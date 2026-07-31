Høytrykksvasker HD 6/15 MX Plus
HD 6/15 MX Plus er en kompakt kaldtvannsvasker med vekselstrømsmotor, slangetrommel for enkel håndtering av høytrykksslangen, arbeidstrykk på 150 bar og automatisk trykkavlastning.
HD 6/15 MX Plus er en vekselstrømsdrevet mobil høytrykksvasker med pressostatstyring, integrert slangetrommel for enkel håndtering av høytrykksslangen og en rekke muligheter for lagring og oppbevaring av tilbehør. En nyutviklet, robust 3-sylindret aksialpumpe med topplokk av messing, sikrer lang levetid, og både senker energibehovet og forbedrer rengjøringseffekten med 20 %. EASY!Force-høytrykkspistolen sørger for at du arbeider uanstrengt og sparer tid ved på- og avmontering av redskaper. Pistolen utnytter høytrykksstrålens rekylkraft for å redusere holdekraften til null. EASY!Lock-hurtigkoblingene gir fem ganger raskere håndtering sammenlignet med tradisjonelle skrukoblinger, uten at det går utover robusthet eller levetid. Automatisk trykkavlastning beskytter høytrykkskomponentene effektivt og pålitelig mot belastninger ved standby-drift. Det er svært enkelt å få tilgang til høytrykkspumpen og de elektroniske komponentene takket være det servicevennlige designet.
Egenskaper og fordeler
Utstyr av høy kvalitetAutomatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid. 2-polet, luftavkjølt elektromotor med høy effekt. Førsteklasses pumpetopp av messing.
Fleksibel brukKonstruert for både vertikal og horisontal bruk. Maksimal stabilitet ved horisontal bruk ettersom hjulene ikke berører gulvet.
Utmerket mobilitetSkyvehåndtaket kan kjøres inn med et knappetrykk for å gjøre enheten enda mer kompakt og plassbesparende. Kan uten problemer lastes inn i servicebiler. Integrerte oppbevaringsmuligheter gir kortere klargjøringstider.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
- Holder for feste av skumlanse med beholder.
- EASY!Lock TR20 gjør det mulig å oppbevare kraftdyse eller terrassevasker rett på maskinen.
- Praktisk dyserom for oppbevaring av den roterende dysen.
Meget servicevennlig
- Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
- Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Kraft- og tidsbesparende løsninger
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Økt energieffektivitet
- Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
- 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|560
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|150 / 15
|Maks. trykk (bar/mPa)
|225 / 22,5
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3,1
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|31,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|35,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
- Rotojetdyse/Turbodyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Automatisk stopp
Videoer
Bruksområder
- Egner seg ypperlig for byggentreprenører, håndverkere, leverandører av byggtjenester og offentlige etater
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