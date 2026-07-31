Høytrykksvasker HDS 13/20 S
For maksimal ytelse i de tøffeste forholdene, er denne varmtvannsvaskeren i superklassen utstyrt med en 4-polet, vannavkjølt elektromotor og en robust, aksial 3-stempelpumpe.
Som en av de kraftigste maskinene i Kärchers superklasse imponerer HDS 13/20-4 S varmtvannsvasker med de beste rengjøringsresultatene, selv under de tøffeste driftsforholdene. Høy-kvalitetskomponenter som den lavhastighets, 4-polet, vannavkjølte elektromotoren og den robuste 3-stempelpumpen med keramisk stempel leverer maksimal kvalitet. Samtidig er den svært økonomisk takket være den energibesparende eco!efficiency-modusen. HDS 13/20-4 S skiller seg også ut med sitt ekstremt brukervennlige design: den er enkel å betjene og vedlikeholde, ergonomisk utformet og lett å frakte. Den høye komforten kommer tydelig frem i den ergonomiske EASY!Force Advanced høytrykkspistolen med servostyring og den 1050 millimeter lange sprøytelansen med patentert dyseteknologi. Optimalisert brennerteknologi, to tanker for rengjøringsmiddel, omfattende sikkerhetsteknologi, tidsbesparende EASY!Lock hurtigkoblinger og smarte oppbevaringsløsninger for tilbehør gjør den imponerende utstyrspakken komplett.
Egenskaper og fordeler
Flere oppbevaringsområder for utstyr integrert i maskinen
- Innebygd oppbevaring for fullt spekter av tilbehør. Inkluderer 2 kroker for slange og strømkabel.
- Romslig oppbevaringsrom, for eksempel for rengjøringsmidler, hansker eller verktøy
Høy driftssikkerhet
- Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
- Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.
- Dempingssystemet (SDS) reduserer vibrasjon i vanntrykket og risting i pistol og lanse.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Dosering av rengjøringsmiddel
- Enkel bytte mellom rengjøringsmiddeltank 1 og 2
- Doseringsenhet for presist påfyll av rengjøringsmidler. Med rensefunksjon.
Mobilt konsept
- Jogger-design med store gummihjul bak og styrehjul i front.
- Fotplate for hjelp til å vippe maskinen over terskler o.l.
- Skyvehåndtak for enkel transport og manøvrerbarhet.
Enkelt og lettfattelig kontrollpanel
- Én bryter for alle funksjoner.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|600 - 1300
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|min 80 - maks. 155
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|9,5
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t)
|7,6
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|9,5
|Strømledning (m)
|5
|Drivstofftank (l)
|25
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|233,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|243,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1300 x 800 x 1140
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange type: Longlife (lang levetid)
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 400 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Automatisk stopp
- Mulig med to lanser
- Pluss med fasevender (3-fas)
- SDS-System
- 2 rengjøringsmiddeltanker
- Tørrkjøringsbeskyttelse
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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