Gulvvaskemaskin BR 30/1 C Bp Pack 18/30
Ideell for hygienisk vedlikeholdsrengjøring og desinfisering av mindre gulvflater. Kompakt, batteridreven gulvvaskemaskin, BR 30/1 C Bp Pack, med mikrofibervalseteknologi fra Kärcher.
Den svært kompakte, batteridrevne gulvvaskemaskinen BR 30/1 C Bp Pack er det ideelle valget for hygienisk rengjøring av alle typer harde gulv, inkludert fliser og sikkerhetsgulv. Sammenlignet med manuell gulvrengjøring oppnår mikrofiber-valseteknologien opptil 20 prosent bedre rengjøringsresultater og tørketidene blir opptil 60 prosent raskere. Den drives av et kraftig 18-volts litium-ion-batteri fra Kärcher Battery Universe, og BR 30/1 C Bp Pack er den ideelle løsningen for vedlikeholdsrengjøring av mindre områder i kontorer, butikker, legekontorer, resepsjoner, hoteller, restauranter, samt kantiner, skoler og sykehus. I tillegg er den også ideell for desinfisering av gulvområder når den brukes sammen med Kärcher Desinfeksjonsrengjøringsmiddel RM 732.
Egenskaper og fordeler
Svært godt rengjøringsresultatOpptil 20 % bedre resultat sammenlignet med manuell rengjøring. Grundig fjerning av skittent vann, rengjøringsmidler, grov smuss og hår. Forbedret kvalitet på rengjøring og høy grad av hygiene.
Korte tørketiderOpptil 60 % raskere tørking sammenlignet med manuell rengjøring. Kort tørketid reduserer sklifaren pga. våte gulv. Kortere rengjøringstid gir høyere produktivitet og lavere kostnader.
Høy grad av hygieneGrundig fjerning av skittent vann, rengjøringsmidler, grov smuss og hår. Hygieniske rengjøringsrutiner øker arbeidssikkerheten. Lavere risiko for krysskontaminering og overføring av smittestoffer.
Parkeringsposisjon med parkeringssperre
- Den våte børsten er ikke i berøring med underlaget i parkeringsposisjon.
- Børstene tørker raskt.
Utskiftbart litium-ion batteri
- Kompatibel med alle enheter fra 18 V Battery Power-batteriplattformen fra Kärcher Battery Universe.
- Lang leve- og brukstid, kort ladetid og mulighet for mellomlading.
- Inntil 25 % mer produktive enn maskiner med ledning.
Integrert forfeiefunksjon med hårkam
- Reduserer og eliminerer støvtørking og støvsuging.
- Reduserer rengjøringstiden med opptil 50 %.
- Reduserer de totale drifts- og rengjøringskostnadene med opptil 50 %.
Kompakt og svært robust design
- Førsteklasses metallkomponenter med lang levetid.
- Høy ytelse og lave vedlikeholdskostnader.
Egnet til desinfisering av gulv med desinfeksjonsmiddel RM 732
- Hindrer eller reduserer overføring av smittestoffer, inkl. SARS-CoV-2.
- Muliggjør hygienisk rene omgivelser.
- Høy grad av hygiene på arbeidsplassen reduserer sykefraværet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Fremdrift ved børsterotasjon
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|300
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|1 / 0,7
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|200
|Batteritype
|Avtakbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|3
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Ytelse per batterilading (m²)
|maks. 200 (3,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 60
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|39 / 65
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|500 - 650
|Børstetrykk (g/cm²)
|40
|Vannforbruk (ml/min)
|30
|Lydnivå (dB)
|maks. 55
|Nominell inngangseffekt (W)
|70
|Tillatt totalvekt (kg)
|12
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|340 x 305 x 1200
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Valsebørste: 1 Stk
Utstyr
- Totankssystem
Videoer
Bruksområder
- Godt egnet til kontorer, legekontor, resepsjonsområder, hoteller og spisesteder
- Egnet til rengjøring av gulv i kantiner, på skoler og sykehus
- Godt egnet til kontorer, butikker, hoteller, kantiner, helseklinikker, sykehus og skoler
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.