Trappevasker BD 17/5 C Ep
BD 17/5 C Ep er en kompakt, strømdrevet trappevasker med disk for rengjøring, shampoonering, polering og krystallisering av små arealer som trapper eller vinduskarmer.
Den strømdrevne gulvvaskemaskinen BD 17/5 C er spesielt utviklet for områder med begrenset plass der det er vanskelig å utføre tradisjonell rengjøring manuelt. Maskinen har kompakte dimensjoner (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) og er laget av solid og slagfast plastmateriale. Både børsten og pad-holderen kan enkelt byttes ut på noen få sekunder. Betjeningsknappene på siden av maskinen gjør det enkelt å bruke den, og de to håndtakene gir trygg manøvrering av maskinen som veier 5 kg. Du kan justere maskinens hastighet mellom 0-450 o/min ved hjelp av rotasjonshastighetskontrolleren, slik at du kan tilpasse den til ulike rengjøringsoppgaver. Denne allsidige maskinen gir rask og grundig rengjøring, polering og krystallisering av harde flater, samt sjamponering av tepper. En stor fordel er at den kan rengjøre både horisontale og vertikale flater samtidig, noe som sparer mye tid, krefter og kostnader, spesielt ved trapperengjøring. BD 17/5 C vil øke effektiviteten i rengjøringsprosessen, enten det er i næringsbygg eller kommunale bygninger. Avhengig av behovene dine, kan det også være nødvendig å bestille tilbehør til maskinen for å få mest mulig ut av den.
Egenskaper og fordeler
Lett og kompaktVelegnet for små flater som trapper og vinduskarmer. For enkel transport.
HastighetskontrollHastigheten kan justeres for å passe til rengjøringsoppgaven.
Hjørnebørste tilgjengelig som tilleggsutstyrFor rengjøring helt inn i hjørner. (Med ekstra sidebørste som tilleggsutstyr for simultan horisontal og vertikal bruk.
Komponenter av høy kvalitet
- Enheten er tilnærmet vedlikeholdsfri.
Bredt utvalg av tilbehør
- Allsidig.
- Børster er tilgjengelig i ulike hardhetsgrader og diametere. Også for rengjøring av tepper.
- Pads og padsholder for jevne gulv.
Enkelt og lettfattelig kontrollpanel
- Klar og enkel å bruke
Alt av tilbehør kan demonteres.
- Plassbesparende lagring
Vertikal eller horisontal bruk
- Større fleksibilitet: Rengjøring av både horisontale flater som trapper og vertikale flater som trappegelender etc.
Avtakbar tank
- Forenkler arbeidet på trapperepos (tilgjengelig som tilvalg)
Skifte av børstepads og padsholder
- Rask og enkel tilpasning til ulike rengjøringsoppgaver.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Nettdrift
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|170 - 200
|Børstehastighet (rpm)
|450
|Lydnivå (dB)
|69
|Spenning (V)
|220 - 230
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|330 x 136 x 290
Utstyr
- Justerbar børstehastighet
- Nettdrift
- Ekstra tank: 2.5 l
Videoer
Bruksområder
- Gjør rengjøring av trapper enkelt
- Til grundig rengjøring av alle gulv, fra harde tregulv til tepper
- For rengjøringsoppgaver på trange områder
- For målrettet fiberdyp rengjøring av mindre teppeområder