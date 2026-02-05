Varmtvannsvaskeren, HDS 8/20 D, har en kraftig dieselmotor med elektrostart, en robust og holdbar veivakselpumpe, og sist, men ikke minst, svært effektiv forbrenningsteknologi. Vaskeren leverer utmerkede rengjøringsresultater, selv under vanskelige forhold, slik som i områder uten strømforsyning. Ideell for bruk i byggebransjen, innen offentlig sektor eller for arbeid med bygningsvedlikehold. Maskinen leverer 800 liter vann i timen ved et arbeidstrykk på 200 bar, for fjerning av gjenstridig smuss. En integrert 30-liters drivstofftank gjør at maskinen kan brukes over lengre tid. Utprøvd og gjennomtestet sikkerhetsteknologi bestående av en termosikkerhetsventil, vannfilter, overvåkning av eksostemperatur og SDS (Soft Dampening System), beskytter pålitelig alle viktige komponenter, mens en robust stålrørramme beskytter maskinen mot ytre påvirkning. Punkteringsfrie dekk, styrehjul med parkeringsbrems, ergonomisk skyvehåndtak og brukervennlig én-knapps valgbryter, er også inkludert i standardutrustningen. Tilbehør som høytrykksslange og lanse, kan enkelt oppbevares direkte på maskinen.