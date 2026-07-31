FloorPro Oppskuringsmiddel, sur RM 751, 2.5l

Syrlig dyprengjøringsmiddel for manuell og mekanisk rengjøring av sanitæranlegg og bygninger. Fjerner effektivt kalkavleiringer, rust, melkestein, urinflak og sementfilm.

Kraftig, spesielt lavskummende og derfor ideell for bruk med gulvvaskemaskiner: FloorPro Deep Cleaner, sur RM 751 fra Kärcher. Basert på sulfaminsyre fjerner dette rengjøringsmiddelet for mekanisk og manuell dyprengjøring effektivt kalk, kalkavleiringer, rust, melkestein, urinbelegg og sementfilm fra alle syrebestandige overflater som keramiske fliser, sanitæranlegg og metall. FloorPro Deep Cleaner RM 751 er derfor den ideelle løsningen for svømmebassenger og for dyprengjøring etter byggeprosjekter. Med sin integrerte korrosjonsbeskyttelse og lett separerbare egenskaper er dyprengjøringsmiddelet også ideelt for bruk i industrielle miljøer.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 2,5
Forpakning (Stk) 4
pH 1
Vekt inkludert emballasje (kg) 3
Produkt
  • Kraftig, syrlig, grunnrengjøringsmiddel for alle syrefaste harde gulv
  • Oppløser tung kalk, rust, fett, protein og melkeflekker
  • Oppløser sementrester
  • Lavtskummende
  • Med integrert korrosjonsbeskyttelse
  • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
  • NTA-fri
FloorPro Oppskuringsmiddel, sur RM 751, 2.5l
FloorPro Oppskuringsmiddel, sur RM 751, 2.5l
FloorPro Oppskuringsmiddel, sur RM 751, 2.5l
FloorPro Oppskuringsmiddel, sur RM 751, 2.5l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H290 Kan være etsende for metaller.
  • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  • P280 This phrase is currently not available
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
  • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  • P405 Oppbevares innelåst.
  • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
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Bruksområder
  • Rengjøring etter bygningsarbeider
  • Rengjøring av gulv
Tilbehør