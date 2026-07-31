Høytrykksvasker HDS 12/14-4 ST Gas

Varmtvannsvasker

Høytrykksvaskersystem med et svært høyt sikkerhetsnivå med automatisk trykkavlastning, overvåkning av gasstemperatur, innovativ utkobling som beskyttelse mot tørrgang i flottørtanken, samt en SDS-slange som absorberer trykktopper. Når de brukes med Eco-Line-brennere, overholder disse enhetene den nyeste tyske BImSchV-utslippsreguleringen.

Egenskaper og fordeler
Vannavkjølt 4-polet elektrisk motor
  • Lang levetid
  • Forbedret effektivitet.
  • Stillegående drift
Brennerteknologi
  • Høy varmeavgivelse.
  • Spiralformet varmespiral gir kompakt design.
  • Stående design forhindrer kondens og korrosjon.
Spesialfleece (gassoppvarmet)
  • Nyutviklet brenner for ren, økonomisk og jevn forbrenning.
  • For effektiv forbrenning.
GASTEC - godkjent (gassoppvarmet)
  • Oppfyller alle europeiske sikkerhetsstandarder, kvalitet- og driftsstandarder.
  • Tilførsel av frisk luft uavhengig av rom tillater installasjon i lukkede rom.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 600 - 1200
Arbeidstrykk (bar/mPa) 30 - 140 / 3 - 14
Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) maks. 98
Tilkoblingsbelastning (kW) 7,5
Fyringsoljeforbruk, full last. (m³/t) 8,9
Antall samtidige brukere 1
Mobilitet Stasjonær
Sikringsvern (A) 16
Vekt (med tilbehør) (kg) 170
Mål (L x B x H) (mm) 1110 x 565 x 1080

Scope of supply

  • SDS-System
  • Trykkavlastingssystem
  • Flammevakt
  • Klargjort for servobetjening
  • Klargjort for fjernstyring
Høytrykksvasker HDS 12/14-4 ST Gas
Høytrykksvasker HDS 12/14-4 ST Gas
Høytrykksvasker HDS 12/14-4 ST Gas
Høytrykksvasker HDS 12/14-4 ST Gas
Høytrykksvasker HDS 12/14-4 ST Gas
Høytrykksvasker HDS 12/14-4 ST Gas

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