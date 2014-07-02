Høytrykksvasker HD 16/15-4 Cage Plus - 400 V
Kaldtvannsvaskere for rengjøringsoppgaver som krever mye vann.
Den trefasede kaldtvannsvaskeren, HD 16/15-4 Cage Plus, ble utviklet av Kärcher som en mobil maskin for vannintensive rengjøringsoppgaver innen landbruk og industri. Den har en veivakselpumpe fra Kärcher, med høy strømningshastighet på opptil 1600 liter vann per time for suveren rengjøringsytelse. Egnet for svært kraftig tilsmussing av store landbruksbygninger, steinbrudd og andre store konstruksjonsområder med jordarbeid og utgravninger. Maskinen har pneumatiske hjul for enkel manøvrering og bruk på ujevnt underlag. HD 16/15-4 Cage Plus er designet for daglig bruk under harde betingelser. Maskinen leverer suveren ytelse med en rekke spesialegenskaper og tilbehør av høy kvalitet.
Egenskaper og fordeler
Bur
- Robust, beskyttende rørramme.
- Integrert tilbehørsrom og festepunkt for kran.
- Beskytter maskinen mot skade.
Elektrisk overvåkning for større driftssikkerhet.
- Lekkasjebeskyttelse og myk start.
- Beskyttelse mot over- og underspenning.
- Overspenningsvern.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 1600
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. trykk (bar/mPa)
|190 / 19
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|9,5
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|95
|Mål (L x B x H) (mm)
|957 x 686 x 1080
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Easy Press trykkpistol
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Spraylanse i rustfritt stål: 1050 mm
- Kraftdyse
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Høytrykkslanse
- Servokontroll
Utstyr
- Antivridningssystem (AVS)
- Automatisk stopp
- Trinnløs regulering av trykk og vanntilførsel på enheten
- Rørramme med integrert kranoppheng
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