Enkelt konsept, enkel å bruke, enkelt vedlikehold: Vår batteridrevne BR 75/75 W Classic Bp push-gulvvaskemaskin er ekstremt brukervennlig og leverer utmerket rengjøringsytelse på mange forskjellige bruksområder. Dette er blant annet takket være komponenter av høy kvalitet, som dobbeltbørstehode og slitesterk aluminiumsnal. Den robuste maskinen, som også er ekstremt kompakt til tross for store 75-liters tanker, er svært manøvrerbar og ideell for langvarige rengjøringsoppgaver.