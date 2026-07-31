Høytrykksvaskersystem med et svært høyt sikkerhetsnivå med automatisk trykkavlastning, overvåkning av gasstemperatur, innovativ utkobling som beskyttelse mot tørrgang i flottørtanken, samt en SDS-slange som absorberer trykktopper. Når de brukes med Eco-Line-brennere, overholder disse enhetene den nyeste tyske BImSchV-utslippsreguleringen.