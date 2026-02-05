Høytrykksvasker HDS 8/20 G
HDS 8/20 G er en bensindrevet varmtvannsvasker med med robust veivakselpumpe og effektiv brennerteknologi for krevende rengjøringsoppgaver. Kan brukes uten tilgang til strøm.
Med et vannvolum på 800 liter per time og et arbeidstrykk på 200 bar, fungerer HDS 8/20 G varmtvannsvaskeren imponerende selv når den står overfor de mest krevende rengjøringsoppgavene i byggebransjen, i det offentlige og til bygningsentreprenører. Drevet av en kraftig bensinmotor som gjør en ekstern strømforsyning unødvendig, fjerner maskinen til og med sta forurensning forårsaket av for ekslempel graffiti eller smøremidler. Dette sikres av den svært effektive og holdbare brennerteknologien, samt en robust veivakselpumpe. En integrert 30-liters drivstofftank gir lange driftstider. For å beskytte alle de viktige komponentene er HDS 8/20 G utstyrt med en rekke sikkerhetsteknologier, for eksempel en termo- og sikkerhetsventil, et stort vannfilter, eksostemperaturovervåking og Soft Damping System (SDS). Høy ergonomi, mobilitet, robusthet og brukervennlighet sikres blant annet av punkteringssikre dekk, ey styrehjul med parkeringsbrems, håndtak, en enkeltknapps velgerbryter og en robust rørformet stålramme. Tilbehør, for eksempel en høytrykksslange og lanse, kan enkelt lagres direkte på maskinen.
Egenskaper og fordeler
Kraftig bensinmotorUavhengig av eksterne strømkilder. Oppfyller kravene til eksosutslippsstandarden EU STAGE V. Praktisk, manuell snorstart.
Utmerket mobilitetStore punkteringssikre dekk og styrehjul med parkeringsbrems. Skyvehåndtak for enkel transport og manøvrerbarhet. Kranlasting mulig takket være den solide rørformede stålrammen.
Robust design for de tøffeste jobbeneSolid rørformet stålramme beskytter maskinen. Velprøvd sikkerhetsteknologi som termo- og sikkerhetsventil og vannfilter. Egnet for kranlasting i utleievirksomhet og byggebransjen.
Tilbehørskonsept
- Muligheter for oppbevaring av alt tilbehør på maskinen.
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
- Ergonomisk håndtak og oppbevaring for slange
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|800
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|200 / 20
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|maks. 80
|Inngangstemperatur (°C)
|30
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|5,9
|Drivstofftank (l)
|30
|Drivstoff
|Diesel / Kontrollys for oljenivå
|Driftstype
|Bensin
|Antall samtidige brukere
|1
|Mobilitet
|vogn
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|175
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|180
|Mål (L x B x H) (mm)
|1130 x 910 x 895
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Kraftdyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Longlife (lang levetid)
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Beskyttelsesramme
- Stabil stålrørramme for opplasting med kran
Bruksområder
- Ideell for rengjøring av maskiner eller kjøretøy i bygge- eller transportsektoren
- For bruk av profesjonelle rengjørere og kommunale myndigheter for å fjerne gjenstridig smuss
