Vår kompakte gulvvaskemaskin BD 50/55 C Classic Bp Pack representerer en smart kombinasjon av høykvalitetskomponenter og en bevisst reduksjon til det essensielle. For eksempel er børstehode, som kan løftes ut for enkel transport, laget av støpt aluminium. Det senkes eller løftes manuelt, mens start og stopp av børstemotoren og sugeturbinen enkelt kontrolleres via en sentral betjeningsspak. Betjeningskonseptet er enkelt i bruk, og lett å forstå for brukere uten tidligere erfaring. Designet med 51 cm arbeidsbredde og to 55-liters tanker gir optimal oversikt og manøvrerbarhet, også i trange rom. Takket være det stille skivebørstehode er BD 50/55 C Classic Bp Pack også ideell for rengjøringsoppgaver i støyfølsomme områder. Det vedlikeholdsfrie AGM-batteriet med 105 Ah kapasitet gir driftstid på opptil 3 timer.