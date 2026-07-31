Gulvvaskemaskin BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
BR 75/75 W Classic Bp gulvvaskemaskin med 75 liters tank og dobbelt børstehode. Svært enkel å bruke og egnet for mange forskjellige bruksområder.
Enkelt konsept, enkel å bruke, enkelt vedlikehold: Vår batteridrevne BR 75/75 W Classic Bp push-gulvvaskemaskin er ekstremt brukervennlig og leverer utmerket rengjøringsytelse på mange forskjellige bruksområder. Dette er blant annet takket være komponenter av høy kvalitet, som dobbeltbørstehode og slitesterk aluminiumsnal. Den robuste maskinen, som også er ekstremt kompakt til tross for store 75-liters tanker, er svært manøvrerbar og ideell for langvarige rengjøringsoppgaver.
Egenskaper og fordeler
Børstehodet og nalen er laget av holdbar aluminium
- Robust maskinkonsept for tøffe arbeidsforhold med lave feilrater.
- Også utviklet for bruk under krevende forhold.
Svært enkelt betjeningskonsept
- Alle maskinfunksjoner kan betjenes med brytere, knapper og knotter.
- Fargekodede betjeningsanordninger for enkel bruk og kort innlæringstid.
Kompakt og robust konstruksjon
- Svært allsidig og lettmanøvrert maskin som gir god oversikt.
- Reduserer faren for å skade maskin eller utstyr.
Børstekontakttrykket kan justeres etter behov
- Kontakttrykk justerbart mellom 30 og 50 kilo for optimal tilpasning.
- Lavere kontakttrykk når det er lite smuss eller hvis gulvet er ømfintlig.
- Høyt kontakttrykk ved gjenstridig smuss eller fjerning av belegg.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|750
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1030
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|75 / 75
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 3750
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2250
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|220 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 5
|Børstehastighet (rpm)
|1200
|Børstetrykk (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,75
|Lydnivå (dB)
|65 - 65
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 2050
|Vekt uten tilbehør (kg)
|100
|Mål (L x B x H) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
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Bruksområder
- Ideell til rengjøring av butikker, kjøpesentre og jernvareforretninger
- Ideell til rengjøring av flyplassterminaler, i industrien og i transportbransjen
- Passer godt for rengjøringsbyråer, for eksempel i idrettshaller.