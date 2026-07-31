Høytrykksvasker HDS 10/21 -4 St EU-I
HDS 10/21-4 St stasjonær varmtvannsvasker med dieselbrenner er designet for kontinuerlig bruk i tøffe bruksområder og rengjør med et arbeidstrykk på opptil 210 bar.
HDS 10/21-4 St er en stasjonær varmtvannsvasker med dieselbrenner som gir ekstra høyt trykk: opptil 210 bar arbeidstrykk gjør det lett å arbeide med selv gjenstridig skitt. Den 4-polede, lavhastighets elektriske motoren genererer høy effekt for krevende kontinuerlig bruk. Den robuste veivakselpumpen med sylinderhode i messing gir opptil 1000 liter vann i timen. Vannlagringstanken (Flotørtanken) har integrert kalkbeskyttelse og et vannfilter for å beskytte pumpen. Vaskemiddelet tas opp og doseres med presisjon av en ventil. En indikator viser når vaskemiddelet er tomt. Elektronisk overvåking av dieselbrenneren og den overordnede teknologien sikrer høy driftssikkerhet. En intuitiv dreiebryter eller valgfri fjernkontroll gjør betjeningen enkel, og service- og vedlikeholdsoppgaver er også designet for å være brukervennlige. Med et bredt utvalg av tilbehør tilgjengelig, kan HDS 10/21-4 St tilpasses for å passe en lang rekke rengjøringsoppgaver. Maskinen kan kompletteres med trykkmåler og timeteller, en ekstra doseringsenhet for vaskemiddel og trykkavlastningssystem.
Egenskaper og fordeler
Veivakselpumpe med høy ytelse
- Robust veivakselpumpe med topplokk av messing og materialer av høy kvalitet, sørger for en lang levetid.
- Spesielt robust og ekstremt holdbar.
- Lenge levetid, mindre vedlikehold og lavere kostnader. Ideell for bruk i industrien.
Vannavkjølt 4-polet elektrisk motor
- Vannkjølt motor for høy ytelse og lang levetid
- 4-polet, saktegående elektrisk motor garanterer lang levetid.
- Høy ytelse og lave vedlikeholdskostnader.
Effektiv brennerteknologi
- Stående brenner med høy kapasitet for kontinuerlig drift med varmtvann. El-start for enkelt oppstart.
- Med utprøvd og effektiv Kärcher-brennerteknologi for lavt drivstofforbruk.
- Brenner med høy effektivitet (> 91 %), lavt drivstofforbruk og svært lave eksosutslipp.
Elektrisk overvåkning for større driftssikkerhet.
- Slår seg av ved lekkasjer eller fasefeil.
- Automatisk utkobling ved over- eller underspenning.
- Flamme- og utslippstemperaturovervåking, beskyttelse mot vannmangel/overtrykk, kalkbeskyttelse med tomindikator og feilovervåking sikrer sikker og langvarig drift.
Utstyr av høy kvalitet
- Integrert vannbeholder med kalkbeskyttelse og tom-indikator beskytter varmebatteriet og hele systemet mot kalkavleiringer.
- Dekselet og rammen er laget av pulverlakkert stål for lang holdbarhet.
- Kjemi-inntakssystemet med doseringsventil og tom-indikator er bare en del av det høykvalitetsutstyret som leveres som standard.
Enkel og praktisk betjening
- Én dreiebryter for alle funksjoner. Enkel og rask håndtering, uten behov for omfattende opplæring.
- Praktisk feilvisning informerer brukerne umiddelbart og sparer tid.
- Svært brukervennlig takket være selvforklarende symboler. Ingen behov for tidkrevende opplæring.
Stort transparent finmasket vannfilter.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
- Sikrer lang levetid for alle høytrykkskomponenter.
- Enkel å bruke, lett å rengjøre
Rengjøringsmiddel suge- og doseringssystem for enda bedre rengjøringsresultat
- Ved hjelp av doseringsinnstillingsfunksjonen kan vaskemidler doseres med presisjon for å matche graden av tilsmussing.
- For nøyaktig og justerbar dosering av rengjøringsmiddel.
Enkelt å utføre service og vedlikehold
- Lett tilgang til alle service- og vedlikeholdsrelevante komponenter.
- Omfattende servicenettverk med høyt utdannede serviceteknikere.
- Display av feilkoder, driftsstatus, vedlikeholdsintervaller for pumpen og overvåking av feil på brenneren og hele maskinen, gjør service enklere.
God fleksibilitet
- Maskinen kan alternativt styres med en fjernkontroll.
- I sitt omfattende utvalg av tilbehør for høytrykksvaskere har Kärcher det riktige tilbehøret for enhver rengjøringsoppgave og ethvert formål.
- En timeteller og trykkmåler samt automatisk trykkavlastning for å beskytte tilbehør og rørledninger er tilgjengelig som ekstrautstyr.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 1000
|Arbeidstrykk (bar)
|210
|Maks. trykk (bar)
|235
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|maks. 80
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 30
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|8
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|6,5
|Varmeenergi (kW)
|77
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Antall samtidige brukere
|1
|Mobilitet
|Stasjonær
|Sikringsvern (A)
|25
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|160
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|170
|Mål (L x B x H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Scope of supply
- Flammevakt
- Klargjort for servobetjening
- Klargjort for fjernstyring
- Kraftdyse
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
Utstyr
- Oljepinne
- Oljenivåmåler
- Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak
- RM1 dosering
- Tørrkjøringsbeskyttelse
- Stort finmasket vannfilter
- Lagertankmed flotørventil
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Ramme og deksel: Stål, pulverlakkert
Bruksområder
- For rengjøring av maskiner og kjøretøy
- For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentlig sektor.
- Landbruk
- I produksjonsområder og verksteder der det er behov for varmt vann
- Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg
- Allsidige bruksområder i industrielle omgivelser, f.eks. for rengjøring av produksjonsanlegg
- Offentlig sektor
- Ideel for bilforhandlere, bilutleieselskaper og bensinstasjoner.
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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