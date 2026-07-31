Høytrykksvasker HD 13/18-4 S ST Classic
Utviklet spesielt for tøff, stasjonær kontinuerlig bruk og optimale rengjøringsresultater: HD 13/18-4 S St Classic kaldtvanns høytrykkspyler. Veldig enkel installasjon, vedlikehold og drift.
HD 13/18-4 S St. Classic kaldtvanns høytrykksvaskeren fra Kärcher er enkel å betjene og er spesielt designet for holdbarhet og stasjonær kontinuerlig bruk. Med en motoreffekt på 8,8 kW kan maskinen produsere arbeidstrykk opptil 180 bar og levere en imponerende vannmengde på 1300 liter i timen. Dette settet inkluderer avtrekkerpistol, lanse, 10 meter høytrykksslange og kraftdyse som standard. Alle disse komponentene er utstyrt med vår innovative EASY!Lock hurtigkobling, noe som gir både hastighet og enkelhet i bruk. Høykvalitets veivakselpumpen er både solid og lettjusterbar, med et sylinderhode i messing som sikrer pålitelighet og langvarig drift. Den 4-polede motoren kjører med lav hastighet for å minimere slitasje, og den har automatisk avstengning og luft/vannkjøling for å opprettholde optimal ytelse. Maskinen er utstyrt med et enkelt rengjøringsbart vannfilter som beskytter pumpen. Vedlikehold og rutineservice på HD 13/18-4 S St Classic er enkelt og raskt å utføre. Den solide stålrammen kan monteres på veggen eller gulvet for å sikre stabilitet under bruk. Denne høytrykksvaskeren fra Kärcher kombinerer enkel betjening, holdbarhet og pålitelighet, og er ideell for tøff bruk
Egenskaper og fordeler
Kraftig og robust veivakselpumpe med sylinderhode av messing og stempler med hylse av keramikkHøy ytelse og høy effektivitet. Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Med funksjon for avsug, og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Robust, stasjonært chassis.En robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. Stabil stålrørsramme beskytter alle komponenter. Integrert oppbevaring for utstyr.
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkoblingRask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr. Robust og holdbart utstyr. Enkel i bruk
Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messing
- Utprøvd og testede Kärcher høykvalitetskomponenter garanterer lang levetid.
- Bygget for å vare lenge, svært pålitelig.
- Høy ytelse og lave vedlikeholdskostnader.
Brukervennlig maskindesign
- Stort vannfilter som beskytter pumpen.
- Trykk- og vannvolum kan justeres direkte på pumpen.
- Med seglasset og peilepinnen kan oljens nivå og kvalitet kontrolleres på en enkel måte.
Intuitiv betjening og enkelt vedlikehold
- Integrert vannfilter kan tas av og rengjøres uten verktøy.
- God tilgang for enkel service og vedlikehold.
- Enkel betjening
God fleksibilitet
- Bredt utvalg av tilbehør for ulike bruksområder.
- Det omfattende tilbehørsutvalget gir ergonomiske og økonomiske rengjøringsløsninger for mange ulike bruksområder.
- Enkel og rask montering.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|700 - 1300
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|50 - 180
|Maks. trykk (bar)
|240
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|8,8
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|072
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|48,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|54,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|720 x 522 x 418
Scope of supply
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Firepolet, trefaset luft- og vannavkjølt motor
- Automatisk stopp
- Integrert finmasket vannfilter
- Oljenivåmåler
- Vanninntaksrør i messing
Bruksområder
- Rengjøring av dyrestaller i landbruket
- Ideell for bilforhandlere, bilutleieselskaper og små bensinstasjoner.
- Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bil-, industri- og landbrukssektoren
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
- For rengjøring av produksjonshaller, lager- og logistikkhaller, og lasteområder
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentlig sektor.
- Industri
- Landbruk
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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