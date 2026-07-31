HD 13/18-4 S St. Classic kaldtvanns høytrykksvaskeren fra Kärcher er enkel å betjene og er spesielt designet for holdbarhet og stasjonær kontinuerlig bruk. Med en motoreffekt på 8,8 kW kan maskinen produsere arbeidstrykk opptil 180 bar og levere en imponerende vannmengde på 1300 liter i timen. Dette settet inkluderer avtrekkerpistol, lanse, 10 meter høytrykksslange og kraftdyse som standard. Alle disse komponentene er utstyrt med vår innovative EASY!Lock hurtigkobling, noe som gir både hastighet og enkelhet i bruk. Høykvalitets veivakselpumpen er både solid og lettjusterbar, med et sylinderhode i messing som sikrer pålitelighet og langvarig drift. Den 4-polede motoren kjører med lav hastighet for å minimere slitasje, og den har automatisk avstengning og luft/vannkjøling for å opprettholde optimal ytelse. Maskinen er utstyrt med et enkelt rengjøringsbart vannfilter som beskytter pumpen. Vedlikehold og rutineservice på HD 13/18-4 S St Classic er enkelt og raskt å utføre. Den solide stålrammen kan monteres på veggen eller gulvet for å sikre stabilitet under bruk. Denne høytrykksvaskeren fra Kärcher kombinerer enkel betjening, holdbarhet og pålitelighet, og er ideell for tøff bruk