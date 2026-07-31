Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Batteridrevet, kompakt BD 43/25 C Classic Bp Pack gulvvaskemaskin med 43 cm arbeidsbredde, 25-liters tanker, diskbørstehode og 90 Ah Li-Ion-batteri.
De ultrakompakte proporsjonene, 43 centimeter arbeidsbredde og de to 25-liters tankene for ferskt og skittent vann gjør vår batteridrevne 43/25 C Classic Bp Pack gulvvaskemaskin til den perfekte løsningen for bruk overalt der plassmangel gjør det vanskelig å bruke større gulvvaskemaskiner. Byggeentreprenører, hoteller og restauranter eller mindre butikker drar alle nytte av manøvrerbarheten, den klare utsikten over overflaten som rengjøres, og den stille driftsstøyen fra diskbørstehodet, noe som gjør den egnet for bruk selv i åpningstiden. Det kraftige, vedlikeholdsfrie litiumionbatteriet med 90 Ah kapasitet driver maskinen i opptil to timers bruk, og ladingen kan etterfylles når som helst med den tilhørende batteriladeren. Batteriets syklusstabilitet er opptil fire ganger høyere enn for konvensjonelle blybatterier, noe som betyr at de totale maskinkostnadene over levetiden er lavere, og 43/25 C Classic Bp Pack er alltid klar til bruk.
Egenskaper og fordeler
Langtidsholdbart litium-ion-batteriLang driftstid og høy produktivitet takket være rask og midlertidig lading. Batteriteknologi med null vedlikehold.
Robust designSolide kontrollelementer designet for daglig bruk. Høy pålitelighet og holdbarhet.
Enkel i bruk med EASY-Operation PanelKontrollpanel som er enkle å navigere i, med selvforklarende piktogrammer. Dødmannsbryter og magnetventil for automatisk vannstopp. Enkel å betjene takket være fargekodede kontrollelementer.
Effektiv singeldisk-teknikk
- Stillegående og energieffektivt skivebørstehode.
- Egnet for rengjøring i støyfølsomme områder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Fremdrift ved børsterotasjon
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|430
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|750
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|25 / 25
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|1720
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|860
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|24 / 90
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|230
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,7
|Lydnivå (dB)
|66
|Nominell inngangseffekt (W)
|1100
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|44
|Mål (L x B x H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- Batteri
- Batterilader
- V-formet nal
Utstyr
- Totankssystem
Videoer
Bruksområder
- Ideell løsning for entreprenører, hoteller og restauranter
- Også for rengjøring av gulv i mindre butikker
- For vedlikeholdsrengjøring på sykehus og klinikker