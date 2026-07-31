Gulvvaskemaskin B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
B 50 W Bp er en kompakt gulvvaskemaskin for våtrengjøring av gulv: Maskinen er utstyrt med robuste aluminiumskomponenter, kraftig 115 Ah AGM-batteri, doseringssystem, D 60 diskbørste og automatisk rentvannsfylling-/skyllefunksjon.
B 50 W Bp kompakt gulvvaskemaskin imponerer med sin robuste design. Både børstehodet og nalen er konstruert i slitesterkt støpt aluminium, noe som sikrer utmerket sugeevne selv på strukturerte overflater og i trange hjørner. Den medfølgende D 60 diskbørsten med integrert feiefunksjon garanterer pålitelige rengjøringsresultater og etterlater gulvene skinnende rene. Det kraftige 115 Ah AGM-batteriet driver maskinen og muliggjør lang brukstid.Kompakt utformingen gir bedre oversikt og manøvrerbarhet, selv i trange områder. Fremdriften gjør betjeningen enkel og reduserer fysisk belastning. Det innovative "Dose"-doseringssystemet bidrar til nøyaktig dosering av rengjøringsmidler, noe som ikke bare sparer penger, men også bevarer ressurser. Auto-skyllefunksjonen gjør det mulig å rengjøre skittenvannstanken kontaktløst, mens auto-fyll-systemet enkelt fyller ferskvannstanken med automatisk stoppfunksjon.Ferskvann fylles enkelt fra hvilken som helst kran med den medfølgende universelle påfyllingsslangen. Avanserte innstillinger og informasjon kan også enkelt styres via smarttelefonen din med den praktiske "Machine connect"-appen.
Egenskaper og fordeler
Svært kompakt maskinGod oversikt og utmerket manøvrerbarhet. Enkel håndtering, sikker og robust for å hindre skader.
«Machine connect»-app for smarttelefonEkstra funksjoner og informasjon. Overvåkning av ressurser, økt produktivitet, informative animasjoner til vedlikehold og problemløsning. Justering av parametre, redigering av KIK-godkjenninger.
Børsteholde og nal laget av støpt aluminiumRobuste og slitesterke komponenter. Mindre nedetid og høyere produksjon ved lavere kostnader.
Avrundet nal med Linatex-sugelepper
- Perfekt oppsuging, selv på strukturerte overflater og rundt knappe hjørner.
- Reduserer risikoen for å skli, og mindre manuelt etterarbeid.
D 60 dobbelt diskbørstehode.
- Bred og effektiv arbeidsbredde.
- Forbedret produktivitet og raskere rengjøring.
Eco!Flow-system
- Vanndosering etter hastighet.
- Gjennomgående gode rengjøringsresultater, selv ved hjørner.
Ny, integrert «Dose»-doseringsenhet for rengjøringsmidler
- Nøyaktig dosering av rengjøringsmiddel.
- Gjennomgående gode rengjøringsresultater og effektive kostnadsbesparelser.
- Bytte av rengjøringsmidler uten kontakt takket være lukket system.
Automatisk tankrensesystem
- Kontaktløs rengjøring av skittenvannstanken.
- Ingen spruting.
Automatisk påfylling av rent vann
- Rask og enkel påfylling av rentvannstanken.
- Tidsbesparelser under rengjøringsprosessen, ingen overfylling takket være automatisk stopp.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|600
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|850
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|50 / 50
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 3600
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2160
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 115
|Batteritid (t)
|maks. 3
|Ladetid for batteri (t)
|ca 10
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 6
|Børstehastighet (rpm)
|150
|Børstetrykk (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Snubredde (mm)
|1400
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,6
|Lydnivå (dB)
|65
|Tillatt totalvekt (kg)
|241
|Vekt uten tilbehør (kg)
|180
|Mål (L x B x H) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Scope of supply
- Diskbørste: 2 Stk
- Batteri
- Batterilader
- Buet nal
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- DOSE
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
- Tankrensesystem
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- styres ved hjelp av app
- Auto Fill
- liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
- Type sugelepper: Linatex®
- med hastighetsavhengig vanndosering
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av bygninger, i butikker og offentlige bygninger
- Egnet til rengjøring av gulv i kantiner, på skoler og sykehus
- Til vedlikeholdsrengjøring i f.eks. offentlige bygninger