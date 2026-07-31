FloorPro Oppskuringsmiddel, sur RM 751, 2.5l
Syrlig dyprengjøringsmiddel for manuell og mekanisk rengjøring av sanitæranlegg og bygninger. Fjerner effektivt kalkavleiringer, rust, melkestein, urinflak og sementfilm.
Kraftig, spesielt lavskummende og derfor ideell for bruk med gulvvaskemaskiner: FloorPro Deep Cleaner, sur RM 751 fra Kärcher. Basert på sulfaminsyre fjerner dette rengjøringsmiddelet for mekanisk og manuell dyprengjøring effektivt kalk, kalkavleiringer, rust, melkestein, urinbelegg og sementfilm fra alle syrebestandige overflater som keramiske fliser, sanitæranlegg og metall. FloorPro Deep Cleaner RM 751 er derfor den ideelle løsningen for svømmebassenger og for dyprengjøring etter byggeprosjekter. Med sin integrerte korrosjonsbeskyttelse og lett separerbare egenskaper er dyprengjøringsmiddelet også ideelt for bruk i industrielle miljøer.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|2,5
|Forpakning (Stk)
|4
|pH
|1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3
Produkt
- Kraftig, syrlig, grunnrengjøringsmiddel for alle syrefaste harde gulv
- Oppløser tung kalk, rust, fett, protein og melkeflekker
- Oppløser sementrester
- Lavtskummende
- Med integrert korrosjonsbeskyttelse
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H290 Kan være etsende for metaller.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- P280 This phrase is currently not available
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Classic Bp Pack +R75
- B 110 R Classic Bp Pack Classic +D75
- B 120 W DOSE (Diskbørste)
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 85
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp DOSE (Diskbørste)
- B 80 W Bp DOSE (Valsebørste)
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C
- BD 43/25 C Classic Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack 90Ah Li +FC
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/70 R Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Microfibre mop blue, Pocket, 40 cm
- Microriccio mop red, Pocket, 40 cm
Utgåtte produkter
- B 140 R Bp Pack *240 Ah
- B 140 R Bp Pack *400 Ah
- B 140 R Bp Pack DOSE *240 Ah
- B 140 R Bp Pack DOSE *400 Ah
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bp Adv. Dose
- B 150 R Bp Dose
- B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp
- B 40 W Bp DOSE
- B 40 W DOSE 105Ah D51 Rins AutoFill S
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+DOSE
- B 40 W DOSE+105Ah+R55+DOSE
- B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+Autofill
- B 60 W Bp DOSE (Diskbørste)
- B 60 W Bp DOSE (Valsebørste)
- B 60 W Bp DOSE Konfig
- B 60 W Bp Pack
- B 60 W Bp Pack CLASSIC
- B 60 W Bp Pack Dose
- B 60/10 C HYGIENE
- B 80 W Bp PACK
- B 80 W Bp PACK DOSE
- B 80 W Bp Pack
- B 80 W Bp Pack DOSE
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R DOSE Bp Pack
- B 90 R Konfig
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- B 95 RS Bp Pack
- B40
- BD 100/250 R Bp Pack
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp PACK
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 45/40 C Bp Pack
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp
- BD 50/70 R Fleet Classic
- BD 530 Bp Pack
- BD 530 XL BAT Pack
- BD 55/40 C Bp Pakke
- BD 55/40 C Ep
- BD 55/40 W Bp Pakke DOSE
- BD 60/95 RS Bp PACK
- BD 65/80 W Bp Pack
- BD 90/140 R Bp Pakke
- BD Trike Bp Pakke
- BD eMotion Bp *EU
- BR 100/250 R Bp Pack
- BR 100/250 R Bp Pakke
- BR 100/250 R I Bp Pack
- BR 120/250 R Bp Pack
- BR 120/250 R I Bp
- BR 120/250 R I Bp Pack
- BR 30/4 *EU
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C BP Pack
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 C
- BR 40/10 C ADV
- BR 40/10 C Adv
- BR 40/25 C BP PACK
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 400
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 45/40 C Bp Pack DOSE
- BR 45/40 C Bp Pakke
- BR 530 BAT Pack
- BR 55/40 C Bp Pakke
- BR 55/40 RS Bp
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 55/40 W Bp Pakke DOSE
- BR 65/80 W Bp Pack
- BR 65/80 W Bp Pack DOSE
- BR 75/140 R Eco Bp Pakke
- BR 75/140 R Eco Bp Pakke DOSE
- BR 90/140 R Bp Pakke
- BR 90/140 R Bp with DOSE
- BR Trike Bp Pakke
Bruksområder
- Rengjøring etter bygningsarbeider
- Rengjøring av gulv