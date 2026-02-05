Høytrykksvasker HD 5/13 EX Plus Classic

Denne høytrykksvaskeren er en robust, kompakt maskin. Den har et enkelt design og leveres med sylinderhode i messing, roterende dyse og slangetrommel.

HD 5/13 EX Plus Classic er en kompakt og robust høytrykksvasker med en 840 millimeter lang lanse i rustfritt stål. Velegnet for grundig og effektiv rengjøring av kjøretøy, maskiner, verktøy og uteområder som hager og gårdsplasser. Maskinen er utstyrt med sylinderhode i messing og slitesterk høytrykkslange med stålfletting – som gir lav slitasje og lang levetid. Den automatiske trykkavlastningen beskytter viktige komponenter og forlenger maskinens levetid. Praktiske detaljer som slangetrommel for enkel slangeoppbevaring og integrert Home Base-løsning for oppbevaring av dyser bidrar til ryddig og effektiv arbeidsflyt. Selv de vanskeligste flekker fjernes enkelt med den roterende dysen. EASY!Lock-koblingene gjør det mulig å bytte tilbehør raskt og enkelt – fem ganger raskere enn med tradisjonelle skrukoblinger – uten å gå på kompromiss med stabilitet eller holdbarhet.

Egenskaper og fordeler
Lav slitasje og lang levetid.
Sylinderhode i messing av høy kvalitet. Stålstempel med kjeramisk belegg Automatisk trykkreduksjon.
Utstyr av høy kvalitet.
Profesjonell roterende dyse. Robust gummislange med stålarmering Profesjonell høytrykkspistol med ventil i rustfritt stål.
Mange oppbevaringsmuligheter.
Holder for oppbevaring av dyser. Manuell slangetrommel. Integrerte kabelkroker
EASY!Lock hurtiglåstråd.
  • Korte monteringstider (oppsett og nedmontering).
  • Rask utskifting av tilbehør.
  • Intuitiv betjening.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 500
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar) 130
Maks. trykk (bar) 170
Tilkoblingsbelastning (kW) 2,7
Strømledning (m) 5
Dysestørrelse 034
Vanngjennomstrøm 3/4″
Mobilitet vogn
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 21
Vekt inkludert emballasje (kg) 28,5
Mål (L x B x H) (mm) 334 x 366 x 954

Scope of supply

  • Kraftdyse
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Spylelanse: 840 mm
  • Høytrykkspistol: Standard
  • Høytrykkslange lengde: 8 m
  • Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 200 bar

Utstyr

  • 3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • Automatisk stopp
Bruksområder
  • For rengjøring av kjøretøy
  • For rengjøring av maskiner og verktøy (på byggeplassen)
  • For rengjøring av gårdsplasser og hager (vegger, stier, paviljonger).
  • For spontan rengjøring av små områder.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
