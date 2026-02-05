Kaldtvannsvaskeren HD 10/25-4 SXA Plus, er designet med høyeste kvalitet og ergonomi i tankene. Høytrykkspistolen EASY!Force Advanced gjør at brukeren ikke må bruke holdekraft. Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen. Det betyr at trykket kan justeres, uten å måtte bytte dyse eller gjøre justeringer på selve maskinen. Vibrasoft-rotojetdysen demper støy og vibrasjoner. Hjelpesystemer og en LED-skjerm gir tydelig informasjon. Denne kvalitetsmaskinen i superklassen har en slitesterk pumpe med stempler av rustfritt stål med keramisk hylse, og sylinderhode av messing. Den har en kraftig 4-polede lavhastighetsmotoren med luft- og vannkjølesystem, som er bygget for å vare. Integrerte rammebærere av aluminium sørger for et lett kabinett som egner seg for løfting med kran. Den stående konstruksjonen med vertikal motor og pumpeenhet gjør maskinen kompakt og lett å transportere. Den har også en høytrykksslange med Teflon®-belegg og praktisk innebygget oppbevaring for ekstrautstyr, samt en automatisk slangetrommel for å rulle inn og ut slangen ved opptil 45 grader – selv under trykk.