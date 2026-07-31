Høytrykksvasker HD 8/18-4 M
Kompakt, prisgunstig og brukervennlig pumpeenhet med kraftig og robust 3-stemplet aksialpumpe med stempler i rustfritt stål, 4-polet motor og saktegående 3-fas motor.
HD 8/18-4 M PU er en kompakt stasjonær kaldtvannsvasker i mellomklassen. Den har 3-sylindret aksialpumpe med herdede stempler i rustfritt stål og kraftig 4-polet saktegående 3 fas motor-/pumpeenhet. Maskinen har en vanngjennomstrømning på 760 l/t, et arbeidstrykk på 180 bar. Automatisk trykkavlastning beskytter pumpen og andre høytrykkskomponenter mot eventuelle belastninger ved standby-drift. HD 8/18 4-M PU har et svært service- og brukervennlig design, slik at det er lett å komme til alle viktige komponenter. Det er plassert et smart 3-punkts oppheng på maskinens bakside slik at det er enkelt å feste den på veggen. Den kan festes både horisontalt og vertikalt. Det er montert et vannfilter som effektivt fjerner smusspartikler fra inntaksvannet og hindrer at det kommer inn til pumpen. Maskinen leveres uten slange, lanse og pistol. Dette må bestilles utenom.
Egenskaper og fordeler
Utstyr av høy kvalitet
- Automatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid.
- Kraftig, saktegående 4-polet elektrisk motor.
- Førsteklasses pumpetopp av messing.
Fleksibel bruk
- Konstruert for både vertikal og horisontal bruk.
Klargjort for stasjonær bruk
- Enkelt og robust 3-punkts oppheng for montering på vegg på enhetens bakside.
- Svært plassbesparende og kompakt konstruksjon.
- Robust chassis i plast beskytter pumpen mot skitt og skade.
Meget servicevennlig
- Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
- Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Økt energieffektivitet
- Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
- 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|760
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. trykk (bar/mPa)
|270 / 27
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|4,6
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|31
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|34,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Servokontroll
Utstyr
- Automatisk stopp
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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