Den avanserte sitte-på-gulvvaskemaskinen B 220 R med langvarige 240 Ah litium-ion-batterier, integrert batterilader og kjørelys yter imponerende med en arealytelse på litt over 8500 m² i timen. Optimale rengjøringsresultater sikres av det 85 cm brede rullebørstehodet i støpt aluminium med forfeiefunksjon, doble sidebørster som også samler opp avfall utenfor arbeidsbredden, vårt DOSE-doseringssystem for rengjøringsmiddel som sparer ressurser, eco!efficiency-modus, det hastighetsresponsive vanndoseringssystemet og den kraftige, robuste nalen i aluminium. Litium-ion-batteriene med lang produsentgaranti gjør rengjøringen problemfri: det er ikke nødvendig å bytte batteri i løpet av maskinens levetid, den har hurtiglade- og mellomladefunksjoner, tilbyr sikker håndtering og de beste totale eierkostnadene. Autofyll-funksjonen og automatisk tankskylling gjør at 220 l ferskvanns- og spillvannstanker raskt kan fylles og rengjøres. Det patenterte KIK-nøkkelsystemet forhindrer operatørfeil ved hjelp av individuelle tilgangsrettigheter. Med kjørehastighet på 10 km/t og rattvinkelsensor.