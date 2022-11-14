Rengjøring og vedlikehold av naturstein
Naturstein med samme eller liknende utseende kan ha svært ulike tekniske egenskaper, spesielt når det gjelder sensitivitet for alkalier eller syrer, fasthet og vannabsorpsjon. Det er disse faktorene som bestemmer hvilken stein som er egnet til hvilket formål og hvordan den skal vedlikeholdes for å beholde utseendet over tid. Før du rengjør naturstein må du derfor ha grundig kunnskap om steinens egenskaper, som mineralsammensetning og overflatebehandling, samt bruk.
Kunnskap om egenskapene til naturstein
Naturstein har mange forskjellige bruksområder, blant annet i industri, hagebruk, kunst, murverk, på fasader, eller til innendørs sluttbehandling hvor de ofte brukes som gulvfliser. De blir først utvunnet i steinbrudd, og deretter kuttet til forskjellige størrelse i foredlingsprosesser. Overflatene behandles deretter ved hjelp av en maskineringsmetode – enten det er polering, flamming eller sliping med slipeskive eller sandpapir. Ingen kunstige materialer har en slik allsidighet når det gjelder farger og overflatetekstur. Naturstein med samme eller liknende utseende kan ha svært ulike tekniske egenskaper, spesielt med hensyn til følsomhet for alkalier eller syrer, fasthet og vannabsorpsjon. Det er disse faktorene som bestemmer hvilken stein som er egnet til hvilket formål og hvordan den skal vedlikeholdes for å beholde utseendet over tid.
Naturstein kan klassifiseres i hardhetsnivåer basert på tekniske kriterier: Hard bergart (gneis, granitt, kvartsitt, basalt og gabbro), middels hard bergart (marmor, Solnhofen-kalkstein, Jurassic-stein og serpentin) og myk bergart (kalkbundet sandstein og skifer). Denne klassifiseringen hjelper til med å estimere den mekaniske belastningen som steinene utsettes for. Dette er ikke bare relevant for bearbeiding av steinen, men også for rengjøringen. Alle harde bergarter har for eksempel lignende kjemiske egenskaper – de er vanligvis ripe- og alkalibestandige. Dette er grunnen til at slike bergarter ofte brukes i uteområder hvor de utsettes for høy belastning. I motsetning til dette er myke steiner mer delikate, og du må derfor unngå å rengjøre dem med harde børster, noe som fort kan forårsake riper.
Måten en stein bearbeides på har også innvirkning på kravene til rengjøring. Polert gulv av middels hard stein kan bli glansløst ved bruk av alkaliske rengjøringsmidler med en pH-verdi over 12 med for harde børster/pads.
Riktig rengjøring og vedlikehold av gulv i naturstein er avgjørende for at steinen skal beholde det karakteristiske utseendet sitt over mange år. Før du rengjør naturstein må du derfor ha grundig kunnskap om steinens egenskaper, som mineralsammensetning og overflatebehandling, samt bruk. Slitasjen og smusset på steinen er nært knyttet til disse faktorene.
Grunnleggende kunnskap, som steintypen og steinens egenskaper, betyr at rengjørings- og vedlikeholdsfeil kan unngås. Dermed slipper du også de uønskede konsekvensene som følger av feilhåndtering (inkludert matthet, flekker og fargeavvik).
Forbygge skader på gulv
Natursteiner med lav hardhetsgrad, som marmor, lett får riper. For å beskytte slike gulvet, er det fornuftig å montere et system som fanger opp innkommende smuss. Dette sørger for å holde kontakten med grovt smuss, som sand og små steiner, så liten som mulig. Denne sonen bør være tilstrekkelig stor, og den bør ha en lengde på mellom seks og åtte skritt. Når det gjelder regelmessig rengjøring, er det også fornuftig å starte i området foran bygget fordi det meste av smuss i bygninger fraktes inn via skoene.
Bør naturstein rengjøres manuelt eller mekanisk?
Avhengig av størrelsen på gulvet som skal rengjøres og hvor mange gjenstander og møbler som befinner seg på gulvet, er det mer kostnadseffektivt å bruke en profesjonell gulvvaskemaskin på et område fra rundt 100 kvadratmeter enn manuelle rengjøringsmetoder. Dette er fordi maskiner kan rengjøre større områder på kortere tid, og dermed øke produktiviteten. Forskjellige tanker for ferskt og skittent vann reduserer også risikoen for krysskontaminering, slik at brukere ikke kommer i kontakt med det skitne vannet. I tillegg utsettes brukeren for mindre fysisk belastning. Takket være det nøyaktig justerbare kontakttrykket, kan maskinen med stor presisjon tilpasses underlaget. Sugefunksjonen sørger for at det skitne vannet suges opp igjen, og at gulvet tørker og kan gås på igjen umiddelbart etter rengjøring. Gulvvaskemaskinen med valseteknologi er en spesielt god løsning for gulv i naturstein som er hogget eller teksturert. Valsebørstene trenger ned i fordypninger og sømmer for å løsne opp smusset. I dette tilfellet har maskinens manglende evne til å gli på teksturerte gulv ved rengjøring en skadelig effekt, og fører til en påfølgende rask slitasje av rengjøringsutstyret.
Det kan være lurt å bruke manuelt rengjøringsutstyr – som en overflatefeier – for små områder, områder som er fylt med gjenstander og møbler, og vanskelig tilgjengelige områder. Dessuten egner manuell rengjøring seg best til å rengjøre kanter.
Vedlikeholdsrengjøring av gulv i natursteinVedlikeholdsrengjøring er en repeterende rengjøringsoppgave som skal utføres ved fastsatte tidsintervaller, for eksempel på ukentlig basis.
Støv samler seg lett, spesielt på polerte gulv i naturstein, og denne rengjøringsmetoden er derfor godt egnet til grov støvfjerning. Generelt sett er allikevel våtrengjøring hovedsakelig brukt for gulv i naturstein.
Når du utfører vedlikeholdsrengjøring på gulv i naturstein, kan du bevare det opprinnelige utseendet ved å bruke egnede tørkeprodukter eller rengjøringsmidler for polerte gulv. Det er viktig å ikke bruke en for stor dose fordi tørkespor kan bli synlige, spesielt på slipte eller polerte gulv. Dette fører også til at det dannes et belegg med rengjøringsmiddel på gulvet, noe som gir gulvet en matt overflate. Siden steinene kan inneholde metalloksider som et resultat av måten steinen har blitt laget på, er det en risiko for rustdannelse ved overdreven rengjøring eller hvis vann blir ligger på overflaten for lenge.
Dyptgående rengjøring / intensiv rengjøring av naturstein
Ved dyptgående rengjøring fjernes gjenstridig smuss og/eller slitte beskyttende belegg eller andre rester som kan forringe utseendet til en overflate. Det er vanligvis lengre tidsintervaller mellom hver gang dyptgående rengjøring utføres.
Hvis et gulv i naturstein skal legges om, må det utføre en grundig rengjøring for å fjerne gjenstridig smuss som oppstår under byggearbeid.
Det første trinnet er å fjerne løst og grovt smuss ved å feie eller støvsuge det. Gjenstridig smuss som lakk og maling fjernes ved hjelp av en trespatel eller skrape. Dispersjonsmaling kan enkelt fjernes med en alkalisk dyprenser. Påfør den alkaliske dyprenseren i ufortynnet form, la den trekke inn i omtrent fem minutter og vask området med en grønn håndpad. Når det gjelder skifer, som er alkalisensitivt, bør du kun bruke den mekaniske metoden med en trespatel eller skrape. Gips- og mørtelrester kan fjernes med en spatel. Siden mørtel inneholder silikasand, må du være spesielt forsiktig så du ikke forårsaker riper på polerte gulv.
Fjerning av sementfilm
Fuging av et gulv i naturstein etterlater vanligvis en sementfilm. Denne filmen kan fjernes med grundig rengjøring av gulvet med et surt rengjøringsmiddel. Du bør først teste hvordan gulvet reagerer på det sure rengjøringsmiddelet (eventuelle endringer i fargetone) på et lite område. Før du starter selve rengjøringsprosessen, bør området som skal rengjøres også forhåndsfuktes med rent vann, slik at fugene er fuktige og ikke skades av det sure rengjøringsmiddelet (pH-verdi 0,7).
Vi anbefaler å være spesiell forsiktig på gulv som er syresensitive, som marmor, Jurassic-stein, Solnhofen-kalkstein og travertin. For sur dyptgående rengjøring anbefales det derfor at du bruker en gulvvaskemaskin med valseteknologi i en ettrinnsprosess. Rengjøringsmiddelet påføres gulvet, overflaten vaskes og det skitne vannet suges opp umiddelbart i samme trinn. Dette sikrer at den sure rengjøringsløsningen kun er i kontakt med natursteinen i noen sekunder og dermed ikke forårsaker kjemiske skader. Denne prosessen er ikke mulig med en singeldiskmaskin fordi denne maskinen ikke har en oppsugingsfunksjon. Det sure rengjøringsmiddelet ville da bli liggende på overflaten for lenge før den ble sugd opp igjen av en våt- og tørrstøvsuger.
Sementfilmen fjernes enkelt takket være høykvalitetsmekanikken til valsene (kontakttrykk: 210 g/cm², 1100 o/min), som virker på gulvet uten å ha negative konsekvenser. Ved spesielt gjenstridig smuss bør denne prosessen gjentas flere ganger. For jevne/polerte områder anbefales det å bruke grønne valsepads (høy hardhet). For overflater som er kuttet eller teksturerte, anbefales det at du rengjør med de røde standardbørstene eller de oransje børstene med forskjellige busthøyder.
For et syrebestandig gulv som granitt, er det mulig å bruke en totrinnsmetode. Dette betyr at den sure rengjøringsløsningen først påføres gulvet uten et oppsugingssystem. I løpet av en virketid på omtrent fem minutter blir gulvvaskemaskinen med valseteknologi ført fra side til side over overflaten flere ganger, og skrubber gulvet i prosessen. Det andre trinnet er å suge opp det skitne vannet. Gulvet skylles deretter med rent vann til det er nøytralisert.
Renovering av kalkbundne steiner
Når det gjelder renovering av kalkbundne steiner som marmor, har metoden for polering med diamantpads blitt utbredt de siste årene. For å få den originale polerte overflaten, bør en singeldiskmaskin eller gulvvaskemaskin med et diskhode føres over gulvet mellom 10 og 15 ganger i to til tre trinn. Man bør også bruke diamantpads med forskjellige grovheter (grov, middels, fin). Det bør ikke brukes rengjøringsmidler i denne prosessen, kun rent vann. Mellom trinnene bør du også fjerne kalkslam fra padsene ved å skylle dem grundig.
Det anbefales imidlertid å først utføre en dyptgående rengjøring for å fjerne smuss, beskyttende belegg, kalkflekker og sementfilm.
Gjenopplive gamle polerte overflater med krystalliseringp>Over tid vil kontinuerlig belastning på polerte gulv av stein, som Carrara-marmor, etterlate riper og merker. Poleringen bli påvirket, gulvet bli skjemmende og får en matt overflate. Samtidig dannes ny smuss lettere, og det kreves dermed en større rengjøringsinnsats. For å bekjempe denne trenden og gjenopplive den originale polerte overflaten, er steinkrystallisering nødvendig. Det finnes to krystalliseringsmetoder å velge mellom, avhengig av hvor slitt overflaten er.
Fordeler ved krystallisering
Krystallisering gir et skinnende og polert utseende, og dette gir et rent inntrykk samtidig som det bevarer steinens karakter. Overflaten blir også herdet og komprimert, noe som er forbundet med økt slitestyrke. Dessuten kan overflaten fremdeles puste, slik at gjenværende fuktighet kan slippe ut.
Dette resulterer i
- en overflate av høy kvalitet som varer lenger,
- mindre mengde ny tilsmussing,
- en mer effektiv vedlikeholdsrengjøring,
- konsekvent, høy rengjøringskvalitet,
- større kostnadseffektivitet ved rengjøring og vedlikehold.
Flere metoder for å få skinnende gulv i naturstein
Metode 1: Gir en overflate med høy glans ved hjelp av singeldiskmaskin og rengjøringspulver for krystallisering
For alle kalkholdige gulv med høy glans anbefales det at du bruker høyglans rengjøringspulver for krystallisering med en singeldiskmaskin. Denne behandlingsmetoden gir gulvet en «vannaktig glans» samtidig som den øker slitestyrken. Farger og mønstre blir også fremhevet. Dessuten er det enklere å gjennomføre vedlikeholdsrengjøring for gulv som er behandlet på denne måten. Hvis gulvet vedlikeholdes riktig, vil den høyglansede overflaten bevares i lang tid.
Forberedelse:
Bruken av en saktegående singeldiskmaskin (180 o/min) i denne krystalliseringsprosessen har vist seg å være effektiv. Du vil også trenge en ekstra vekt, en padholder, en krystalliseringspad og en sprayflaske for å fukte rengjøringspulveret for krystallisering.
Trinn:
- Først må gulvet rengjøres grundig, dvs. at eventuelle lag med polering, beskyttende belegg og smuss må fjernes. Dette gjøres i henhold til metoden beskrevet ovenfor. Det rengjorte gulvet nøytraliseres deretter med rent vann og lufttørkes.
- Høyglansende rengjøringspulver for krystallisering drysses jevnt (30 g/m²) på det grundig rengjorte og tørre gulvet, og en moderat mengde vann tilsettes med en sprayflaske.
- Blandingen jobbes inn ved hjelp av krystalliseringspaden (sølv) til blandingen får en kremaktig konsistens.
- Bruk paden til å distribuere krystalliseringsblandingen til materialet er brukt opp og gir en jevn glans.
- Børst deretter bort restene – spesielt fra fugene – ved hjelp av singeldiskmaskinen, skurebørsten og mye vann, og sug opp smusset med en våt- og tørrstøvsuger. Bruk om nødvendig en feiemaskin til ettertørking.
Arealkapasiteten for denne metoden er mellom 10 m²/t og 15 m²/t.
Metode 2: Matt glans takket være valseteknologi med voksfritt, ekte fluorsilikat for stein
Denne alternative krystalliseringsmetoden er egnet for matte glansede overflater der høyere arealkapasitet er nødvendig. Gulvet som skal krystalliseres må ikke påføres belegg eller forhåndsbehandles på noen måte. Hvis gulvet derimot allerede er påført belegg, må det først utføres en dyptgående rengjøring eller fjerning av belegget.
Trinn:
- Dekk til permanent monterte gjenstander for å beskytte dem mot støvdannelse.
- Utfør om nødvendig dyptgående rengjøring av gulvet ved å bruke totrinnsmetoden.
- Bruk en pumpesprayflaske til å spraye et flytende krystalliseringsmiddel på deler (10 ml/m²) av det tørre gulvet.
- Bruk en voksmaskin eller feiemaskin til å spre krystalliseringsmiddelet jevnt utover.
- Bruk gulvvaskemaskinen med grønne børster for å umiddelbart påføre krystalliseringsmiddelet på området.
- Rengjør området sakte ved fullt kontakttrykk flere ganger til overflaten får glans.
- Bruk (myke) hvite børster til å skylle området med rent vann og fange opp støv som dannes under krystallisering.
Arealkapasiteten for denne prosessen er mellom 100 m²/t og 350 m²/t avhengig av gulvvaskemaskinens arbeidsbredde. Dette gjør denne krystalliseringsmetoden svært effektiv og kostnadseffektiv.
Denne metoden er også spesielt godt egnet for teksturerte, kuttede og kalkholdige gulv i naturstein, fordi valsebørstene selv trenger inn i fordypningene og gir krystalliseringseffekten.