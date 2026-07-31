Høytrykksvasker HD 5/11 Classic

HD 5/11 E Classic er en kompakt, robust og enkel høytrykksrvasker med sylinderhode i messing og tilbehør av høy kvalitet.

Denne høytrykksvaskeren er kompakt og robust. Med 840 millimeter lang lanse i rustfritt stål, imponerer den med sin enkle og praktiske håndtering. Benyttes til grundig og enkel vask av kjøretøy, maskiner, verktøy, så vel som gårdsplasser og hager. Utstyrt med sylinderhode i messing og en stålforsterket slange av høy kvalitet, resulterer dette i lav slitasje og lang holdbarhet. Det automatiske trykkavlastningssystemet beskytter komponenter, forlenger levetiden og reduserer reparasjons- og vedlikeholdskostnader. Den integrerte Home Base brukes for praktisk oppbevaring av dysene. Denne omfattende pakken med funksjoner avrundes med EASY!Lock hurtigkoblinger, som muliggjør betydelig raskere håndtering sammenlignet med konvensjonelle skrukoblinger.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HD 5/11 Classic: Lav slitasje og lang levetid.
Lav slitasje og lang levetid.
Sylinderhode i messing av høy kvalitet. Stålstempel med kjeramisk belegg Automatisk trykkreduksjon.
Høytrykksvasker HD 5/11 Classic: Utstyr av høy kvalitet.
Utstyr av høy kvalitet.
Stålanse med lengde på 840 mm. Robust gummislange med stålarmering Profesjonell høytrykkspistol med ventil i rustfritt stål.
Høytrykksvasker HD 5/11 Classic: Mange oppbevaringsmuligheter.
Mange oppbevaringsmuligheter.
Holder for oppbevaring av dyser. Integrerte kabelkroker Lanseholder
EASY!Lock hurtiglåstråd.
  • Korte monteringstider (oppsett og nedmontering).
  • Rask utskifting av tilbehør.
  • Intuitiv betjening.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 200 - 240
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 500
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar) 110
Maks. trykk (bar) 160
Tilkoblingsbelastning (kW) 2,2
Strømledning (m) 5
Dysestørrelse 036
Vanngjennomstrøm 3/4″
Mobilitet vogn
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 18
Vekt inkludert emballasje (kg) 25,7
Mål (L x B x H) (mm) 334 x 366 x 954

Scope of supply

  • Kraftdyse
  • Spylelanse: 840 mm
  • Høytrykkslange lengde: 10 m

Utstyr

  • 3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
  • Automatisk stopp
Høytrykksvasker HD 5/11 Classic
Høytrykksvasker HD 5/11 Classic
Høytrykksvasker HD 5/11 Classic

Videoer

Bruksområder
  • For rengjøring av kjøretøy
  • For rengjøring av maskiner og verktøy (på byggeplassen)
  • For rengjøring av gårdsplasser og hager (vegger, stier, paviljonger).
  • For spontan rengjøring av små områder.
Tilbehør
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