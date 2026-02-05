Høytrykksvasker HD 8/18-4 Cage ST
Svært robust kaldtvannsvasker med pulverlakkert stålrørramme for bruk på tøffe arbeidsoppgaver.
HD 8/18-4 M Cage er en meget robust og mobil mellomstor kaldtvannsvasker som virkelig leverer under krevende arbeidsforhold, og tåler hyppig transport. Arbeidstrykket er på 180 bar, og vannmengden på 760 l/t med servobetjening hvor vannmengden kontrolleres. Det er en svært pålitelig og fleksibel maskin. Motoren beskyttes optimalt mot ytre påvirkninger av en robust pulverlakkert stålrørramme. HD 6/16-4 M Cage er en meget brukervennlig høytrykksvasker som kan brukes både horisontalt og vertikalt. Den har en nyutviklet 3-stemplet aksialpumpe med messingtopp som gir opptil 20% bedre energieffektivitet og rengjøringsytelse. Høytrykksvaskeren drives av en 4-polet, saktegående vekselstrømsmotor med trykkavlastning. Den leveres med EASY! Force høytrykkspistol, som utnytter høytrykksstrålens rekylkraft slik at du ikke bruker krefter på å holde pistolen. EASY!Lock-hurtigkoblinger gjør monteringenopptil fem ganger raskere enn konvensjonelle skrukoblinger, uten å gå på kompromiss med robusthet, lang levetid, eller komfortabelt arbeid. Den automatiske trykkavlastningsfunksjonen gir høytrykkskomponentene lang levetid.
Egenskaper og fordeler
Holdbar og solid utførelseStabil stålrørsramme beskytter alle komponenter. Stålrørrammen gjør det enkelt å sikre maskinen under transport ved hjelp av stropper e.l. Robust chassis i plast beskytter pumpen mot skitt og skade.
Utstyr av høy kvalitetAutomatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid. Kraftig, saktegående 4-polet elektrisk motor. Førsteklasses pumpetopp av messing.
Meget servicevennligEnkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten. Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen. Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Økt energieffektivitet
- Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
- 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Kraft- og tidsbesparende løsninger
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Fleksibel bruk
- Konstruert for både vertikal og horisontal bruk.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
- Holder for feste av skumlanse med beholder.
- EASY!Lock TR20 gjør det mulig å oppbevare kraftdyse eller terrassevasker rett på maskinen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|760
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. trykk (bar/mPa)
|270 / 27
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|4,6
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|44,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|48,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Automatisk stopp
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.