Et rullebørstehode med en arbeidsbredde på 85 cm, en sidebørste og en sugebom i solid aluminium er standard. En imponerende arealytelse på 8500 m²/t og en arbeidshastighet på 10 km/t.
Den avanserte sitte-på-gulvvaskemaskinen B 220 R med langvarige 240 Ah litium-ion-batterier, integrert batterilader og kjørelys yter imponerende med en arealytelse på litt over 8500 m² i timen. Optimale rengjøringsresultater sikres av det 85 cm brede rullebørstehodet i støpt aluminium med forfeiefunksjon, doble sidebørster som også samler opp avfall utenfor arbeidsbredden, vårt DOSE-doseringssystem for rengjøringsmiddel som sparer ressurser, eco!efficiency-modus, det hastighetsresponsive vanndoseringssystemet og den kraftige, robuste nalen i aluminium. Litium-ion-batteriene med lang produsentgaranti gjør rengjøringen problemfri: det er ikke nødvendig å bytte batteri i løpet av maskinens levetid, den har hurtiglade- og mellomladefunksjoner, tilbyr sikker håndtering og de beste totale eierkostnadene. Autofyll-funksjonen og automatisk tankskylling gjør at 220 l ferskvanns- og spillvannstanker raskt kan fylles og rengjøres. Det patenterte KIK-nøkkelsystemet forhindrer operatørfeil ved hjelp av individuelle tilgangsrettigheter. Med kjørehastighet på 10 km/t og rattvinkelsensor.
Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Innovativt KIK-system
- Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
- Lavere servicekostnader.
- Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- Redusert strømforbruk.
- Opptil 40% lengre driftstid av batteri.
- Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Tankrensesystem
- Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
- Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med vanlig vannslange.
- Forbedret hygiene.
Med system for «DOSE»-doseringsenhet for rengjøringsmiddel
- Sparer rengjøringsmiddel.
- Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
- Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Brukervennlig
- Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
- Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Elektrisk
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|850 - 850
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1180 - 1180
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|220 / 220
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|8500
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|5950
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|36 / 240
|Batteritid (t)
|maks. 5
|Ladetid for batteri (t)
|ca 7
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|10
|Stigningskapasitet (%)
|10
|Børstehastighet (rpm)
|1300
|Snubredde (cm)
|181
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 7
|Lydnivå (dB)
|67 - 67
|Tillatt totalvekt (kg)
|994
|Vekt uten tilbehør (kg)
|230
|Mål (L x B x H) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
- Batteri og innebygget lader inkludert
- Batteri og lader inkludert
- Buet nal
- Sidebørste
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- Auto Fill
- Tankrensesystem
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Parkeringsbrems
- Integrert feiefunksjon
- Magnetventil
- Totankssystem
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- standard kjørelys på dagtid
- liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
- Type sugelepper: Linatex®
- robust støtfanger foran
- med hastighetsavhengig vanndosering
- programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Bruksområder
- For bruk i produksjonslokaler, logistikk-sentre, tungindustri og lagerbygninger
- Parkeringshus med flere etasjer
- For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien