HDS trailer HDS trailer 9/50
Selvforsynt varmtvannsvasker med 500 bar trykk, kraftig dieselmotor og tilhengerdesign som gjør den til det perfekte valget for byggeplasser, i industrivirksomhet, i offentlig sektor m.m.
HDS 9/50 tilhører kategorien mobile høytrykkshengere, og genererer varmt vann med 500 bars trykk. Med den kraftige dieselmotoren fungerer maskinen helt uavhengig av strømkilder alle tenkelige steder.
Egenskaper og fordeler
Maksimal effektivitetVelprøvd og svært effektiv brennerteknologi Varmegjenvinning ved bruk av overskuddsvarme fra motoren. Miljøvennlig drift og lave driftskostnader med Kärcher effektivitet eco!efficiency-funksjon.
Enkel å brukeMaskinen er enkel å betjene ved hjelp av en sentrert manøverbryter. Enkel å sette opp og demontere takket være to valgfrie slangetromler i kontrollområdet. Sikker lagring takket være rikelig med oppbevaringsmuligheter for verneutstyr, tilbehør og rengjøringsmidler.
SelvforsyntStor 500-liters vanntank for rengjøring opptil 30 minutter med fullt vanntrykk. Med 100-liters dieseltank er den ideell for bruk i lengre perioder. Kraftige Yanmar dieselmotorer lar maskinen operativ uten strømforsyning.
God fleksibilitet
- Konfigurasjonsmulighetene gjør at hengerne kan skreddersys etter kundens behov.
- Tilgjengelig som Skid-versjon for installasjon på et annet kjøretøy eller stasjonær løsning, eller som Cab-versjon med panser og vanntank.
Enkel å vedlikeholde
- Et stort panser gir serviceteknikere enklere tilgang til de interne komponentene.
- Smart serviceprogramvare for rask feildiagnostisering under service.
- Utprøvd og testede Kärcher høykvalitetskomponenter garanterer lang levetid.
Pålitelighet
- Inkluderer vannmykningssystem for beskyttelse av varmespiralen mot forkalkning.
- En rekke sikkerhetsfunksjoner beskytter HDS-tilhengeren mot skader ved eventuelle feil.
- Integrert frostsikring for beskyttelse av alle komponentene i kalde utendørstemperaturer.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Diesel
|Motorprodusent
|Yanmar
|Motoreffekt (kW/hk)
|19 / 26
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 900
|Trykk (bar/mPa)
|150 - 500 / 15 - 50
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t)
|7,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Industri
- Høytrykksslange: 30 m
- Spylelanse: 700 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Trykktilpasning over hastighetsregulering
Bruksområder
- Offentlig (rengjøring av offentlige plasser, ferdselsveier, fjerning av graffiti og tyggegummi)
- Bygg- og anleggsbransjen (rengjøring av anleggsmaskiner, stillaser, fôringsrør, utstyr)
- Industriell rengjøring (fjerning av maling og belegg, rengjøring av maskiner, deler og utstyr)
Konfigurerbare enheter
Konfigurerbare komponenter