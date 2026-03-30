Den strømdrevne gulvvaskemaskinen BD 17/5 C er spesielt utviklet for områder med begrenset plass der det er vanskelig å utføre tradisjonell rengjøring manuelt. Maskinen har kompakte dimensjoner (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) og er laget av solid og slagfast plastmateriale. Både børsten og pad-holderen kan enkelt byttes ut på noen få sekunder. Betjeningsknappene på siden av maskinen gjør det enkelt å bruke den, og de to håndtakene gir trygg manøvrering av maskinen som veier 5 kg. Du kan justere maskinens hastighet mellom 0-450 o/min ved hjelp av rotasjonshastighetskontrolleren, slik at du kan tilpasse den til ulike rengjøringsoppgaver. Denne allsidige maskinen gir rask og grundig rengjøring, polering og krystallisering av harde flater, samt sjamponering av tepper. En stor fordel er at den kan rengjøre både horisontale og vertikale flater samtidig, noe som sparer mye tid, krefter og kostnader, spesielt ved trapperengjøring. BD 17/5 C vil øke effektiviteten i rengjøringsprosessen, enten det er i næringsbygg eller kommunale bygninger. Avhengig av behovene dine, kan det også være nødvendig å bestille tilbehør til maskinen for å få mest mulig ut av den.