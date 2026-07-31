Få jobben gjort raskt og effektivt med HD 10/21-4 S St. Classic, den ultimate stasjonære kaldtvanns høytrykksvaskeren. Med sin enkle betjening, vedlikehold og montering, vil den ta rengjøringen til et nytt nivå. Kan enkelt monteres på vegg eller gulv, og gir deg full kontroll over rengjøringsoppgavene. Med en imponerende motoreffekt, kan denne maskinen levere opp til 210 bar arbeidstrykk og en vannstrøm på 1000 liter per time. Her finner du en pålitelig veivakselpumpe med et høykvalitets messing sylinderhode. Den 4-polede motoren med lav hastighet, automatisk avstengning og luft/vannkjøling sørger for en jevn og pålitelig drift. HD 10/21-4 S St. Classic leveres også med et utvalg av tilbehør, inkludert avtrekkerpistol, lanse, 10-meter høytrykksslange og kraftdyse. Alt dette kommer med våre innovative EASY!Lock hurtigkoblinger, som gjør det enkelt å bytte mellom ulike tilbehør. Uansett om du jobber på en bilforhandler, et bilutleiefirma eller en bensinstasjon, vil denne vaskeren være den perfekte løsningen for deg. Ta kontroll over rengjøringen med HD 10/21-4 S St. Classic og opplev kraften og effektiviteten den har å tilby.