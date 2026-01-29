Gulvvaskemaskin BR 35/12 C Bp Pack Li
Den batteridrevne gulvvaskemaskinen BR 35/12 C med KART-teknologi kombinerer høy rengjøringsytelse, god manøvrerbarhet og lav vekt. I tillegg er den laget av 30 % resirkulert materiale for å spare ressurser.
Rengjør både fremover og bakover, takler trapper takket være den lave vekten og kan enkelt transporteres. Vår batteridrevne gulvvaskemaskin, BR 35/12 C, er en ideell og effektiv rengjøringsløsning for mindre områder med mye innredning. Det roterende valsebørstehodet med KART-teknologi (Kärcher Advanced Response Technology) lar deg arbeide i krappe svinger, og gir maksimal manøvrerbarhet og smidighet. Det kraftige, holdbare litiumionbatteriet som muliggjør lange brukstider, kan også lades hurtig opp igjen, er helt vedlikeholdsfritt og varer opptil 3 ganger lengre enn vanlige blybatterier. Det førsteklasses utstyret til BR 35/12 C komplementeres av eco!efficiency-innstillingen, som senker energiforbruket betydelig med et knappetrykk, forlenger batteriets brukstid og reduserer lyden med rundt 40 %, noe som gjør at maskinen kan bruk i lydsensitive områder.
Egenskaper og fordeler
Børstehodet svinger +/- 200° med KART-teknologi, for enkel styring av maskinen. For god og praktisk håndtering av svinger
- Svært manøvrerbar og effektiv - ideell for områder med mye møbler.
- Børsten ligger alltid på tvers av kjøreretningen. Sugebommen absorberer vannet i alle hjørner.
- Rengjøring og støvsuging kan også gjennomføres i reversmodus ved behov.
Bærekraftig: 30 % resirkulert materiale og eco!efficiency-modus
- Sparer ressurser og forlenger driftstiden med opptil 50 %.
- 40 % stillere.
- Reduserer CO₂ utslipp.
Inkluderer litiumbatteri med høy kapasitet
- Helt vedlikeholdsfritt til tross for en levetid som er tre ganger lenger enn konvensjonelle batterier.
- Hurtiglading eller delvis lading er mulig ved behov.
- Hurtiglading (Fulladet etter 3 timer, halvfull etter 1 times lading).
Kompakt maskin
- Det er mulig å styre maskinen ut fra veggen med en vinkel på 90 grader.
- Ingen utstikkende deler gir enkel håndtering.
Svært lav vekt
- 35 % lavere vekt enn sammenlignbare maskiner.
- Kan enkelt løftes over terskler og trappetrinn.
- Enkel å transportere/ frakte i kjøretøy.
Styret kan foldes helt ned
- Kompakt oppbevaring.
- Kan transporteres i mindre kjøretøy.
Høydejusterbart styre
- Justerbare innstillinger for ergonomiske hensyn for ulike brukere.
Inkludert kraftig, innebygget lader
- Laderen er alltid tilgjengelig, slik at du alltid kan lade.
- Kan fullades i tre timer eller semilades i en time. Klattlading mulig til enhver tid.
- Laderen skrus automatisk av. Ingen energiforbruk i standby-modus.
Valseteknologi (Roller)
- Høyt kontakttrykk for fjerning av fastsittende smuss og skitt.
- Svært gode resultater selv på ujevne gulvbelegg og ved rengjøring av gulv fuger og sprekker.
- Jevnt rengjøringsresultat.
Feiefunksjon
- Effektiv feiing, skrubbing og støvsuging i én enkelt prosedyre.
- Støvsuger småstein/ grus, tresplinter og annet grovt smuss.
- For optimal håndtering av sugebommen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Fremdrift ved børsterotasjon
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|350
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|450
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|12 / 12
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|1400
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|1050
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,2 / 21
|Batteritid (t)
|maks. 1,5
|Ladetid for batteri (t)
|ca 2,7
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|700 - 1500
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Snubredde (mm)
|1050
|Vannforbruk (l/min)
|1
|Lydnivå (dB)
|maks. 65
|Nominell inngangseffekt (W)
|500
|Farge
|antrasitt
|Tillatt totalvekt (kg)
|48
|Vekt uten tilbehør (kg)
|36
|Mål (L x B x H) (mm)
|930 x 420 x 1100
Scope of supply
- Valsebørste: 1 Stk
- Batteri og innebygget lader inkludert
- Transporthjul
- Rett nal: 1 Stk
Utstyr
- Totankssystem
- Variabelt kontakttrykk
