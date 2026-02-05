Gulvvaskemaskin B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85

Et rullebørstehode med en arbeidsbredde på 85 cm, en sidebørste og en sugebom i solid aluminium er standard. En imponerende arealytelse på 8500 m²/t og en arbeidshastighet på 10 km/t.

Den avanserte sitte-på-gulvvaskemaskinen B 220 R med langvarige 240 Ah litium-ion-batterier, integrert batterilader og kjørelys yter imponerende med en arealytelse på litt over 8500 m² i timen. Optimale rengjøringsresultater sikres av det 85 cm brede rullebørstehodet i støpt aluminium med forfeiefunksjon, doble sidebørster som også samler opp avfall utenfor arbeidsbredden, vårt DOSE-doseringssystem for rengjøringsmiddel som sparer ressurser, eco!efficiency-modus, det hastighetsresponsive vanndoseringssystemet og den kraftige, robuste nalen i aluminium. Litium-ion-batteriene med lang produsentgaranti gjør rengjøringen problemfri: det er ikke nødvendig å bytte batteri i løpet av maskinens levetid, den har hurtiglade- og mellomladefunksjoner, tilbyr sikker håndtering og de beste totale eierkostnadene. Autofyll-funksjonen og automatisk tankskylling gjør at 220 l ferskvanns- og spillvannstanker raskt kan fylles og rengjøres. Det patenterte KIK-nøkkelsystemet forhindrer operatørfeil ved hjelp av individuelle tilgangsrettigheter. Med kjørehastighet på 10 km/t og rattvinkelsensor.

Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
  • Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
  • Rask og enkel utskifting av sugenalen.
  • Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Innovativt KIK-system
  • Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
  • Lavere servicekostnader.
  • Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Energibesparende eco!efficiency-modus
  • Redusert strømforbruk.
  • Opptil 40% lengre driftstid av batteri.
  • Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Tankrensesystem
  • Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
  • Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med vanlig vannslange.
  • Forbedret hygiene.
Med system for «DOSE»-doseringsenhet for rengjøringsmiddel
  • Sparer rengjøringsmiddel.
  • Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
  • Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Brukervennlig
  • Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
  • Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Elektrisk
Arbeidsbredde for børste (mm) 850 - 850
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1180 - 1180
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 220 / 220
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 8500
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 5950
Batteritype Li-Ion
Batteri (V/Ah) 36 / 240
Batteritid (t) maks. 5
Ladetid for batteri (t) ca 7
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kjørehastighet (km/t) 10
Stigningskapasitet (%) 10
Børstehastighet (rpm) 1300
Snubredde (cm) 181
Vannforbruk (l/min) maks. 7
Lydnivå (dB) 67 - 67
Tillatt totalvekt (kg) 994
Vekt uten tilbehør (kg) 230
Mål (L x B x H) (mm) 1925 x 909 x 1420

Scope of supply

  • Valsebørste: 2 Stk
  • Batteri og innebygget lader inkludert
  • Batteri og lader inkludert
  • Buet nal
  • Sidebørste
  • robust sugebom i støpt aluminium
  • doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system

Utstyr

  • Auto Fill
  • Tankrensesystem
  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • DOSE
  • Parkeringsbrems
  • Integrert feiefunksjon
  • Magnetventil
  • Totankssystem
  • Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
  • standard kjørelys på dagtid
  • liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
  • Type sugelepper: Linatex®
  • robust støtfanger foran
  • med hastighetsavhengig vanndosering
  • programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
  • elektrisk og mekanisk flottørbryter
  • Easy Operation-valgbryter
Bruksområder
  • For bruk i produksjonslokaler, logistikk-sentre, tungindustri og lagerbygninger
  • Parkeringshus med flere etasjer
  • For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien
