Ergonomisk og brukervennlig: enfase HDS 6/15 CXA med eco!efficiency-modus er en kraftig varmtvannsvasker i kompaktklassen. En robust 3-stemplet aksialpumpe bygger opp nødvendig trykk. Den automatiske trommelen trekker inn slangen for enkel og behaglig bruk av den 15 meter lange Ultra Guard høytrykksslangen med Teflon®-belegg, selv under trykk, sikrer høy komfort og effektivt oppsett. EASY!Force Advanced høytrykkspistolen med patentert dyseteknologi og EASY!Lock hurtigfester gir ergonomisk arbeid. Soft Demping System (SDS) reduserer vibrasjoner for et mer uanstrengt arbeid. Varmtvannsteknologien rengjør effektivt også fett og smøremidler, som reduserer forbruk av rengjøringsmidler. Disse doseres nøyaktig fra en 15,5-liters tank. Trykket og vannmengden kan justeres avhengig av oppgave. Den vedlikeholdsvennlige HDS 6/15 CXA er designet for daglig bruk under harde forhold. Avkalkingløsning, et vannfilter og en sikkerhetsventil beskytter teknologien som igjen gir lengre levetid og bedre total økonomi. Et robust deksel beskytter mot støt, mens store hjul og en styrehjul gir høy manøvrerbarhet. Det er integrerte oppbevaringsmuligheter for tilbehør.