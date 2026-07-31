Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li

Batteridrevet, kompakt BD 43/25 C Classic Bp Pack gulvvaskemaskin med 43 cm arbeidsbredde, 25-liters tanker, diskbørstehode og 90 Ah Li-Ion-batteri.

De ultrakompakte proporsjonene, 43 centimeter arbeidsbredde og de to 25-liters tankene for ferskt og skittent vann gjør vår batteridrevne 43/25 C Classic Bp Pack gulvvaskemaskin til den perfekte løsningen for bruk overalt der plassmangel gjør det vanskelig å bruke større gulvvaskemaskiner. Byggeentreprenører, hoteller og restauranter eller mindre butikker drar alle nytte av manøvrerbarheten, den klare utsikten over overflaten som rengjøres, og den stille driftsstøyen fra diskbørstehodet, noe som gjør den egnet for bruk selv i åpningstiden. Det kraftige, vedlikeholdsfrie litiumionbatteriet med 90 Ah kapasitet driver maskinen i opptil to timers bruk, og ladingen kan etterfylles når som helst med den tilhørende batteriladeren. Batteriets syklusstabilitet er opptil fire ganger høyere enn for konvensjonelle blybatterier, noe som betyr at de totale maskinkostnadene over levetiden er lavere, og 43/25 C Classic Bp Pack er alltid klar til bruk.

Egenskaper og fordeler
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li: Langtidsholdbart litium-ion-batteri
Langtidsholdbart litium-ion-batteri
Lang driftstid og høy produktivitet takket være rask og midlertidig lading. Batteriteknologi med null vedlikehold.
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li: Robust design
Robust design
Solide kontrollelementer designet for daglig bruk. Høy pålitelighet og holdbarhet.
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li: Enkel i bruk med EASY-Operation Panel
Enkel i bruk med EASY-Operation Panel
Kontrollpanel som er enkle å navigere i, med selvforklarende piktogrammer. Dødmannsbryter og magnetventil for automatisk vannstopp. Enkel å betjene takket være fargekodede kontrollelementer.
Effektiv singeldisk-teknikk
  • Stillegående og energieffektivt skivebørstehode.
  • Egnet for rengjøring i støyfølsomme områder.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Fremdrift ved børsterotasjon
Arbeidsbredde for børste (mm) 430
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 750
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 25 / 25
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 1720
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 860
Batteritype Li-Ion
Batteri (V/Ah) 24 / 90
Batteritid (t) maks. 2,5
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 230
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Vannforbruk (l/min) maks. 2,7
Lydnivå (dB) 66
Nominell inngangseffekt (W) 1100
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 44
Mål (L x B x H) (mm) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Diskbørste: 1 Stk
  • Batteri
  • Batterilader
  • V-formet nal

Utstyr

  • Totankssystem
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li

Videoer

Bruksområder
  • Ideell løsning for entreprenører, hoteller og restauranter
  • Også for rengjøring av gulv i mindre butikker
  • For vedlikeholdsrengjøring på sykehus og klinikker
Tilbehør
Rengjøringsmidler