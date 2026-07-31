Høytrykksvasker HD 5/15 CX
Høytrykksvaskeren HD 5/15 CX er en robust, brukervennlig og effektiv kaldtvannsvasker for daglig profesjonell bruk. Med slangetrommel og 15 m slange.
HD 5/15 CX er en kompakt og hendig 1-fas høytrykksvasker med høy rengjøringskapasitet og brukerkomfort. Det er en robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk. Høytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende. HD 5/15 CX har 2-polet luftavkjølt motor med 3-stemplet aksialpumpe og pumpehus i messing, som alle er svært motstandsdyktige mot korrosjon. Dette gir høytrykksvaskeren lengre levetid. Robust deksel beskytter pumpen fra eventuelle støt og tilsmussing. Nedfellbart håndtak i aluminium justeres etter brukerens høyde. Anordning for lagring av kabel, dyser, pistol og strålerør på maskinen slik at tilbehøret alltid er tilgjengelig. Leveres med trippeldyse for rask og enkel justering av vannstrålen. Velg mellom innstillingene blyantstråle, viftestråle (25°) og lavtrykks-viftestråle (40°). Sistnevnte brukes for påføring av rengjøringsmiddel. Automatisk kjemidoseringsenhet for rengjøringsmiddel sørger for riktig blandingsforhold. Utstyrt med slangetrommel og 15 m slange for sikker lagring av slangen og stor arbeidsradius.
Egenskaper og fordeler
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
- EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Mobilitet
- Integrert bærehåndtak foran på maskinen gjør den enkel og praktisk å flytte.
- Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp.
- Kompakt konstruksjon.
Fleksibilitet
- Høytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende.
- Store hjul for lettere transport. For å sikre god stabilitet under bruk vil ikke hjulene gå rundt når maskinen er plassert horisontalt.
- Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk.
Kvalitet
- Overtrykksventil beskytter komponenter og forlenger maskinens levetid.
- Sylinderhode i messing av høy kvalitet.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Oppbevaring av tilbehør
- Skrukobling (M 18 × 1.5) for oppbevaring av overflatevasker på maskinen.
- Praktiske rom for oppbevaring av dyser på maskinen.
- Integrert slangetrommel med 15 m høytrykksslange. For praktisk oppbevaring og større arbeidsradius (CX- modellene).
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500
|Inngangstemperatur (°C)
|opptil 60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|150 / 15
|Maks. trykk (bar/mPa)
|200 / 20
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,8
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|27,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|30,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 250 bar
- Spylelanse: 840 mm
Utstyr
- Slangetrommel
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
- Automatisk stopp
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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