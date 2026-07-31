Høytrykksvasker HDS 10/21-4 Classic

En pålitelig og brukervennlig varmtvannsvasker, med et utmerket pris/ytelsesforhold, og utstyrt med en kvalitets veivakselpumpe samt en solid rørammestruktur.

HDS 10/21-4 M Classic, varmtvannsvaskeren fra Kärcher, utmerker seg med pålitelige, kraftfulle komponenter som gir enkel betjening, lavt vedlikeholdsbehov og optimale rengjøringsresultater. Et vannfilter beskytter den robuste veivaksel-pumpen forurensninger, samtidig som den lave hastigheten på den 4-polede elektriske motoren, sikrer høy ytelse og langvarig drift. Den åpne designen gjør alle viktige komponenter enkle å nå, mens en solid rørammestruktur gir maksimal beskyttelse. Dette gjør HDS 10/21-4 M Classic egnet for krevende bruksområder under tøffe forhold, som på byggeplasser eller i jordbruket. Integrerte kranhaker og store, punkteringsfrie hjul forenkler transport til og fra stedet. Maskinen, fra mellomklassen, er også utstyrt med den pålitelige Classic høytrykkspistolen, en 30-liters drivstofftank for svært lange rengjøringsøkter, og praktiske alternativer for oppbevaring av tilbehør som standard.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 Classic: Robust og lang levetid
Robust og lang levetid
Robust veivaksel-pumpe med pålitelig Kärcher-kvalitet. En robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. God tilgang for enkel service og vedlikehold.
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 Classic: Effektiv brennerteknologi
Effektiv brennerteknologi
Høy grad av effektivitet med lave utslipp og lang levetid. Langvarige arbeidsøkter takket være 30-liters drivstofftank. I eco!efficiency-modus opererer maskinen innenfor den mest økonomiske temperaturområdet (60 °C) - med full vannstrøm
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 Classic: Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkobling
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkobling
Rask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr. Robust og holdbart utstyr. Enkel og intuitiv å betjene.
Pålitelighet
  • Stort finmasket vannfilter for optimal beskyttelse av pumpen.
  • 4-polet vannavkjølt elektrisk motor.
  • Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.
Utmerket mobilitet
  • Punkteringsfrie, store hjul for trygg manøvrering på ujevne overflater.
  • Med kranøye for enkel transport.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 350 - 1000
Arbeidstrykk (bar/mPa) 30 - 210 / 3 - 21
Maks. trykk (bar) 235
Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) maks. 80
Tilkoblingsbelastning (kW) 8
Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t) 6,4
forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t) 5,2
Strømledning (m) 5
Drivstofftank (l) 30
Vekt (med tilbehør) (kg) 128
Vekt inkludert emballasje (kg) 138
Mål (L x B x H) (mm) 1075 x 722 x 892

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: Standard
  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
  • Spylelanse: 1050 mm
  • Kraftdyse

Utstyr

  • ANTI!Twist
  • Automatisk stopp
  • Pluss med fasevender (3-fas)
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 Classic
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 Classic
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 Classic
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 Classic
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 Classic
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 Classic
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 Classic
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 Classic
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 Classic

Videoer

Bruksområder
  • Rengjøring av kjøretøy
  • Rengjøring av maskiner og utstyr
  • Rengjøring av verksteder
  • Rengjøring av utendørsområder
  • Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
  • Fasaderengjøring
  • Rengjøring av svømmebasseng
  • Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
  • Rengjøring av produksjonsarealer
  • Rengjøring av produksjonssystemer
Tilbehør
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