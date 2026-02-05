Høytrykksvasker HD 5/13 EX Plus Classic
Denne høytrykksvaskeren er en robust, kompakt maskin. Den har et enkelt design og leveres med sylinderhode i messing, roterende dyse og slangetrommel.
HD 5/13 EX Plus Classic er en kompakt og robust høytrykksvasker med en 840 millimeter lang lanse i rustfritt stål. Velegnet for grundig og effektiv rengjøring av kjøretøy, maskiner, verktøy og uteområder som hager og gårdsplasser. Maskinen er utstyrt med sylinderhode i messing og slitesterk høytrykkslange med stålfletting – som gir lav slitasje og lang levetid. Den automatiske trykkavlastningen beskytter viktige komponenter og forlenger maskinens levetid. Praktiske detaljer som slangetrommel for enkel slangeoppbevaring og integrert Home Base-løsning for oppbevaring av dyser bidrar til ryddig og effektiv arbeidsflyt. Selv de vanskeligste flekker fjernes enkelt med den roterende dysen. EASY!Lock-koblingene gjør det mulig å bytte tilbehør raskt og enkelt – fem ganger raskere enn med tradisjonelle skrukoblinger – uten å gå på kompromiss med stabilitet eller holdbarhet.
Egenskaper og fordeler
Lav slitasje og lang levetid.Sylinderhode i messing av høy kvalitet. Stålstempel med kjeramisk belegg Automatisk trykkreduksjon.
Utstyr av høy kvalitet.Profesjonell roterende dyse. Robust gummislange med stålarmering Profesjonell høytrykkspistol med ventil i rustfritt stål.
Mange oppbevaringsmuligheter.Holder for oppbevaring av dyser. Manuell slangetrommel. Integrerte kabelkroker
EASY!Lock hurtiglåstråd.
- Korte monteringstider (oppsett og nedmontering).
- Rask utskifting av tilbehør.
- Intuitiv betjening.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|130
|Maks. trykk (bar)
|170
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,7
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|034
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Mobilitet
|vogn
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|21
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|28,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- Kraftdyse
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Spylelanse: 840 mm
- Høytrykkspistol: Standard
- Høytrykkslange lengde: 8 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 200 bar
Utstyr
- 3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Automatisk stopp
Bruksområder
- For rengjøring av kjøretøy
- For rengjøring av maskiner og verktøy (på byggeplassen)
- For rengjøring av gårdsplasser og hager (vegger, stier, paviljonger).
- For spontan rengjøring av små områder.
