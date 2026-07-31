Høytrykksvasker HDS 10/21-4 Classic
En pålitelig og brukervennlig varmtvannsvasker, med et utmerket pris/ytelsesforhold, og utstyrt med en kvalitets veivakselpumpe samt en solid rørammestruktur.
HDS 10/21-4 M Classic, varmtvannsvaskeren fra Kärcher, utmerker seg med pålitelige, kraftfulle komponenter som gir enkel betjening, lavt vedlikeholdsbehov og optimale rengjøringsresultater. Et vannfilter beskytter den robuste veivaksel-pumpen forurensninger, samtidig som den lave hastigheten på den 4-polede elektriske motoren, sikrer høy ytelse og langvarig drift. Den åpne designen gjør alle viktige komponenter enkle å nå, mens en solid rørammestruktur gir maksimal beskyttelse. Dette gjør HDS 10/21-4 M Classic egnet for krevende bruksområder under tøffe forhold, som på byggeplasser eller i jordbruket. Integrerte kranhaker og store, punkteringsfrie hjul forenkler transport til og fra stedet. Maskinen, fra mellomklassen, er også utstyrt med den pålitelige Classic høytrykkspistolen, en 30-liters drivstofftank for svært lange rengjøringsøkter, og praktiske alternativer for oppbevaring av tilbehør som standard.
Egenskaper og fordeler
Robust og lang levetidRobust veivaksel-pumpe med pålitelig Kärcher-kvalitet. En robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. God tilgang for enkel service og vedlikehold.
Effektiv brennerteknologiHøy grad av effektivitet med lave utslipp og lang levetid. Langvarige arbeidsøkter takket være 30-liters drivstofftank. I eco!efficiency-modus opererer maskinen innenfor den mest økonomiske temperaturområdet (60 °C) - med full vannstrøm
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkoblingRask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr. Robust og holdbart utstyr. Enkel og intuitiv å betjene.
Pålitelighet
- Stort finmasket vannfilter for optimal beskyttelse av pumpen.
- 4-polet vannavkjølt elektrisk motor.
- Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.
Utmerket mobilitet
- Punkteringsfrie, store hjul for trygg manøvrering på ujevne overflater.
- Med kranøye for enkel transport.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|350 - 1000
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Maks. trykk (bar)
|235
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|maks. 80
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|8
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|6,4
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t)
|5,2
|Strømledning (m)
|5
|Drivstofftank (l)
|30
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|128
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|138
|Mål (L x B x H) (mm)
|1075 x 722 x 892
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Standard
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- ANTI!Twist
- Automatisk stopp
- Pluss med fasevender (3-fas)
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
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