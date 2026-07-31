Kraftig, spesielt lavskummende og derfor ideell for bruk med gulvvaskemaskiner: FloorPro Deep Cleaner, sur RM 751 fra Kärcher. Basert på sulfaminsyre fjerner dette rengjøringsmiddelet for mekanisk og manuell dyprengjøring effektivt kalk, kalkavleiringer, rust, melkestein, urinbelegg og sementfilm fra alle syrebestandige overflater som keramiske fliser, sanitæranlegg og metall. FloorPro Deep Cleaner RM 751 er derfor den ideelle løsningen for svømmebassenger og for dyprengjøring etter byggeprosjekter. Med sin integrerte korrosjonsbeskyttelse og lett separerbare egenskaper er dyprengjøringsmiddelet også ideelt for bruk i industrielle miljøer.