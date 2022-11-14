Rengjøring og vedlikehold av keramiske fliser

Gulvvaskemaskiner for store områder

For store områder brukes det vanligvis gulvvaskemaskiner, og i dette tilfellet trenger ikke løst, fint smuss fjernes på forhånd. Det er også viktig å velge riktige børster eller pads til maskinen for å oppnå ønsket rengjøringsresultat. Keramiske fliser med grov tekstur kan skrubbes svært godt med veldig dyptgripende valsebørster, mens keramiske fliser med finere tekstur som fin stein, krever valsebørster i mikrofiber.

Bruk også riktige sugeleppene til å suge opp det skitne vannet. Lukkede sugelepper anbefales for teksturerte overflater, og slissede sugelepper anbefales for glansede overflater. For gjenstridig smuss på fin stein (gråning), anbefales melaminharpikspads i kombinasjon med hjulskrubbehoder.

Tips: Vegger kan også rengjøres med en overflatevasker og teleskopstang, noe som gjør at du raskt og effektivt får gode resultater.