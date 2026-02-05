Høytrykksvasker HDS 8/20 De
Varmtvannsvaskeren, HDS 8/20 De, imponerer med den kraftige dieselmotoren og den robuste veivakselpumpen fra Kärcher, selv når det ikke er tilgang til strømnettet.
Varmtvannsvaskeren, HDS 8/20 D, har en kraftig dieselmotor med elektrostart, en robust og holdbar veivakselpumpe, og sist, men ikke minst, svært effektiv forbrenningsteknologi. Vaskeren leverer utmerkede rengjøringsresultater, selv under vanskelige forhold, slik som i områder uten strømforsyning. Ideell for bruk i byggebransjen, innen offentlig sektor eller for arbeid med bygningsvedlikehold. Maskinen leverer 800 liter vann i timen ved et arbeidstrykk på 200 bar, for fjerning av gjenstridig smuss. En integrert 30-liters drivstofftank gjør at maskinen kan brukes over lengre tid. Utprøvd og gjennomtestet sikkerhetsteknologi bestående av en termosikkerhetsventil, vannfilter, overvåkning av eksostemperatur og SDS (Soft Dampening System), beskytter pålitelig alle viktige komponenter, mens en robust stålrørramme beskytter maskinen mot ytre påvirkning. Punkteringsfrie dekk, styrehjul med parkeringsbrems, ergonomisk skyvehåndtak og brukervennlig én-knapps valgbryter, er også inkludert i standardutrustningen. Tilbehør som høytrykksslange og lanse, kan enkelt oppbevares direkte på maskinen.
Egenskaper og fordeler
Økonomisk dieseldrevet forbrenningsmotorUavhengig av eksterne strømkilder. Oppfyller kravene til eksosutslippsstandarden EU STAGE V. Med praktisk elektrostart
Utmerket mobilitetStore punkteringssikre dekk og styrehjul med parkeringsbrems. Skyvehåndtak for enkel transport og manøvrerbarhet. Kranlasting mulig takket være den solide rørformede stålrammen.
Robust design for de tøffeste jobbeneSolid rørformet stålramme beskytter maskinen. Velprøvd sikkerhetsteknologi som termo- og sikkerhetsventil og vannfilter. Egnet for kranlasting i utleievirksomhet og byggebransjen.
Tilbehørskonsept
- Muligheter for oppbevaring av alt tilbehør på maskinen.
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
- Ergonomisk håndtak og oppbevaring for slange
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|800
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|200 / 20
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|maks. 80
|Inngangstemperatur (°C)
|30
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|5,9
|Drivstofftank (l)
|30
|Drivstoff
|Diesel / Kontrollys for oljenivå
|Driftstype
|Diesel
|Antall samtidige brukere
|1
|Mobilitet
|vogn
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|243
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|248
|Mål (L x B x H) (mm)
|1130 x 910 x 895
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Kraftdyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Longlife (lang levetid)
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Beskyttelsesramme
- Elektrisk starter
- Stabil stålrørramme for opplasting med kran
Bruksområder
- Ideell for rengjøring av maskiner eller kjøretøy i bygge- eller transportsektoren
- For bruk av profesjonelle rengjørere og kommunale myndigheter for å fjerne gjenstridig smuss
