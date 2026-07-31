Kärchers varmtvannsbereder er en kraftig elektrisk høytrykks varmtvannsgenerator som varmer vannet umiddelbart under høyt trykk, noe som sikrer en konstant temperatur. Den er ideell for stasjonære høytrykksvaskere med en vanngjennomstrømning på opptil 1300 l/t og et trykk på opptil 210 bar, men kan også brukes med mobile enheter. Monteringen på høytrykksiden av høytrykksmaskinen er rask og enkel. Varmtvannsberederen har en varmeeffekt på 42 kW og bruker kun strøm når det er behov for varmtvann. Dette gjør den spesielt miljøvennlig, da den i motsetning til olje- eller gassbrennere ikke produserer eksosgasser. I tillegg er det ingen åpen flamme, noe som gjør den ideell for bruk på steder der brennere ikke er tillatt. Ved en vanngjennomstrømning på 13 l/min (800 l/t) økes vanntemperaturen med 45 °C. Maksimal oppnåelig temperatur er 95 °C med en innløpstemperatur på 50 °C. Maskinen er enkel å betjene og spesielt robust, da både rammen, dekselet og den elektriske varmespiralen er laget av rustfritt stål.