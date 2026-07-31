Som en av de kraftigste maskinene i Kärchers superklasse imponerer HDS 13/20-4 S varmtvannsvasker med de beste rengjøringsresultatene, selv under de tøffeste driftsforholdene. Høy-kvalitetskomponenter som den lavhastighets, 4-polet, vannavkjølte elektromotoren og den robuste 3-stempelpumpen med keramisk stempel leverer maksimal kvalitet. Samtidig er den svært økonomisk takket være den energibesparende eco!efficiency-modusen. HDS 13/20-4 S skiller seg også ut med sitt ekstremt brukervennlige design: den er enkel å betjene og vedlikeholde, ergonomisk utformet og lett å frakte. Den høye komforten kommer tydelig frem i den ergonomiske EASY!Force Advanced høytrykkspistolen med servostyring og den 1050 millimeter lange sprøytelansen med patentert dyseteknologi. Optimalisert brennerteknologi, to tanker for rengjøringsmiddel, omfattende sikkerhetsteknologi, tidsbesparende EASY!Lock hurtigkoblinger og smarte oppbevaringsløsninger for tilbehør gjør den imponerende utstyrspakken komplett.