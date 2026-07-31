Høytrykksvasker HD 6/15 M St

HD 6/15 M St er en kompakt motor/pumpeenhet for stasjonær bruk med vekselstrømsmotor, veggfeste, strømningshastighet på 600 liter per time og automatisk trykkavlastning.

Den nyutviklede 3-sylindrede aksialpumpen med stempler i herdet rustfritt stål, er kjernen i den kraftige motoren/pumpeenheten, HD 6/15 M St, med vekselstrømsmotor. Den gir opptil 20 % høyere energieffektivitet og rengjøringseffekt, garanterer lang levetid og sikrer problemfritt et arbeidstrykk på 150 bar. For å beskytte pumpen er det integrert et finmasket vannfilter som pålitelig fjerner smusspartikler fra gjenbruksvannet. Automatisk trykkavlastning beskytter også pumpen og andre høytrykkskomponenter mot belastninger ved standby-drift. Denne høytrykksvasker i mellomklassen har en svært service- og brukervennlig design, slik at det er enkelt å komme til alle viktige komponenter. For enkel montering, både vertikalt og horisontalt, er det plassert et smart 3-punkts oppheng på enhetens bakside for montering på vegg (eller horisontalt som en innbygget enhet).

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HD 6/15 M St: Utstyr av høy kvalitet
Utstyr av høy kvalitet
Automatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid. 2-polet, luftavkjølt elektromotor med høy effekt. Førsteklasses pumpetopp av messing.
Høytrykksvasker HD 6/15 M St: Fleksibel bruk
Fleksibel bruk
Konstruert for både vertikal og horisontal bruk.
Høytrykksvasker HD 6/15 M St: Klargjort for stasjonær bruk
Klargjort for stasjonær bruk
Enkelt og robust 3-punkts oppheng for montering på vegg på enhetens bakside. Svært plassbesparende og kompakt konstruksjon. Integrerte oppbevaringsmuligheter gir kortere klargjøringstider.
Meget servicevennlig
  • Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
  • Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
  • Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Økt energieffektivitet
  • Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
  • 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 560
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar/mPa) 150 / 15
Maks. trykk (bar/mPa) 225 / 22,5
Tilkoblingsbelastning (kW) 3,1
Strømledning (m) 5
Vanngjennomstrøm 3/4″
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 20,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 22,9
Mål (L x B x H) (mm) 290 x 300 x 565

Utstyr

  • Automatisk stopp
Høytrykksvasker HD 6/15 M St
Høytrykksvasker HD 6/15 M St
Høytrykksvasker HD 6/15 M St
Høytrykksvasker HD 6/15 M St
Høytrykksvasker HD 6/15 M St

Videoer

Bruksområder
  • Egner seg ypperlig for byggentreprenører, håndverkere, leverandører av byggtjenester og offentlige etater
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