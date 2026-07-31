Denne høytrykksvaskeren er kompakt og robust. Med 840 millimeter lang lanse i rustfritt stål, imponerer den med sin enkle og praktiske håndtering. Benyttes til grundig og enkel vask av kjøretøy, maskiner, verktøy, så vel som gårdsplasser og hager. Utstyrt med sylinderhode i messing og en stålforsterket slange av høy kvalitet, resulterer dette i lav slitasje og lang holdbarhet. Det automatiske trykkavlastningssystemet beskytter komponenter, forlenger levetiden og reduserer reparasjons- og vedlikeholdskostnader. Den integrerte Home Base brukes for praktisk oppbevaring av dysene. Denne omfattende pakken med funksjoner avrundes med EASY!Lock hurtigkoblinger, som muliggjør betydelig raskere håndtering sammenlignet med konvensjonelle skrukoblinger.