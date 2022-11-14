Rengjøring og vedlikehold av keramiske fliser
Rengjøre og vedlikeholde keramikkfliser – hvordan gjøres det? De brennes ved temperaturer på 1000 til 1400 °C grader og er laget av uorganiske materialer. I dag brukes ofte terrakotta, klinkermurstein, stein, keramikk og steintøy. Selv om det finnes mange varianter, er rengjøringen ofte lik. Det er bare noen få typer fliser som krever vedlikehold.
Vit hva du arbeider med: En kort introduksjon til keramikkens materialvitenskap
Vegger og gulv har mange forskjellige utseende og er laget av mange forskjellige materialer. Blant disse finnes det naturstein som marmor eller granitt, samt sementbundet kunstig stein som terrazzo eller agglomarmor. Vi skiller mellom fem ulike typer keramiske fliser til gulv:
- Terrakotta: Rød og varm i fargen, grov i teksturen, ganske rustikk i utseendet
- Klinkerstein: Rød- eller gulfarget, populært valg som verkstedgulv eller yttervegger, glasert eller uglasert
- Fin stein: For det meste ensfarget, trykt eller polert, mikroporøs overflate
- Keramikk: Mykere, mindre mekanisk spenstig, egnet for vegger, glasert
- Steintøy: Glasert eller uglasert. Uglasert versjon med ru overflate legges ofte i kjøkken med knotter (hevet mønsterstruktur) for å redusere sklirisikoen
Hva er R-klasser: Fliser med antiskli-egenskaper
I kommersielle områder er en antiskliklasse på minst R9 nødvendig hvis det er fliser på gulvet. I områder med stor sklifare, for eksempel innen foredling av kjøtt, er det nødvendig med den høyeste R-klassen, R13. Den tyske ulykkesforsikringen 108-003 spesifiserer hvilken antiskliklasse som kreves i de forskjellige arbeidsområdene. Høyteksturerte fliser har også områder mellom knottene, slik at vann kan renne av og ikke skape en sklifare. Smuss samler seg allikevel spesielt godt her, og rengjøring kan være tidkrevende.
Keramiske fliser: vedlikeholdsrengjøring og dyptgående rengjøring
Den avgjørende faktoren: vedlikeholdsrengjøring av keramiske fliser
Når du skal rengjøre keramiske fliser, er regelmessig vedlikeholdsrengjøring avgjørende. Rengjøring utføres enten som tørrengjøring og/eller våtrengjøring, avhengig av graden av tilsmussing. Løst smuss kan fjernes med en støvsuger eller ved hjelp av støvbindende tørking med en mikrofiberklut, som er elektrostatisk ladet. Arbeidet kan deretter utføres manuelt med en stor overflatervasker, mikrofiberklut og et egnet rengjøringsmiddel.
Gulvvaskemaskiner for store områder
For store områder brukes det vanligvis gulvvaskemaskiner, og i dette tilfellet trenger ikke løst, fint smuss fjernes på forhånd. Det er også viktig å velge riktige børster eller pads til maskinen for å oppnå ønsket rengjøringsresultat. Keramiske fliser med grov tekstur kan skrubbes svært godt med veldig dyptgripende valsebørster, mens keramiske fliser med finere tekstur som fin stein, krever valsebørster i mikrofiber.
Bruk også riktige sugeleppene til å suge opp det skitne vannet. Lukkede sugelepper anbefales for teksturerte overflater, og slissede sugelepper anbefales for glansede overflater. For gjenstridig smuss på fin stein (gråning), anbefales melaminharpikspads i kombinasjon med hjulskrubbehoder.
Tips: Vegger kan også rengjøres med en overflatevasker og teleskopstang, noe som gjør at du raskt og effektivt får gode resultater.
Tiden er her igjen: Dyptgående rengjøring av keramiske fliser
Singeldiskmaskiner eller gulvvaskemaskiner brukes til dyptgående rengjøring av keramiske fliser på gulv. Høykonsentrerte rengjøringsmidler (syreholdige så vel som alkaliske) kan bidra til å oppnå et raskt og godt resultat.
Overflatevaskere for spesielle tilfeller
For teksturerte keramiske fliser eller trange områder, kan en høytrykksvasker med overflatevasker være et godt valg. Overflatevaskeren består av en roterende dysestang under en hette, og av kraftdyser som er festet til dysestangen i en litt forskjøvet posisjon. De overfører vannet til overflaten ved bruk av høyt trykk, og løsner smusset veldig effektivt.
Skumlegger for lengre virketid
For store veggflater, gulv eller sanitæranlegg er høytrykksvaskere med skumlegger det foretrukne valget. Ved hjelp av egnet skummende rengjøringsmiddel og luft, som tilføres ved munnstykket, skaper høyttrykksvaskere skum. Det som er fint med dette systemet er at du kan se hvor rengjøringsmidlet er påført, og skummet holder seg på plass lenger enn et vanlig rengjøringsmiddel, noe som øker virketiden.
Tips 1: Rett aldri høytrykksstrålen direkte mot skjøtene for å unngå skade.
Tips 2: Hvis du bruker et surt rengjøringsmiddel, må sementbaserte flisfuger skylles med vann før påføring for å sikre at syren ikke forårsaker skade.
Dampvasker til flislagte vegger
En dampvasker kan også brukes til å utføre dyptgående rengjøring på keramiske fliser på vegger, så fremt det er tilgjengelig plass. Dampen kommer ut av munnstykket i svært fine dråper ved en temperatur på 100 °C, et trykk på opptil 8 bar og med en hastighet på rundt 170 km/t. En kombinasjon av lofrie frottékluter og et stort gulvmunnstykke gjør det mulig å rengjøring store områder på en effektiv måte.
Bruk av partikkelspray for områder utendørs
Etter forhåndsrengjøring med høytrykksvaskeren er bruk av lavtrykks partikkelspray en skånsom og effektiv metode for rengjøring av keramikkoverflater utendørs, som er sterkt påvirket av mineralsk tilsmussing. Her tilføres trykkluft til en strålepistol med hjelp av en industrikompressor. Et meget fint, mykt spraymiddel og vann tilsettes dessuten luften i blandekammeret for å binde støv. Blandingen av luft, vann og spraymiddel kommer så ut fra dysen til strålepistolen. Lufttrykket, vannmengden og mengde spraymiddel kan reguleres på strålepistolen.
Rengjøringsmidler for keramiske fliser
Keramiske fliser kan rengjøres med sure og alkaliske rengjøringsmidler. Syreholdige rengjøringsmidler hjelper mot mineralsk smuss som kalk, urinavleiringer eller rust, mens alkaliske rengjøringsmidler er ideelle til fjerning av organisk smuss som fett, protein eller oljer.
Fargetonen til noen keramiske fliser, som for eksempel terrakotta, oppstår som følge av metalloksid. Ved bruk av sure rengjøringsmidler må du derfor passe på at de ikke inneholder fosfor- eller saltsyre, siden den rustfjernende virkningen av disse kan føre til fargeforandringer.
Keramiske fliser er generelt sett motstandsdyktige mot alkaliske rengjøringsmidler, men rengjøringsmidlet burde ikke inneholde natriumsilikater. Disse kan ha en strukturendrende virkning og gjøre overflater grovere eller jevnere.
Er det nødvendig å vedlikeholde keramiske fliser? Når er oljer og andre metoder nyttige
Overflater vedlikeholdes for å gjøre dem mer slitesterke mot mekaniske påkjenninger, for å beskytte porene mot inntrengning av vann eller for å forbedre utseendet. Keramiske fliser trenger ikke å beskyttes mot mekaniske påkjenninger takket være hardheten sin.
Fliser med høy vannabsorpsjon
Terrakotta og uglaserte keramikkfliser er gulvtyper som kan ha høy vannabsorpsjon. Hvis slike gulv påføres olje, trenger oljen inn i porene og beskytter den keramiske flisen mot fuktighet. Hvis du i tillegg ønsker å oppnå et rustikk utseende med terrakotta, kan du bruke det som kalles Buffalo Stain, en voks-oljeblanding som inneholder Carbon Black. Carbon Black trekker da inn i strukturen og gir et fint utseende. For enkelte flistyper kan det være en god idé å øke glansnivået. Dette kan oppnås ved å pleie flisene med et middel med vannløselige polymerer.
Fliser med lav vannabsorpsjon
Det lønner seg allikevel ikke å impregnere et gulv av fin stein, siden denne typen gulv har en lav vannabsorpsjonsevne. Dette betyr at fuktighet ikke kan trenge inn, og at impregneringen blir liggende på overflaten, og renner raskt av. Hvis den fine steinen har blitt belagt i en av de tidligere rengjøringsprosessene, bør belegget fjernes med en universelt dyprenser. Dette er viktig så en uønsket film ikke danner seg på steinen over tid.
Tips: Pleiemidlet skal ikke påføres direkte på de keramiske flisene, men påføres med en rengjøringsklut for å sikre jevn fordeling.
Vanlige spørsmål
Rart, men sant: Når det dannes gips på keramiske fliser
Her er et tips for rengjøring av gulv av keramiske fliser. Slå gulvvarmen av før du starter rengjøringsoppgavene. Dette vil hindre at rengjøringsmidlet tørker for raskt på overflaten. Noen syrer har i tillegg en tendens til å omdanne kalk til gips ved lang virketid. Denne prosessen skjer raskere hvis gulvvarmen er på. De resulterende gipsavleiringene er vanskelige å fjerne mekanisk. Det vil altså lønne seg å slå av oppvarmingen.