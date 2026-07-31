HDS 10/21-4 M Classic, varmtvannsvaskeren fra Kärcher, utmerker seg med pålitelige, kraftfulle komponenter som gir enkel betjening, lavt vedlikeholdsbehov og optimale rengjøringsresultater. Et vannfilter beskytter den robuste veivaksel-pumpen forurensninger, samtidig som den lave hastigheten på den 4-polede elektriske motoren, sikrer høy ytelse og langvarig drift. Den åpne designen gjør alle viktige komponenter enkle å nå, mens en solid rørammestruktur gir maksimal beskyttelse. Dette gjør HDS 10/21-4 M Classic egnet for krevende bruksområder under tøffe forhold, som på byggeplasser eller i jordbruket. Integrerte kranhaker og store, punkteringsfrie hjul forenkler transport til og fra stedet. Maskinen, fra mellomklassen, er også utstyrt med den pålitelige Classic høytrykkspistolen, en 30-liters drivstofftank for svært lange rengjøringsøkter, og praktiske alternativer for oppbevaring av tilbehør som standard.