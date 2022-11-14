Interessante fakta om rengjøring av trapper
En trapp kan være designet på ulike måter, og laget av kulepenet stål eller edelt tre. Trapper kan ha en viktig rolle som sentrale rømningsveier, eller bare være forsømte koblinger mellom etasjene. I alle tilfeller er rengjøring av trapper en utfordring siden de trange forholdene kan føre til at arbeidet blir slitsomt. Hvorfor er da renhet fortsatt viktig? Hva må du huske på med tanke på ulike gulvtyper? Hva er de vanligste brukerfeilene? Her har vi laget en oversikt.
Sklisikker, hygienisk trygg, eller representativ: Rengjøring av trapper er ikke en enkel sak
Omfanget av rengjøringsoppgavene på trapp avhenger først og fremst av formålet med trappen. Først er det alltid viktig å sørge for at overflaten er sklisikker. Dette gjelder for alle typer gulv, fra tekstil til vinylgulv til stein. Løst smuss kan fjernes på en enkel måte med en batteridrevet ryggstøvsuger. Snublefare fra en ledning er ikke noe å tenke på, og unødvendige omveier fra én stikkontakt til den neste er en bekymring fra fortiden.
Fjerning av klebende smuss gjøres vanligvis med en bred rengjøringsenhet med mikrofiberkluter. Fuktighet bør kun unngås for tregulv. Ved å benytte kluter med klebemiddel eller mikrofiberkluter, kan gulvet og støv allikevel tørkes, slik at du fjerner selv de minste partiklene.
På steder med mye trafikk i trappene, f.eks. i boligblokker, hoteller eller kjøpesentre, er det viktig med jevnlig rengjøring og desinfisering av rekkverk. Dette er den eneste måten å hindre bakteriespredning på. For trapper som på en eller annen måte har et representativt formål, er det alltid viktig å bevare gulvets egenskaper så lenge som mulig. Det er derfor viktig å utføre rengjørings- og vedlikeholdstiltak som er egnet for gulvet – fra fin stein til kunstig og naturlig stein, tre, belegg og tepper.
Rengjøring av gulv i naturstein
Naturstein med samme eller liknende utseende kan ha svært ulike tekniske egenskaper, spesielt når det gjelder sensitivitet for alkalier eller syrer, fasthet og vannabsorpsjon. Det er disse faktorene som bestemmer hvilken stein som er egnet til hvilket formål og hvordan den skal vedlikeholdes for å beholde utseendet over tid. Før du rengjør naturstein må du derfor ha grundig kunnskap om steinens egenskaper, som mineralsammensetning og overflatebehandling, samt bruk.
Rengjøring av fine steintøyfliser
Fine steintøyfliser er pene og populære gulvtyper, som skiller seg ut takket være robuste og sklisikre egenskaper, i tillegg til at de ikke opptar mye fuktighet. Dette er et moderne og trygt designelement, og det er vanskelig å forestille seg det brede spekteret av gulv uten steintøy.
Rengjøring av keramiske fliser
Rengjøre og vedlikeholde keramikkfliser – hvordan gjøres det? De brennes ved temperaturer på 1000 til 1400 °C grader og er laget av uorganiske materialer. I dag brukes ofte terrakotta, klinkermurstein, stein, keramikk og steintøy. Selv om det finnes mange varianter, er rengjøringen ofte lik. Det er bare noen få typer fliser som krever vedlikehold.
Tidens tann: ulike slitasjetyper, ulike rengjøringsteknikker
Smuss og mye trafikk setter sine spor på alle typer gulv. Det finnes ulike rengjøringsteknikker som er egnet til vedlikehold av ulike gulvtyper, slik at du kan nyte gulvet så lenge som mulig. Hvis det er en tretrapp, er den hovedsakelig utsatt for slitasje på grunn av de slipende egenskapene til smuss- og sandpartikler. De bittesmå kornene presses ned i gulvet av de forbipasserende, og gjør treverket sårbart. Hvis det i tillegg tilføres fuktighet, fra f.eks. våte sko eller feil rengjøring, trekker vannet inn i treverket og resulterer før eller senere i skader. Det anbefales derfor å utføre pleiende vedlikehold på trapper etter dyptgående rengjøring, minst to ganger i året, for å unngå dette.
Når det gjelder naturlig og kunstig stein, forverres utseendet hovedsakelig på grunn av tung bruk.
Gulvet blir rutt, og smusspartikler setter seg fast i det. Etter en stund fører dette til tegn på slitasje, noe som raskt kan bli påfallende, spesielt når trappen har en representativ funksjon. I dette tilfellet kan krystallisering eller polering med diamantpads være hjelpsomt og gjenopprette glansen. Hvis steintrapper skal restaureres på denne måten, er en liten gulvvaskemaskin som er tilgjengelig på markedet perfekt for oppgaven. Slike maskiner er et godt valg først og fremst for brukere som skal rengjøre små horisontale og vertikale overflater. Maskinen sørger for raskt og ergonomisk arbeid.
På hoteller legges det ofte tepper i ganger og trapper. Over tid oppstår det merker på gulvteppene.
I tillegg blir trappekanter ofte svært skitne fra f.eks. skokrem. Små flekker kan fjernes med en flekkfjerner. Her er det viktig å jobbe fra utsiden til innsiden for unngå å spre flekken utover. En møbel- og tepperenser kan også brukes for å fjerne flekker ved dyptgående rengjøring. Et smalt håndmunnstykke gjør at denne teknikken også kan brukes på smale trapper. Tørketiden er imidlertid minst seks til åtte timer.
Tips:
I mye benyttede trapper i boligblokker eller parkeringsplasser finner man mange forskjellige tilsmussinger, fra tyggegummi og veismuss til urin. Det kan i dette tilfellet være nyttig og effektivt å bruke høytrykks- eller dampvaskere.
Trapper er mer enn bare trappetrinn: Hva mer må gjøres
For å gi et velholdt inntrykk av trappen, er det ikke nok å rengjøre trappetrinn og rekkverk alene. Det er anbefalt å bruke en kompakt, batteridrevet gulvvaskemaskin til å holde trappeavsatsene rene. Den har et høyere kontakttrykk sammenlignet med en feiemaskin, og sørger for enestående rengjøringsresultater takket være en valsehastighet som er egnet for oppgaven. Batteridrevne håndstøvsugere egner seg også for et bredt utvalg av oppgaver i trapper. Glassoverflatene på dører eller vinduer er vanligvis raske og enkle å rengjøre med en profesjonell vindusvasker. Den sørger for at det ikke oppstår noen vannsprut, som kan forårsake sklifare. Kraftig smuss som tyggegummi eller klistremerker kan fjernes fra vegger som er malt med lateksmaling ved hjelp av en høytrykksvasker med lavt trykk.
De tre vanligste brukerfeilene: nyttige triks
Arbeid som allerede er krevende og tidsbelastende bør ikke gjøres enda vanskeligere på grunn av brukerfeil. Det er derfor viktig å jobbe grundig for å unngå slike feil.
1. Hvis en trapp kun tørkes av med en fuktig klut uten å først fjerne støvet, blir gulvet misfarget fordi støvet praktisk talt presses ned i gulvet under avtørkingen. Smusset blir også ofte skjøvet til siden og griser til rekkverkene i de nedre etasjene.
2. Manglende oppsetting av skilt med advarsel om sklifare for forbipasserende blir glemt når våtrengjøring utføres.
3. Hvis tørkekluten ikke vaskes ofte nok eller vannet skiftes ut for sjelden, spres smusset utover trappen. Dermed oppnås ikke ønsket resultat, og dyptgående rengjøring må utføres hyppigere.
Når trappen begynner å bevege seg: Løsninger for rulletrapper
Rengjøringsmetoder for rulletrapper uten bruk av vann kan kun børste ut løse partikler fra sporene og støvsuge det løse smusset. Når det gjelder dyptgående rengjøring, er det bevist at våtrengjøring på en pålitelig måte fjerner gjenstridig smuss, væskesøl, sammenpresset veismuss og fett. Her brukes det maskiner med børster på trappetrinn eller kontaktoverflater. Dette bidrar til at du unngår overdreven fuktighet. Smusset løses opp i løpet av den nødvendige virketiden og børstes deretter ut fra profilen. Deretter transporteres det fra de kontraroterende smussabsorberende børstene til sugeenheten. Lederygger presses inn i profilsporene og tetter mellomrommet mellom trappeoverflaten og sugekanalen og sørger slik for at maskinen har den nødvendige sugekraften. På denne måten kan du oppnå effektiv rengjøring og unngå at væsker trenger inn i systemet.