Den kompakte sitte-på gulvvaskemaskinen B 110 R er utstyrt med vedlikeholdsfri batteripakke og en integrert batterilader som standard. Denne maskinen rengjør opptil 5100 m² per time. Dette oppnås med et robust børstehode i støpt aluminium og valsebørster. Arbeidsbredden er 75 cm + sidebørste for å utvide arbeidsbredden med 10 centimeter som gjør det mulig å rengjøre nær kantene, også under hyller. Leveres også med feiefunksjon. Følgende funksjoner kommer også som standard: hastighetsavhengig vanndosering og DOSE-doseringssystem for rengjøringsmiddel for å spare ressurser, Auto Fill-funksjon for tidsbesparende fylling av ferskvannstanken og tankskyllesystem for rask rengjøring av skittenvannstanken. Alle funksjoner er praktiske, brukervennlige og kan styres på 30 språk på den store fargeskjermen eller med EASY Betjeningsbryteren. Det integrerte KIK-nøkkelsystemet gjør det mulig å stille inn tilgangsrettigheter for viktige maskinfunksjoner, og dermed effektivt bidra til å unngå driftsfeil. Kjørelys på dagtid er også integrert for å økt sikkerhet.