betjening, og dermed designet for bruk i utleieparker. Praktisk utstyr med motorelektronikkstart og valgfri slangetrommel. Oppbevaringsrom i den bakre delen for oppbevaring av drivstoffbeholder og tilbehør.
HD trailer HD 9/23 De Tr1: Robust design for tøffe arbeidsforhold
Robust design for tøffe arbeidsforhold
Pålitelig og velprøvd Kärcher høytrykksteknologi med lang levetid. Kufanger og bakre presenning for å beskytte maskinen er tilgjengelig som valgfritt utstyr. Det integrerte frostvæskesystemet tillater arbeidsaktiviteter hele året.
Flere konfigurasjoner mulig
  • Fleksible, tilpassede konfigurasjoner for individuelle kundebehov.
  • Valgfri førerhusvariant for bruk på plattformer eller installasjon i kjøretøy.
  • På forespørsel kan tankene også utformes i tilpassede farger.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjennomstrømning (l/t) 400 - 930
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar/mPa) 40 - 230 / 4 - 23
Motorprodusent Yanmar
Motortype L 100 V
Vekt (med tilbehør) (kg) 600
Mål (L x B x H) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
  • Høytrykkslange lengde: 15 m
  • Høytrykkslange type: Premium kvalitet
  • Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
  • Spylelanse: 1050 mm
  • Servokontroll
  • Kraftdyse

Utstyr

  • Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
HD trailer HD 9/23 De Tr1
HD trailer HD 9/23 De Tr1
HD trailer HD 9/23 De Tr1
HD trailer HD 9/23 De Tr1
HD trailer HD 9/23 De Tr1
HD trailer HD 9/23 De Tr1

Videoer

Bruksområder
  • Mobil høytrykksrengjøring i byggebransjen, f.eks.
  • For utleie fra utleieparker for ulike rengjøringsoppgaver
  • Ideell for rengjøringstjenesteleverandører, for eksempel for fjerning av graffiti
  • Mobil høytrykksrengjøring i f.eks. det offentlige
Konfigurerbare enheter

Konfigurerbare komponenter

Med en kraftig utvidet driftsradius for maksimal fleksibilitet ved høytrykksrengjøring: Høytrykksslangetrommelsettet for Kärcher HD-tilhengeren er praktisk i bruk og rommer opptil 50 meter høytrykksslange. Dette gjør at rengjøringsoppgaver kan utføres over store avstander fra tilhengeren og beskytter slangen under lagring og transport.

Monteringssett for Kärcher HD-tilhenger: Det svarte frontdekselet med beskyttelsesdeksel er ettermonterbart og svært robust. Det gir motor- og pumpeenheten på Kärcher HD-tilhengere pålitelig beskyttelse mot ytre skader. Hvis motoren eller pumpen trenger service, kan beskyttelsesdekselet enkelt foldes opp.

Den ettermonterbare krankroken, som kan festes til Kärcher HD-tilhengere, bruker bare ett sentralt forankringspunkt, noe som muliggjør rask og enkel lasting og transport av tilhengere til neste sted.

Robust, svart presenning som gir effektiv beskyttelse av bakenden på Kärcher HD-tilhengere mot både smuss og uautorisert tilgang. Festesettet kan ettermonteres når som helst og kan også låses på plass.

Den ettermonterbare tidstelleren gjør det mulig å spore bruksperiodene til Kärcher HD-tilhengeren nøyaktig ned til minuttet. Som et resultat kan festesettet brukes til presise kostnads-nytte-analyser og er spesielt nyttig som grunnlag for leiefakturering.

Med et volum på 20 liter gjør denne transportsikre drivstoffbeholderen det mulig å forlenge rengjøringsarbeidet med Kärcher HD-tilhengere med mange timer.

Det ettermonterbare blinklyset for Kärcher HD-tilhengere øker synligheten når som helst på døgnet. Dette svært synlige blinklyset øker beskyttelsen som tilbys brukere, maskinen og andre parter.

Monteringssett for å beskytte tanken på Kärcher HD-tilhengere: Svært robust støtbeskyttelse, som også fungerer som en underkjøringsskjerm, og dermed effektivt beskytter tilhengeren mot ytre skader samt forbedrer sikkerheten til andre trafikanter.

Den ettermonterbare støtdemperen for Kärcher HD-tilhengere beskytter tilhengerne effektivt under transport og gir også tillatelse til høyere kjørehastigheter.

Det ettermonterbare dekselet for motor og pumpeenhet på Kärcher HD-tilhengere beskytter effektivt bensin- eller dieselmotoren og høytrykkspumpen til høytrykksspyleren mot smuss under transport til bruksstedet.
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