Gulvvaskemaskin BR 35/12 C Bp Pack Li

Den batteridrevne gulvvaskemaskinen BR 35/12 C med KART-teknologi kombinerer høy rengjøringsytelse, god manøvrerbarhet og lav vekt. I tillegg er den laget av 30 % resirkulert materiale for å spare ressurser.

Rengjør både fremover og bakover, takler trapper takket være den lave vekten og kan enkelt transporteres. Vår batteridrevne gulvvaskemaskin, BR 35/12 C, er en ideell og effektiv rengjøringsløsning for mindre områder med mye innredning. Det roterende valsebørstehodet med KART-teknologi (Kärcher Advanced Response Technology) lar deg arbeide i krappe svinger, og gir maksimal manøvrerbarhet og smidighet. Det kraftige, holdbare litiumionbatteriet som muliggjør lange brukstider, kan også lades hurtig opp igjen, er helt vedlikeholdsfritt og varer opptil 3 ganger lengre enn vanlige blybatterier. Det førsteklasses utstyret til BR 35/12 C komplementeres av eco!efficiency-innstillingen, som senker energiforbruket betydelig med et knappetrykk, forlenger batteriets brukstid og reduserer lyden med rundt 40 %, noe som gjør at maskinen kan bruk i lydsensitive områder.

Egenskaper og fordeler
Børstehodet svinger +/- 200° med KART-teknologi, for enkel styring av maskinen. For god og praktisk håndtering av svinger
  • Svært manøvrerbar og effektiv - ideell for områder med mye møbler.
  • Børsten ligger alltid på tvers av kjøreretningen. Sugebommen absorberer vannet i alle hjørner.
  • Rengjøring og støvsuging kan også gjennomføres i reversmodus ved behov.
Bærekraftig: 30 % resirkulert materiale og eco!efficiency-modus
  • Sparer ressurser og forlenger driftstiden med opptil 50 %.
  • 40 % stillere.
  • Reduserer CO₂ utslipp.
Inkluderer litiumbatteri med høy kapasitet
  • Helt vedlikeholdsfritt til tross for en levetid som er tre ganger lenger enn konvensjonelle batterier.
  • Hurtiglading eller delvis lading er mulig ved behov.
  • Hurtiglading (Fulladet etter 3 timer, halvfull etter 1 times lading).
Kompakt maskin
  • Det er mulig å styre maskinen ut fra veggen med en vinkel på 90 grader.
  • Ingen utstikkende deler gir enkel håndtering.
Svært lav vekt
  • 35 % lavere vekt enn sammenlignbare maskiner.
  • Kan enkelt løftes over terskler og trappetrinn.
  • Enkel å transportere/ frakte i kjøretøy.
Styret kan foldes helt ned
  • Kompakt oppbevaring.
  • Kan transporteres i mindre kjøretøy.
Høydejusterbart styre
  • Justerbare innstillinger for ergonomiske hensyn for ulike brukere.
Inkludert kraftig, innebygget lader
  • Laderen er alltid tilgjengelig, slik at du alltid kan lade.
  • Kan fullades i tre timer eller semilades i en time. Klattlading mulig til enhver tid.
  • Laderen skrus automatisk av. Ingen energiforbruk i standby-modus.
Valseteknologi (Roller)
  • Høyt kontakttrykk for fjerning av fastsittende smuss og skitt.
  • Svært gode resultater selv på ujevne gulvbelegg og ved rengjøring av gulv fuger og sprekker.
  • Jevnt rengjøringsresultat.
Feiefunksjon
  • Effektiv feiing, skrubbing og støvsuging i én enkelt prosedyre.
  • Støvsuger småstein/ grus, tresplinter og annet grovt smuss.
  • For optimal håndtering av sugebommen.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Fremdrift ved børsterotasjon
Arbeidsbredde for børste (mm) 350
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 450
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 12 / 12
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 1400
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1050
Batteritype Li-Ion
Batteri (V/Ah) 25,2 / 21
Batteritid (t) maks. 1,5
Ladetid for batteri (t) ca 2,7
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Børstehastighet (rpm) 700 - 1500
Børstetrykk (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Snubredde (mm) 1050
Vannforbruk (l/min) 1
Lydnivå (dB) maks. 65
Nominell inngangseffekt (W) 500
Farge antrasitt
Tillatt totalvekt (kg) 48
Vekt uten tilbehør (kg) 36
Mål (L x B x H) (mm) 930 x 420 x 1100

Scope of supply

  • Valsebørste: 1 Stk
  • Batteri og innebygget lader inkludert
  • Transporthjul
  • Rett nal: 1 Stk

Utstyr

  • Totankssystem
  • Variabelt kontakttrykk
Videoer

