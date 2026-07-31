Høytrykksvasker HD 10/16-4 Cage Ex

Høytrykksvasking i eksplosive omgivelser! Kärcher kommer nå med en høytrykksvasker som er Ex-godkjent for alle sikkerhetsklasser innen II2 G c T3 - Gasser, damp, avgasser og luftblandinger.

Denne maskinen oppfyller alle krav til utvidet sikkerhet. Både maskinen og tilbehøret oppfyller kravene for bruk i potensielt eksplosive omgivelser opp til en tenningstemperatur på 200°C. HD 10/16 Cage Ex er godkjent for temperaturklasse T3. Maskinen er ideell for bruk på steder hvor vanlige høytrykksvaskere ikke kan brukes, f.eks. i offshore- eller kjemiindustrien.

Egenskaper og fordeler
For lengre levetid
  • Veivakselpumpe med keramiske stempler
  • Fire-polet, lavhastighets luftkjølt elektrisk motor.
  • Maks. 50°C inngående temperatur.
Pulverbelagt ramme, elektrisk ledende
  • Robust stålrørramme.
  • Med integrert krankrok.
  • Beskytter maskinen mot skade.
Eksplosjonsbeskyttet utstyr
  • Ledende gummihjul.
  • Overflatetemperaturen er alltid under 200 °C.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 1000
Inngangstemperatur (°C) maks. 50
Arbeidstrykk (bar/mPa) 160 / 16
Maks. trykk (bar/mPa) 220 / 22
Tilkoblingsbelastning (kW) 5,5
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 111
Mål (L x B x H) (mm) 980 x 720 x 1100

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: Elektrisk ledende, eksplosjonsbeskyttelse
  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Spraylanse i rustfritt stål: 1050 mm
  • Spraylanse i rustfritt stål: 1050 mm
  • Kraftdyse
  • Høytrykkslanse

Utstyr

  • Antivridningssystem (AVS)
  • Automatisk stopp
  • Rørramme med integrert kranoppheng
Høytrykksvasker HD 10/16-4 Cage Ex
Høytrykksvasker HD 10/16-4 Cage Ex
Høytrykksvasker HD 10/16-4 Cage Ex
Høytrykksvasker HD 10/16-4 Cage Ex
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