Varmtvannsgenerator HWE 13/21-42kW
Kärchers varmtvannsbereder er en elektrisk varmtvannsgenerator med høy varmeeffekt på 42 kW som fleksibelt kan monteres på høytrykksiden av en høytrykksvasker.
Kärchers varmtvannsbereder er en kraftig elektrisk høytrykks varmtvannsgenerator som varmer vannet umiddelbart under høyt trykk, noe som sikrer en konstant temperatur. Den er ideell for stasjonære høytrykksvaskere med en vanngjennomstrømning på opptil 1300 l/t og et trykk på opptil 210 bar, men kan også brukes med mobile enheter. Monteringen på høytrykksiden av høytrykksmaskinen er rask og enkel. Varmtvannsberederen har en varmeeffekt på 42 kW og bruker kun strøm når det er behov for varmtvann. Dette gjør den spesielt miljøvennlig, da den i motsetning til olje- eller gassbrennere ikke produserer eksosgasser. I tillegg er det ingen åpen flamme, noe som gjør den ideell for bruk på steder der brennere ikke er tillatt. Ved en vanngjennomstrømning på 13 l/min (800 l/t) økes vanntemperaturen med 45 °C. Maksimal oppnåelig temperatur er 95 °C med en innløpstemperatur på 50 °C. Maskinen er enkel å betjene og spesielt robust, da både rammen, dekselet og den elektriske varmespiralen er laget av rustfritt stål.
Egenskaper og fordeler
Høy elektrisk varmeeffekt på 42 kWVarmtvann er tilgjengelig i løpet av få sekunder. Ved en vanngjennomstrømning på 800 l/t og en innløpstemperatur på 15 °C, er den konstante arbeidstemperaturen 60 °C.
God fleksibilitetPasser for stasjonære og mobile høytrykksvaskere med en gjennomstrømningshastighet på opptil 1300 l/t og et trykk på 210 bar. Den elektriske varmtvannsberederen monteres på høytrykksiden av en høytrykksvasker og varmer kun når det er behov for varmtvann. Varmtvannsberederen kan brukes både utendørs og innendørs.
Miljøvennlig og brukervennligVarmtvannsberederen fungerer utelukkende elektrisk og bruker ikke konvensjonell energi som diesel eller gass. Vannet varmes opp elektrisk inne i maskinen, noe som eliminerer produksjonen av eksosgasser, i motsetning til systemer som bruker olje- eller gassbrennere. Fraværet av åpen flamme gjør den ideell for bruk på steder der det er vanskelig eller forbudt å slippe ut eksos fra en brenner.
Maksimal energieffektivitet
- Høy energieffektivitet oppnås fordi varmtvannet ikke trenger å lagres, i motsetning til lavtrykksystemer.
- Den varmer kun når det er behov for varmtvann.
- Enkel plug-and-play installasjon og ukomplisert betjening.
Maksimal sikkerhet og enkel betjening
- Inkluderer strømningsbryter for å beskytte mot tørrkjøring.
- Med sikkerhetstermostat for å forhindre dannelse av damp.
- Vanntemperaturen justeres enkelt med en temperaturkontroller.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400 - 400
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 1300
|Arbeidstrykk (bar)
|maks. 210
|Tilkoblingsbelastning (A)
|61
|Effekt (kW)
|42
|Vanngjennomstrøm
|3/8″
|Sikringsvern (A)
|63
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 70
|Maks. driftstemperatur (°C)
|maks. 95
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|33,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|36,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|630 x 500 x 160
Utstyr
- Tørrkjøringsbeskyttelse
- temperaturinnstilling
- sikkerhetstermostat
- Ramme og deksel: Rustfritt stål
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Elektrisk varmtvannsgenerator for eksosfri innendørs bruk
- I produksjonsområder og verksteder der det er behov for varmt vann
- Offentlige innendørsområder der det er behov for varmt vann
- Ideell for rengjøring innen næringsmiddelindustrien
- Industri
- Landbruk
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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