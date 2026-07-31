De ultrakompakte proporsjonene, 43 centimeter arbeidsbredde og de to 25-liters tankene for ferskt og skittent vann gjør vår batteridrevne 43/25 C Classic Bp Pack gulvvaskemaskin til den perfekte løsningen for bruk overalt der plassmangel gjør det vanskelig å bruke større gulvvaskemaskiner. Byggeentreprenører, hoteller og restauranter eller mindre butikker drar alle nytte av manøvrerbarheten, den klare utsikten over overflaten som rengjøres, og den stille driftsstøyen fra diskbørstehodet, noe som gjør den egnet for bruk selv i åpningstiden. Det kraftige, vedlikeholdsfrie litiumionbatteriet med 90 Ah kapasitet driver maskinen i opptil to timers bruk, og ladingen kan etterfylles når som helst med den tilhørende batteriladeren. Batteriets syklusstabilitet er opptil fire ganger høyere enn for konvensjonelle blybatterier, noe som betyr at de totale maskinkostnadene over levetiden er lavere, og 43/25 C Classic Bp Pack er alltid klar til bruk.