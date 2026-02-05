Med et vannvolum på 800 liter per time og et arbeidstrykk på 200 bar, fungerer HDS 8/20 G varmtvannsvaskeren imponerende selv når den står overfor de mest krevende rengjøringsoppgavene i byggebransjen, i det offentlige og til bygningsentreprenører. Drevet av en kraftig bensinmotor som gjør en ekstern strømforsyning unødvendig, fjerner maskinen til og med sta forurensning forårsaket av for ekslempel graffiti eller smøremidler. Dette sikres av den svært effektive og holdbare brennerteknologien, samt en robust veivakselpumpe. En integrert 30-liters drivstofftank gir lange driftstider. For å beskytte alle de viktige komponentene er HDS 8/20 G utstyrt med en rekke sikkerhetsteknologier, for eksempel en termo- og sikkerhetsventil, et stort vannfilter, eksostemperaturovervåking og Soft Damping System (SDS). Høy ergonomi, mobilitet, robusthet og brukervennlighet sikres blant annet av punkteringssikre dekk, ey styrehjul med parkeringsbrems, håndtak, en enkeltknapps velgerbryter og en robust rørformet stålramme. Tilbehør, for eksempel en høytrykksslange og lanse, kan enkelt lagres direkte på maskinen.