Høytrykksvasker HD 10/25-4 S Plus
Kaldtvannsvaskeren HD 10/25-4 S Plus, imponerer med høy ytelse og kvalitet. Hjelpesystemer og Vibrasoft-rotojetdyse er designet med ergonomi i tankene.
Kaldtvannsvaskeren HD 10/25-4 S Plus, er den ideelle maskinen for ergonomisk og enkel betjening. EASY!Force Advanced-høytrykkspistolen gjør den behagelig å bruke uten holdekraft. Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen. Ved å redusere trykket på denne måten kan brukeren reagere raskt ved delikate overflater, uten å måtte bytte hele dysen. Vibrasoft-rotojetdysen reduserer også vibrasjonsnivået betydelig for høytrykkslansen. Hjelpesystemer og en LED-skjerm med statusvisninger øker brukervennligheten. Nøye utvalgte materialer sørger for at også innsiden av maskinen i superklassen, holder premium kvalitet. En slitesterk pumpe med stempler i rustfritt stål med keramisk hylse, og sylinderhode av messing, arbeider sammen med en firepolet lavhastighetsmotor med luft- og vannkjølesystem. Integrerte rammebærere av aluminium danner et lett, men robust kabinett som gjør at maskinen kan lastes med kran. Motoren og pumpeenheten er montert vertikalt for et kompakt design med god mobilitet. Maskinen har også et oppbevaringsrom og justerbare kroker til oppbevaring av ekstrautstyr.
Egenskaper og fordeler
Kompakt stående design med vertikal plassering av motor og pumpeenhetPlassbesparende størrelse. Enkel å manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sørger for at maskinen står stødig.
Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messingLang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Høy ytelse og høy effektivitet. Med funksjon for avsug, og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Ergonomisk Vibrasoft-rotojetdyseReduserer vibrasjoner med opptil 30 %. Reduserer støynivået. Rotojetdysen gjør omfattende rengjøringsoppgaver enkelt.
Hjelpesystemer og LED-skjerm for statusvisning
- Integrert elektronisk overvåkning av maskinen.
- Automatisk utkobling ved over- eller underspenning.
- Slår seg av ved lekkasjer eller fasefeil.
Intelligent designet vedlikeholdskonsept sørger for rask betjening på lokasjon
- Svingbart pumpehode.
- Praktisk visning av fyllnivået og tappehull for oljen, integrert i kabinettet.
- Modulær konstruksjon med pumpe, motor og kontrollskap.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Omfattende utvalg av tilbehør og ekstrautstyr
- Oppbevaringsrom.
- Justerbare kroker til for eksempel oppbevaring av en ekstra lanse eller strømkabel.
- Oppbevaring for høytrykksslange.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|376 / 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 1000
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|80 - 250
|Maks. trykk (bar/mPa)
|280 / 2,8
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|8,8
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|047
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|70,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|78,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkspistol med softgrip
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Servokontroll
Utstyr
- Firepolet, trefaset luft- og vannavkjølt motor
- 3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
- Automatisk stopp
- Integrert finmasket vannfilter
- Oljenivåmåler
- Vanninntaksrør i messing
Bruksområder
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
- Rengjøre maskiner og utstyr på byggeplasser, slik som sementblandere, stillaser, hjullastere, gravemaskiner og betongpumper
- Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
- Rengjøring av kjøretøy i transportsektoren, som lastebiler, skip, fly eller busser
- Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.