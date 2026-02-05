Med et arbeidstrykk på opptil 250 bar, 900 liter vann i timen og en solid veivakselpumpe takler kaldtvannsvaskeren HD 9/25 G Classic svært krevende rengjøringsoppgaver uten problemer. Takket være den kraftige EU STAGE V-bensinmotoren har den ikke behov for ekstern strømforsyning. I tillegg er den utstyrt med en robust stålrørramme og punkteringsfrie dekk, noe som gjør den spesielt godt egnet til krevende arbeidsoppgaver ved offentlig drift og vedlikehold, bygningsrengjøring eller innen bygge- og håndverksbransjen. Det ergonomiske skyvehåndtaket, den svært kompakte utformingen og mulighet for oppbevaring av tilbehør som høytrykkslange og -lanse, forenkler bruken og gjør den svært enkel å transportere. Maskinens viktige komponenter er lett tilgjengelige og beskyttes effektivt av både termo- og sikkerhetsventil samt et stort vannfilter.