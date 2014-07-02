Den trefasede kaldtvannsvaskeren, HD 16/15-4 Cage Plus, ble utviklet av Kärcher som en mobil maskin for vannintensive rengjøringsoppgaver innen landbruk og industri. Den har en veivakselpumpe fra Kärcher, med høy strømningshastighet på opptil 1600 liter vann per time for suveren rengjøringsytelse. Egnet for svært kraftig tilsmussing av store landbruksbygninger, steinbrudd og andre store konstruksjonsområder med jordarbeid og utgravninger. Maskinen har pneumatiske hjul for enkel manøvrering og bruk på ujevnt underlag. HD 16/15-4 Cage Plus er designet for daglig bruk under harde betingelser. Maskinen leverer suveren ytelse med en rekke spesialegenskaper og tilbehør av høy kvalitet.