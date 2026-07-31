Høytrykksvasker HD 10/21-4 S ST Classic
Enkel å bruke på alle måter, ultrakraftig og robust: HD 10/21-4 S St. Classic kaldtvanns høytrykksvasker for tøff kontinuerlig bruk i stasjonær drift.
Få jobben gjort raskt og effektivt med HD 10/21-4 S St. Classic, den ultimate stasjonære kaldtvanns høytrykksvaskeren. Med sin enkle betjening, vedlikehold og montering, vil den ta rengjøringen til et nytt nivå. Kan enkelt monteres på vegg eller gulv, og gir deg full kontroll over rengjøringsoppgavene. Med en imponerende motoreffekt, kan denne maskinen levere opp til 210 bar arbeidstrykk og en vannstrøm på 1000 liter per time. Her finner du en pålitelig veivakselpumpe med et høykvalitets messing sylinderhode. Den 4-polede motoren med lav hastighet, automatisk avstengning og luft/vannkjøling sørger for en jevn og pålitelig drift. HD 10/21-4 S St. Classic leveres også med et utvalg av tilbehør, inkludert avtrekkerpistol, lanse, 10-meter høytrykksslange og kraftdyse. Alt dette kommer med våre innovative EASY!Lock hurtigkoblinger, som gjør det enkelt å bytte mellom ulike tilbehør. Uansett om du jobber på en bilforhandler, et bilutleiefirma eller en bensinstasjon, vil denne vaskeren være den perfekte løsningen for deg. Ta kontroll over rengjøringen med HD 10/21-4 S St. Classic og opplev kraften og effektiviteten den har å tilby.
Egenskaper og fordeler
Kraftig og robust veivakselpumpe med sylinderhode av messing og stempler med hylse av keramikkHøy ytelse og høy effektivitet. Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Med funksjon for avsug og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Robust, stasjonært chassis.En robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. Stabil stålrørsramme beskytter alle komponenter. Integrert oppbevaring for utstyr.
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkoblingRask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr. Robust og holdbart utstyr. Enkel i bruk
Brukervennlig maskindesign
- Stort vannfilter som beskytter pumpen.
- Trykk- og vannvolum kan justeres direkte på pumpen.
- Med seglasset og peilepinnen kan oljens nivå og kvalitet kontrolleres på en enkel måte.
Firepolet lavhastighetsmotor med luftvann-kjølesystem
- Utprøvd og testede Kärcher høykvalitetskomponenter garanterer lang levetid.
- Høy ytelse og lave vedlikeholdskostnader.
- Bygget for å vare lenge, svært pålitelig.
Intuitiv betjening og enkelt vedlikehold
- Integrert vannfilter kan tas av og rengjøres uten verktøy.
- God tilgang for enkel service og vedlikehold.
- Enkel betjening
God fleksibilitet
- Det omfattende tilbehørsutvalget gir ergonomiske og økonomiske rengjøringsløsninger for mange ulike bruksområder.
- Bredt utvalg av tilbehør for ulike bruksområder.
- Enkel og rask montering.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 1000
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|50 - 210
|Maks. trykk (bar)
|270
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|8
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|050
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|50,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|55,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|720 x 522 x 418
Scope of supply
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Firepolet, trefaset luft- og vannavkjølt motor
- Automatisk stopp
- Integrert finmasket vannfilter
- Oljenivåmåler
- Vanninntaksrør i messing
Bruksområder
- Rengjøring av dyrestaller i landbruket
- Ideel for bilforhandlere, bilutleieselskaper og bensinstasjoner.
- Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bil-, industri- og landbrukssektoren
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
- For rengjøring av produksjonshaller, lager- og logistikkhaller, og lasteområder
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentlig sektor.
- Industri
- Landbruk
Tilbehør
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