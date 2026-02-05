Høytrykksvasker HD 9/20-4 MX Plus Classic
Robust og allsidig høytrykksvasker med stålramme. Utstyrt med en 4-polet lavturtallsmotor og en veivakselpumpe med toppstykke i messing, som sikrer lang levetid og minimalt vedlikehold.
Den brukervennlige høytrykksvaskeren HD 9/20-4 MX Plus Classic fra Kärchers Classic-serie imponerer med sitt robuste design, slitesterke komponenter av høy kvalitet og stor allsidighet. Denne maskinen i mellomklassen egner seg for et bredt spekter av rengjøringsoppgaver, fra vask av kjøretøy, produksjonslokaler og landbruksutstyr til fasaderengjøring og oppdrag i offentlig sektor. Den slitesterke veivakselpumpen med toppstykke i messing og sugefunksjon gjør det mulig å arbeide med vanntemperaturer på opptil 60 °C. Den har også justeringsmuligheter for både vannmengde og arbeidstrykk. Det lave turtallet på den 4-polede motoren sikrer redusert slitasje på pumpen, som i tillegg er beskyttet av et integrert vannfilter. Maskinen er svært servicevennlig, og alle viktige komponenter er lett tilgjengelige for enkelt vedlikehold. Det smarte konseptet fullendes av gjennomtenkt tilbehørsoppbevaring og Kärchers EASY!Lock-hurtigkoblinger, som gjør bytte av tilbehør både raskt og intuitivt.
Egenskaper og fordeler
Slangetrommel i metall
- Spesielt robust og ekstremt holdbar.
- Brukervennlig og enkel betjening.
- Med ANTI!Twist
Komponenter av høy kvalitet
- Robust veivaksel-pumpe med pålitelig Kärcher-kvalitet.
- Fire-polet lav hastighets elektrisk motor.
- Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkobling
- Profesjonell roterende dyse.
- Rask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr.
- Robust og holdbart utstyr.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
- Med praktisk oppbevaringsplass for dyser og smådeler.
- Muliggjør sikker oppbevaring av høytrykksslangen.
- Med integrert tilbehørskrok for strømkabelen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|376 / 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 900
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|70 - 200
|Maks. trykk (bar)
|240
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|6,5
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|047
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|81,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|84,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|740 x 528 x 952
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Standard
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
- Rotojetdyse/Turbodyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 20 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Integrert trommel for høytrykksslange
- ANTI!Twist
- Automatisk stopp
Bruksområder
- Høytrykksvask av kjøretøy
- Kan brukes til rengjøring av fasader
- Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
- Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.