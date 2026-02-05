Høytrykksvasker HD 9/25 G
HD 9/25 G med bensinmotor fra Classic-serien er vår kraftigste kaldtvannsvasker og byr blant annet på selvforsynt strøm og opptil 250 bar arbeidstrykk.
Med et arbeidstrykk på opptil 250 bar, 900 liter vann i timen og en solid veivakselpumpe takler kaldtvannsvaskeren HD 9/25 G Classic svært krevende rengjøringsoppgaver uten problemer. Takket være den kraftige EU STAGE V-bensinmotoren har den ikke behov for ekstern strømforsyning. I tillegg er den utstyrt med en robust stålrørramme og punkteringsfrie dekk, noe som gjør den spesielt godt egnet til krevende arbeidsoppgaver ved offentlig drift og vedlikehold, bygningsrengjøring eller innen bygge- og håndverksbransjen. Det ergonomiske skyvehåndtaket, den svært kompakte utformingen og mulighet for oppbevaring av tilbehør som høytrykkslange og -lanse, forenkler bruken og gjør den svært enkel å transportere. Maskinens viktige komponenter er lett tilgjengelige og beskyttes effektivt av både termo- og sikkerhetsventil samt et stort vannfilter.
Egenskaper og fordeler
UavhengighetUavhengig av eksterne strømkilder. Oppfyller kravene til eksosutslippsstandarden EU STAGE V. Praktisk, manuell snorstart.
Utmerket mobilitetPunkteringsfrie hjul garanterer en mobil maskin til enhver tid. Den kompakte og smale maskinen er svært enkel å manøvrere selv i trange områder. For utmerket mobilitet, komfortabel transport og plassbesparende lagring - passer perfekt i en vanlig bil.
Holdbar og solid utførelseEn robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. Velprøvd sikkerhetsteknologi som termo- og sikkerhetsventil og vannfilter. Veivakselpumpe med keramiske stempler
Oppbevaringsmulighet for tilbehør
- Slangekrok og oppbevaringsplass for tilleggsutstyr for enkel oppbevaring og transport.
- Ergonomisk håndtak og oppbevaring for slange
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|900
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|250 / 25
|Maks. trykk (bar/mPa)
|300 / 30
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Driftstype
|Bensin
|Motortype
|G390FA
|Antall samtidige brukere
|1
|Mobilitet
|Høyde
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|56,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|64,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Standard
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Kraftdyse
- Vannfilter
Utstyr
- Beskyttelsesramme
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.