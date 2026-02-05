Høytrykksvasker HD 10/25-4 SXA Plus
Kaldtvannsvaskeren HD 10/25-4 SXA Plus, er laget av de beste kvalitetsmaterialene for maksimal ytelse. Vaskeren har hjelpesystemer, automatisk slangetrommel og Vibrasoft-rotojetdyse.
Kaldtvannsvaskeren HD 10/25-4 SXA Plus, er designet med høyeste kvalitet og ergonomi i tankene. Høytrykkspistolen EASY!Force Advanced gjør at brukeren ikke må bruke holdekraft. Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen. Det betyr at trykket kan justeres, uten å måtte bytte dyse eller gjøre justeringer på selve maskinen. Vibrasoft-rotojetdysen demper støy og vibrasjoner. Hjelpesystemer og en LED-skjerm gir tydelig informasjon. Denne kvalitetsmaskinen i superklassen har en slitesterk pumpe med stempler av rustfritt stål med keramisk hylse, og sylinderhode av messing. Den har en kraftig 4-polede lavhastighetsmotoren med luft- og vannkjølesystem, som er bygget for å vare. Integrerte rammebærere av aluminium sørger for et lett kabinett som egner seg for løfting med kran. Den stående konstruksjonen med vertikal motor og pumpeenhet gjør maskinen kompakt og lett å transportere. Den har også en høytrykksslange med Teflon®-belegg og praktisk innebygget oppbevaring for ekstrautstyr, samt en automatisk slangetrommel for å rulle inn og ut slangen ved opptil 45 grader – selv under trykk.
Egenskaper og fordeler
Automatisk slangetrommelAutomatisk ut- og innrulling ved vinkler på opptil 45 grader, og under trykk. Ripesikker og glatt Ultra Guard HD-slange med slitesterkt Teflon®-belegg. Opptil dobbelt så rask oppsetting.
Kompakt stående design med vertikal plassering av motor og pumpeenhetPlassbesparende størrelse. Enkel å manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sørger for at maskinen står stødig.
Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messingLang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Høy ytelse og høy effektivitet. Med funksjon for avsug, og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Ergonomisk Vibrasoft-rotojetdyse
- Reduserer vibrasjoner med opptil 30 %.
- Reduserer støynivået.
- Rotojetdysen gjør omfattende rengjøringsoppgaver enkelt.
Intelligent designet vedlikeholdskonsept sørger for rask betjening på lokasjon
- Svingbart pumpehode.
- Praktisk visning av fyllnivået og tappehull for oljen, integrert i kabinettet.
- Modulær konstruksjon med pumpe, motor og kontrollskap.
Hjelpesystemer og LED-skjerm for statusvisning
- Integrert elektronisk overvåkning av maskinen.
- Automatisk utkobling ved over- eller underspenning.
- Slår seg av ved lekkasjer eller fasefeil.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Flere oppbevaringsområder for utstyr integrert i maskinen
- Oppbevaringsrom.
- Justerbare kroker til for eksempel oppbevaring av en ekstra lanse eller strømkabel.
- Oppbevaring for høytrykksslange.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|376 / 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 1000
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|80 - 250
|Maks. trykk (bar)
|280
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|8,8
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|047
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|81,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|90,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 20 m
- Høytrykkslange type: Ultra Guard
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Servokontroll
Utstyr
- Firepolet, trefaset luft- og vannavkjølt motor
- 3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
- Automatisk stopp
- Integrert finmasket vannfilter
- Elektronisk motorbeskyttelsessystem med LED-skjerm
- Oljenivåmåler
- Vanninntaksrør i messing
Bruksområder
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
- Rengjøre maskiner og utstyr på byggeplasser, slik som sementblandere, stillaser, hjullastere, gravemaskiner og betongpumper
- Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
- Rengjøring av kjøretøy i transportsektoren, som lastebiler, skip, fly eller busser
- Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
Tilbehør
Rengjøringsmidler
