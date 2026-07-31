B 50 W Bp kompakt gulvvaskemaskin imponerer med sin robuste design. Både børstehodet og nalen er konstruert i slitesterkt støpt aluminium, noe som sikrer utmerket sugeevne selv på strukturerte overflater og i trange hjørner. Den medfølgende D 60 diskbørsten med integrert feiefunksjon garanterer pålitelige rengjøringsresultater og etterlater gulvene skinnende rene. Det kraftige 115 Ah AGM-batteriet driver maskinen og muliggjør lang brukstid.Kompakt utformingen gir bedre oversikt og manøvrerbarhet, selv i trange områder. Fremdriften gjør betjeningen enkel og reduserer fysisk belastning. Det innovative "Dose"-doseringssystemet bidrar til nøyaktig dosering av rengjøringsmidler, noe som ikke bare sparer penger, men også bevarer ressurser. Auto-skyllefunksjonen gjør det mulig å rengjøre skittenvannstanken kontaktløst, mens auto-fyll-systemet enkelt fyller ferskvannstanken med automatisk stoppfunksjon.Ferskvann fylles enkelt fra hvilken som helst kran med den medfølgende universelle påfyllingsslangen. Avanserte innstillinger og informasjon kan også enkelt styres via smarttelefonen din med den praktiske "Machine connect"-appen.