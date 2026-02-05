HD 5/13 EX Plus Classic er en kompakt og robust høytrykksvasker med en 840 millimeter lang lanse i rustfritt stål. Velegnet for grundig og effektiv rengjøring av kjøretøy, maskiner, verktøy og uteområder som hager og gårdsplasser. Maskinen er utstyrt med sylinderhode i messing og slitesterk høytrykkslange med stålfletting – som gir lav slitasje og lang levetid. Den automatiske trykkavlastningen beskytter viktige komponenter og forlenger maskinens levetid. Praktiske detaljer som slangetrommel for enkel slangeoppbevaring og integrert Home Base-løsning for oppbevaring av dyser bidrar til ryddig og effektiv arbeidsflyt. Selv de vanskeligste flekker fjernes enkelt med den roterende dysen. EASY!Lock-koblingene gjør det mulig å bytte tilbehør raskt og enkelt – fem ganger raskere enn med tradisjonelle skrukoblinger – uten å gå på kompromiss med stabilitet eller holdbarhet.