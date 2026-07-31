Høytrykksvasker HD 6/15 MX Plus

HD 6/15 MX Plus er en kompakt kaldtvannsvasker med vekselstrømsmotor, slangetrommel for enkel håndtering av høytrykksslangen, arbeidstrykk på 150 bar og automatisk trykkavlastning.

HD 6/15 MX Plus er en vekselstrømsdrevet mobil høytrykksvasker med pressostatstyring, integrert slangetrommel for enkel håndtering av høytrykksslangen og en rekke muligheter for lagring og oppbevaring av tilbehør. En nyutviklet, robust 3-sylindret aksialpumpe med topplokk av messing, sikrer lang levetid, og både senker energibehovet og forbedrer rengjøringseffekten med 20 %. EASY!Force-høytrykkspistolen sørger for at du arbeider uanstrengt og sparer tid ved på- og avmontering av redskaper. Pistolen utnytter høytrykksstrålens rekylkraft for å redusere holdekraften til null. EASY!Lock-hurtigkoblingene gir fem ganger raskere håndtering sammenlignet med tradisjonelle skrukoblinger, uten at det går utover robusthet eller levetid. Automatisk trykkavlastning beskytter høytrykkskomponentene effektivt og pålitelig mot belastninger ved standby-drift. Det er svært enkelt å få tilgang til høytrykkspumpen og de elektroniske komponentene takket være det servicevennlige designet.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HD 6/15 MX Plus: Utstyr av høy kvalitet
Utstyr av høy kvalitet
Automatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid. 2-polet, luftavkjølt elektromotor med høy effekt. Førsteklasses pumpetopp av messing.
Høytrykksvasker HD 6/15 MX Plus: Fleksibel bruk
Fleksibel bruk
Konstruert for både vertikal og horisontal bruk. Maksimal stabilitet ved horisontal bruk ettersom hjulene ikke berører gulvet.
Høytrykksvasker HD 6/15 MX Plus: Utmerket mobilitet
Utmerket mobilitet
Skyvehåndtaket kan kjøres inn med et knappetrykk for å gjøre enheten enda mer kompakt og plassbesparende. Kan uten problemer lastes inn i servicebiler. Integrerte oppbevaringsmuligheter gir kortere klargjøringstider.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
  • Holder for feste av skumlanse med beholder.
  • EASY!Lock TR20 gjør det mulig å oppbevare kraftdyse eller terrassevasker rett på maskinen.
  • Praktisk dyserom for oppbevaring av den roterende dysen.
Meget servicevennlig
  • Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
  • Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
  • Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Kraft- og tidsbesparende løsninger
  • Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
  • EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Økt energieffektivitet
  • Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
  • 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 560
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar/mPa) 150 / 15
Maks. trykk (bar/mPa) 225 / 22,5
Tilkoblingsbelastning (kW) 3,1
Strømledning (m) 5
Vanngjennomstrøm 3/4″
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 31,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 35,9
Mål (L x B x H) (mm) 400 x 455 x 966

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: EASY!Force
  • Spylelanse: 840 mm
  • Kraftdyse
  • Rotojetdyse/Turbodyse

Utstyr

  • Høytrykkslange lengde: 15 m
  • Høytrykkslange type: Premium kvalitet
  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • Automatisk stopp
Høytrykksvasker HD 6/15 MX Plus
Høytrykksvasker HD 6/15 MX Plus
Høytrykksvasker HD 6/15 MX Plus
Høytrykksvasker HD 6/15 MX Plus
Høytrykksvasker HD 6/15 MX Plus

Videoer

Bruksområder
  • Egner seg ypperlig for byggentreprenører, håndverkere, leverandører av byggtjenester og offentlige etater
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