Høytrykksvasker HD 6/15 M St
HD 6/15 M St er en kompakt motor/pumpeenhet for stasjonær bruk med vekselstrømsmotor, veggfeste, strømningshastighet på 600 liter per time og automatisk trykkavlastning.
Den nyutviklede 3-sylindrede aksialpumpen med stempler i herdet rustfritt stål, er kjernen i den kraftige motoren/pumpeenheten, HD 6/15 M St, med vekselstrømsmotor. Den gir opptil 20 % høyere energieffektivitet og rengjøringseffekt, garanterer lang levetid og sikrer problemfritt et arbeidstrykk på 150 bar. For å beskytte pumpen er det integrert et finmasket vannfilter som pålitelig fjerner smusspartikler fra gjenbruksvannet. Automatisk trykkavlastning beskytter også pumpen og andre høytrykkskomponenter mot belastninger ved standby-drift. Denne høytrykksvasker i mellomklassen har en svært service- og brukervennlig design, slik at det er enkelt å komme til alle viktige komponenter. For enkel montering, både vertikalt og horisontalt, er det plassert et smart 3-punkts oppheng på enhetens bakside for montering på vegg (eller horisontalt som en innbygget enhet).
Egenskaper og fordeler
Utstyr av høy kvalitetAutomatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid. 2-polet, luftavkjølt elektromotor med høy effekt. Førsteklasses pumpetopp av messing.
Fleksibel brukKonstruert for både vertikal og horisontal bruk.
Klargjort for stasjonær brukEnkelt og robust 3-punkts oppheng for montering på vegg på enhetens bakside. Svært plassbesparende og kompakt konstruksjon. Integrerte oppbevaringsmuligheter gir kortere klargjøringstider.
Meget servicevennlig
- Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
- Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Økt energieffektivitet
- Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
- 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|560
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|150 / 15
|Maks. trykk (bar/mPa)
|225 / 22,5
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3,1
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|20,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|22,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|290 x 300 x 565
Utstyr
- Automatisk stopp
Videoer
Bruksområder
- Egner seg ypperlig for byggentreprenører, håndverkere, leverandører av byggtjenester og offentlige etater
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