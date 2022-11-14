Rengjøring og vedlikehold av naturstein

Kunnskap om egenskapene til naturstein

Naturstein har mange forskjellige bruksområder, blant annet i industri, hagebruk, kunst, murverk, på fasader, eller til innendørs sluttbehandling hvor de ofte brukes som gulvfliser. De blir først utvunnet i steinbrudd, og deretter kuttet til forskjellige størrelse i foredlingsprosesser. Overflatene behandles deretter ved hjelp av en maskineringsmetode – enten det er polering, flamming eller sliping med slipeskive eller sandpapir. Ingen kunstige materialer har en slik allsidighet når det gjelder farger og overflatetekstur. Naturstein med samme eller liknende utseende kan ha svært ulike tekniske egenskaper, spesielt med hensyn til følsomhet for alkalier eller syrer, fasthet og vannabsorpsjon. Det er disse faktorene som bestemmer hvilken stein som er egnet til hvilket formål og hvordan den skal vedlikeholdes for å beholde utseendet over tid.

Naturstein kan klassifiseres i hardhetsnivåer basert på tekniske kriterier: Hard bergart (gneis, granitt, kvartsitt, basalt og gabbro), middels hard bergart (marmor, Solnhofen-kalkstein, Jurassic-stein og serpentin) og myk bergart (kalkbundet sandstein og skifer). Denne klassifiseringen hjelper til med å estimere den mekaniske belastningen som steinene utsettes for. Dette er ikke bare relevant for bearbeiding av steinen, men også for rengjøringen. Alle harde bergarter har for eksempel lignende kjemiske egenskaper – de er vanligvis ripe- og alkalibestandige. Dette er grunnen til at slike bergarter ofte brukes i uteområder hvor de utsettes for høy belastning. I motsetning til dette er myke steiner mer delikate, og du må derfor unngå å rengjøre dem med harde børster, noe som fort kan forårsake riper.