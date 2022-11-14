Interessante fakta om rengjøring av trapper

Sklisikker, hygienisk trygg, eller representativ: Rengjøring av trapper er ikke en enkel sak

Omfanget av rengjøringsoppgavene på trapp avhenger først og fremst av formålet med trappen. Først er det alltid viktig å sørge for at overflaten er sklisikker. Dette gjelder for alle typer gulv, fra tekstil til vinylgulv til stein. Løst smuss kan fjernes på en enkel måte med en batteridrevet ryggstøvsuger. Snublefare fra en ledning er ikke noe å tenke på, og unødvendige omveier fra én stikkontakt til den neste er en bekymring fra fortiden.

Fjerning av klebende smuss gjøres vanligvis med en bred rengjøringsenhet med mikrofiberkluter. Fuktighet bør kun unngås for tregulv. Ved å benytte kluter med klebemiddel eller mikrofiberkluter, kan gulvet og støv allikevel tørkes, slik at du fjerner selv de minste partiklene.

På steder med mye trafikk i trappene, f.eks. i boligblokker, hoteller eller kjøpesentre, er det viktig med jevnlig rengjøring og desinfisering av rekkverk. Dette er den eneste måten å hindre bakteriespredning på. For trapper som på en eller annen måte har et representativt formål, er det alltid viktig å bevare gulvets egenskaper så lenge som mulig. Det er derfor viktig å utføre rengjørings- og vedlikeholdstiltak som er egnet for gulvet – fra fin stein til kunstig og naturlig stein, tre, belegg og tepper.