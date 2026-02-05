Gulvvaskemaskin BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
Lavt støynivå, kraftig og meget enkel å betjene. BD 50/55 C Classic Bp Pack er utstyrt med et vedlikeholdsfritt 105 Ah Gel-batteri som gir en driftstid på opptil tre timer.
Vår kompakte gulvvaskemaskin BD 50/55 C Classic Bp Pack representerer en smart kombinasjon av høykvalitetskomponenter og en bevisst reduksjon til det essensielle. For eksempel er børstehode, som kan løftes ut for enkel transport, laget av støpt aluminium. Det senkes eller løftes manuelt, mens start og stopp av børstemotoren og sugeturbinen enkelt kontrolleres via en sentral betjeningsspak. Betjeningskonseptet er enkelt i bruk, og lett å forstå for brukere uten tidligere erfaring. Designet med 51 cm arbeidsbredde og to 55-liters tanker gir optimal oversikt og manøvrerbarhet, også i trange rom. Takket være det stille skivebørstehode er BD 50/55 C Classic Bp Pack også ideell for rengjøringsoppgaver i støyfølsomme områder. Det vedlikeholdsfrie AGM-batteriet med 105 Ah kapasitet gir driftstid på opptil 3 timer.
Egenskaper og fordeler
Kompakt og robust konstruksjon
- Svært allsidig og lettmanøvrert maskin som gir god oversikt.
- Reduserer faren for å skade maskin eller utstyr.
Justerbart børstehode i aluminium
- Materialer i høy kvalitet for lang holdbarhet
- Svært robust design
Svært enkelt betjeningskonsept
- Alle maskinfunksjoner kan betjenes med brytere, knapper og knotter.
- Enkelt konsept med selvforklarende symboler og oversiktlig kontrollpanel.
- Svært kort opplæringstid.
Batteri og batterilader inkludert
- Fullstendig vedlikeholdsfritt, ingen risiko for lekkasjer, stor kapasitet på 105 Ah sikrer ekstra lang driftstid
Praktisk fire-hjulsystem
- Ideel for lengre arbeidsøkter, uten å gjøre brukerne mer slitne.
- Øker brukervennlighet og minsker fysisk innsats.
Robust standard chassis
- Reduserer kostnader og tid brukt til vedlikehold.
- Øker driftssikkerheten.
Sugesystem med unikt design
- Øker brukervennligheten.
- Reduserer driftsstøy.
Separat system med skittenvannstank
- Svært enkel å rengjøre.
- Øker hygienen.
Lokket til rentvannstanken er laget for dosering av rengjøringsmiddel
- For praktisk øy nøyaktig dosering av rengjøringsmidler.
- Reduserer forbruk av og kostnader til rengjøringsmidler.
Praktisk base
- For oppbevaring av forskjelling tilbehør.
- Utstyr til manuell rengjøring er alltid innen rekkevidde.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Børstemotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|510
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|900
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|55 / 55
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 2550
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|1530
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 105
|Batteritid (t)
|maks. 3
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (kg)
|27
|Lydnivå (dB)
|65,2
|Tillatt totalvekt (kg)
|240
|Vekt uten tilbehør (kg)
|138
|Mål (L x B x H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- Batteri og lader inkludert
- V-formet nal
Utstyr
- Totankssystem
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Anbefales på det sterkeste for bruksområder innen bygningsrengjøring og hotellsektoren
- Ideell for arbeid i støyfølsomme områder, også om natten
- Også egnet for rengjøring i detaljhandel, kantiner eller kontorer
- For bruk på hoteller og i catering-bransjen, detaljhandel og hos bilforhandlere
- Dagligvare
- For renhold i helsenæringen, transportsektoren og i industrien
- Industri
- Bil
- Kontorer