Høytrykksvasker HD 10/16-4 Cage Ex
Høytrykksvasking i eksplosive omgivelser! Kärcher kommer nå med en høytrykksvasker som er Ex-godkjent for alle sikkerhetsklasser innen II2 G c T3 - Gasser, damp, avgasser og luftblandinger.
Denne maskinen oppfyller alle krav til utvidet sikkerhet. Både maskinen og tilbehøret oppfyller kravene for bruk i potensielt eksplosive omgivelser opp til en tenningstemperatur på 200°C. HD 10/16 Cage Ex er godkjent for temperaturklasse T3. Maskinen er ideell for bruk på steder hvor vanlige høytrykksvaskere ikke kan brukes, f.eks. i offshore- eller kjemiindustrien.
Egenskaper og fordeler
For lengre levetid
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Fire-polet, lavhastighets luftkjølt elektrisk motor.
- Maks. 50°C inngående temperatur.
Pulverbelagt ramme, elektrisk ledende
- Robust stålrørramme.
- Med integrert krankrok.
- Beskytter maskinen mot skade.
Eksplosjonsbeskyttet utstyr
- Ledende gummihjul.
- Overflatetemperaturen er alltid under 200 °C.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|1000
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 50
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|160 / 16
|Maks. trykk (bar/mPa)
|220 / 22
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|5,5
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|111
|Mål (L x B x H) (mm)
|980 x 720 x 1100
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Elektrisk ledende, eksplosjonsbeskyttelse
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Spraylanse i rustfritt stål: 1050 mm
- Spraylanse i rustfritt stål: 1050 mm
- Kraftdyse
- Høytrykkslanse
Utstyr
- Antivridningssystem (AVS)
- Automatisk stopp
- Rørramme med integrert kranoppheng
Tilbehør
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