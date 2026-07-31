Høytrykksvasker HD 5/11 Classic
HD 5/11 E Classic er en kompakt, robust og enkel høytrykksrvasker med sylinderhode i messing og tilbehør av høy kvalitet.
Denne høytrykksvaskeren er kompakt og robust. Med 840 millimeter lang lanse i rustfritt stål, imponerer den med sin enkle og praktiske håndtering. Benyttes til grundig og enkel vask av kjøretøy, maskiner, verktøy, så vel som gårdsplasser og hager. Utstyrt med sylinderhode i messing og en stålforsterket slange av høy kvalitet, resulterer dette i lav slitasje og lang holdbarhet. Det automatiske trykkavlastningssystemet beskytter komponenter, forlenger levetiden og reduserer reparasjons- og vedlikeholdskostnader. Den integrerte Home Base brukes for praktisk oppbevaring av dysene. Denne omfattende pakken med funksjoner avrundes med EASY!Lock hurtigkoblinger, som muliggjør betydelig raskere håndtering sammenlignet med konvensjonelle skrukoblinger.
Egenskaper og fordeler
Lav slitasje og lang levetid.Sylinderhode i messing av høy kvalitet. Stålstempel med kjeramisk belegg Automatisk trykkreduksjon.
Utstyr av høy kvalitet.Stålanse med lengde på 840 mm. Robust gummislange med stålarmering Profesjonell høytrykkspistol med ventil i rustfritt stål.
Mange oppbevaringsmuligheter.Holder for oppbevaring av dyser. Integrerte kabelkroker Lanseholder
EASY!Lock hurtiglåstråd.
- Korte monteringstider (oppsett og nedmontering).
- Rask utskifting av tilbehør.
- Intuitiv betjening.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|200 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|110
|Maks. trykk (bar)
|160
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,2
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|036
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Mobilitet
|vogn
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|18
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|25,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- Kraftdyse
- Spylelanse: 840 mm
- Høytrykkslange lengde: 10 m
Utstyr
- 3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
- Automatisk stopp
Videoer
Bruksområder
- For rengjøring av kjøretøy
- For rengjøring av maskiner og verktøy (på byggeplassen)
- For rengjøring av gårdsplasser og hager (vegger, stier, paviljonger).
- For spontan rengjøring av små områder.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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