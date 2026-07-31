Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
B 110 R er en pålitelig sitte-på-gulvvaskemaskin med vedlikeholdsfrie batterier, integrert batterilader, sidebørste og Dose-system for dosering av rengjøringsmiddel. Områdeytelse: 5100 m2/time.
Den kompakte sitte-på gulvvaskemaskinen B 110 R er utstyrt med vedlikeholdsfri batteripakke og en integrert batterilader som standard. Denne maskinen rengjør opptil 5100 m² per time. Dette oppnås med et robust børstehode i støpt aluminium og valsebørster. Arbeidsbredden er 75 cm + sidebørste for å utvide arbeidsbredden med 10 centimeter som gjør det mulig å rengjøre nær kantene, også under hyller. Leveres også med feiefunksjon. Følgende funksjoner kommer også som standard: hastighetsavhengig vanndosering og DOSE-doseringssystem for rengjøringsmiddel for å spare ressurser, Auto Fill-funksjon for tidsbesparende fylling av ferskvannstanken og tankskyllesystem for rask rengjøring av skittenvannstanken. Alle funksjoner er praktiske, brukervennlige og kan styres på 30 språk på den store fargeskjermen eller med EASY Betjeningsbryteren. Det integrerte KIK-nøkkelsystemet gjør det mulig å stille inn tilgangsrettigheter for viktige maskinfunksjoner, og dermed effektivt bidra til å unngå driftsfeil. Kjørelys på dagtid er også integrert for å økt sikkerhet.
Egenskaper og fordeler
Valsebørsteholde med integrert feieenhetLaget av støpt aluminium med store støtfangerhjul. Sparer tid med integrert forhåndsfeiing av grov smuss. Svært jevn og stille drift for arbeid i støyfølsomme områder.
Tids- og kostnadsbesparende sidebørster.Tillater rengjøring ved vegger eller hyller nær kantene. Svinger seg under maskinen i tilfelle hindringer, og unngår dermed skader. Kostnadsbesparelser ved å unngå manuell rengjøring i grenseområder.
Høydejusterbart setePerfekt sittestilling uavhengig av førers fysiske høyde. Ypperlig sittekomfort. Tillater lengre mer uanstrengte arbeidsøkter.
Hastighetsavhenging vanndosering.
- Reduserer vanntilførselen i svinger eller ved lave hastigheter.
- Den vannbesparende funksjonen øker arealytelsen.
- Raskere tørking av underlaget og lavere risiko for overskuddsvann i svinger.
Robust nal laget av støpt aluminium
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|750
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|950
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|110 / 110
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 5100
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|3600
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Ladetid for batteri (t)
|7
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 230
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Stigningskapasitet (%)
|10
|Børstehastighet (rpm)
|1200
|Børstetrykk (kg)
|75
|Snubredde (mm)
|1750
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 5,7
|Lydnivå (dB)
|59
|Nominell inngangseffekt (W)
|opptil 2350
|Tillatt totalvekt (kg)
|650
|Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til
|2032-01-01
|Vekt uten tilbehør (kg)
|380
|Mål (L x B x H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Batteri og innebygget lader inkludert
- Buet nal
- Sidebørstehode
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- Auto Fill
- Tankrensesystem
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Parkeringsbrems
- Integrert feiefunksjon
- Magnetventil
- Totankssystem
- Høydejusterbart sete
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- standard kjørelys på dagtid
- liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
- robust støtfanger foran
- med hastighetsavhengig vanndosering
- programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Perfekt til bruk i supermarkeder, kjøpesentre eller sykehus.
- Passer også for rengjøring av produksjonsområder og lager.