Høytrykksvasker HDS 12/14-4 ST Gas
Varmtvannsvasker
Høytrykksvaskersystem med et svært høyt sikkerhetsnivå med automatisk trykkavlastning, overvåkning av gasstemperatur, innovativ utkobling som beskyttelse mot tørrgang i flottørtanken, samt en SDS-slange som absorberer trykktopper. Når de brukes med Eco-Line-brennere, overholder disse enhetene den nyeste tyske BImSchV-utslippsreguleringen.
Egenskaper og fordeler
Vannavkjølt 4-polet elektrisk motor
- Lang levetid
- Forbedret effektivitet.
- Stillegående drift
Brennerteknologi
- Høy varmeavgivelse.
- Spiralformet varmespiral gir kompakt design.
- Stående design forhindrer kondens og korrosjon.
Spesialfleece (gassoppvarmet)
- Nyutviklet brenner for ren, økonomisk og jevn forbrenning.
- For effektiv forbrenning.
GASTEC - godkjent (gassoppvarmet)
- Oppfyller alle europeiske sikkerhetsstandarder, kvalitet- og driftsstandarder.
- Tilførsel av frisk luft uavhengig av rom tillater installasjon i lukkede rom.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|600 - 1200
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|maks. 98
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|7,5
|Fyringsoljeforbruk, full last. (m³/t)
|8,9
|Antall samtidige brukere
|1
|Mobilitet
|Stasjonær
|Sikringsvern (A)
|16
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|170
|Mål (L x B x H) (mm)
|1110 x 565 x 1080
Scope of supply
- SDS-System
- Trykkavlastingssystem
- Flammevakt
- Klargjort for servobetjening
- Klargjort for fjernstyring
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