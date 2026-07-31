Denne maskinen oppfyller alle krav til utvidet sikkerhet. Både maskinen og tilbehøret oppfyller kravene for bruk i potensielt eksplosive omgivelser opp til en tenningstemperatur på 200°C. HD 10/16 Cage Ex er godkjent for temperaturklasse T3. Maskinen er ideell for bruk på steder hvor vanlige høytrykksvaskere ikke kan brukes, f.eks. i offshore- eller kjemiindustrien.