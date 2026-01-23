Gulvvaskemaskin BD 38/12 C
Lett, stillegående og smidig: Gulvvaskemaskinen, BD 38/12 C, med diskbørste er utstyrt med et raskt oppladbart litiumionbatteri med høy ytelse, og miljøeffektiv eco!efficiency-innstilling.
Små og møblerte områder blir grundig og effektivt rengjort med den lettmanøvrerbare og brukervennlige gulvvaskemaskinen BD 38/12, som har et lavt vedlikeholdsbehov. Maskinen er utstyrt med en diskbørste med en diameter på 38 cm. Det nye litiumionbatteriet har en ekstra lang brukstid og en levetid som er tre ganger lengre enn konvensjonelle batterier. Batteriet er helt vedlikeholdsfritt og lades raskt. Med den effektive eco!efficiency-innstillingen reduseres energiforbruket, driftstiden forlenges og støynivået reduseres med omtrent 40 %. BD 38/12 C veier 35 % mindre enn sammenlignbare maskiner i samme klasse. Maskinen er enkel å transportere og kan lett flyttes i trapper.
Egenskaper og fordeler
Litium-ion batteri av høy kvalitet
- Helt vedlikeholdsfri til tross for 3 ganger lengre levetid enn ved normale batterier.
- Hurtiglading (Fulladet etter 3 timer, halvfull etter 1 times lading).
- Hurtiglading eller delvis lading er mulig ved behov.
Inkludert kraftig, innebygget lader
- Laderen er alltid tilgjengelig, slik at du alltid kan lade.
- Kan fullades i tre timer eller semilades i en time. Klattlading mulig til enhver tid.
- Laderen skrus automatisk av. Ingen energiforbruk i standby-modus.
Svært lav vekt
- 35 % lavere vekt enn sammenlignbare maskiner.
- Kan enkelt løftes over terskler og trappetrinn.
- Enkel å manøvrere og frakte med seg.
Pålitelig teknologi med disk
- Svært gode rengjøringsresultater på myke gulvbelegg.
- Egnet for bruk med børster og pads.
- Børste inkludert i leveringsomfang.
Sugebom rett bak børsten
- Optimalt oppsug, selv i svinger.
- Enkel heving med fotpedal.
Liten i omfang
- Enkelt å svinge 90° ut fra vegg.
- Ingen utstikkende deler.
- Enkel å håndtere.
Styret kan foldes helt ned
- Kompakt oppbevaring.
- Kan transporteres i mindre kjøretøy.
Høydejusterbart styre
- Justerbare innstillinger for ergonomiske hensyn for ulike brukere.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Fremdrift ved børsterotasjon
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|380
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|480
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|12 / 12
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|1520
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|1140
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,2 / 21
|Batteritid (t)
|maks. 1,5
|Ladetid for batteri (t)
|ca 2,7
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Snubredde (mm)
|1050
|Vannforbruk (l/min)
|1
|Lydnivå (dB)
|65
|Nominell inngangseffekt (W)
|500
|Farge
|antrasitt
|Tillatt totalvekt (kg)
|48
|Vekt uten tilbehør (kg)
|36
|Mål (L x B x H) (mm)
|995 x 495 x 1090
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- Batteri og innebygget lader inkludert
- Transporthjul
- Buet nal
Utstyr
- Totankssystem
Tilbehør
Rengjøringsmidler
