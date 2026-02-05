Høytrykksvasker HD 9/25 G

HD 9/25 G med bensinmotor fra Classic-serien er vår kraftigste kaldtvannsvasker og byr blant annet på selvforsynt strøm og opptil 250 bar arbeidstrykk.

Med et arbeidstrykk på opptil 250 bar, 900 liter vann i timen og en solid veivakselpumpe takler kaldtvannsvaskeren HD 9/25 G Classic svært krevende rengjøringsoppgaver uten problemer. Takket være den kraftige EU STAGE V-bensinmotoren har den ikke behov for ekstern strømforsyning. I tillegg er den utstyrt med en robust stålrørramme og punkteringsfrie dekk, noe som gjør den spesielt godt egnet til krevende arbeidsoppgaver ved offentlig drift og vedlikehold, bygningsrengjøring eller innen bygge- og håndverksbransjen. Det ergonomiske skyvehåndtaket, den svært kompakte utformingen og mulighet for oppbevaring av tilbehør som høytrykkslange og -lanse, forenkler bruken og gjør den svært enkel å transportere. Maskinens viktige komponenter er lett tilgjengelige og beskyttes effektivt av både termo- og sikkerhetsventil samt et stort vannfilter.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HD 9/25 G: Uavhengighet
Uavhengig av eksterne strømkilder. Oppfyller kravene til eksosutslippsstandarden EU STAGE V. Praktisk, manuell snorstart.
Høytrykksvasker HD 9/25 G: Utmerket mobilitet
Punkteringsfrie hjul garanterer en mobil maskin til enhver tid. Den kompakte og smale maskinen er svært enkel å manøvrere selv i trange områder. For utmerket mobilitet, komfortabel transport og plassbesparende lagring - passer perfekt i en vanlig bil.
Høytrykksvasker HD 9/25 G: Holdbar og solid utførelse
En robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. Velprøvd sikkerhetsteknologi som termo- og sikkerhetsventil og vannfilter. Veivakselpumpe med keramiske stempler
Oppbevaringsmulighet for tilbehør
  • Slangekrok og oppbevaringsplass for tilleggsutstyr for enkel oppbevaring og transport.
  • Ergonomisk håndtak og oppbevaring for slange
Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjennomstrømning (l/t) 900
Arbeidstrykk (bar/mPa) 250 / 25
Maks. trykk (bar/mPa) 300 / 30
Vanngjennomstrøm 3/4″
Driftstype Bensin
Motortype G390FA
Antall samtidige brukere 1
Mobilitet Høyde
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 56,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 64,8
Mål (L x B x H) (mm) 878 x 538 x 702

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: Standard
  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Kraftdyse
  • Vannfilter

Utstyr

  • Beskyttelsesramme
  • Veivakselpumpe med keramiske stempler
