Gulvvaskemaskin B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
Utstyrt med batteri, lader og 100 cm diskbørste, leverer sitte-på gulvvaskemaskinen B 260 RI Bp Pack en eksepsjonell rengjøringsytelse selv i tøffe industrielle bruksområder.
Med en kjørehastighet på opptil 10 km/t, 260 liters tanker og en arbeidsbredde på 100 cm oppnår man raskt gode rengjøringsresultater med sitte-på gulvvaskemaskinen B 260 RI Bp Pack. Maskinen er utstyrt med en styrevinkelsensor som reduserer hastigheten ved behov for å sikre absolutt sikkerhet ved kjøring i svinger. Standardutstyr inkluderer et 630 Ah batteri med batterilader, det ressursbesparende doseringssystemet DOSE for riktig dosering av rengjøringsmiddel, tidsbesparende autofyll-funksjon, et manuelt tankskyllesystem, arbeidslys og automatisk regulering av vannmengde ved kjøring i svinger. Med robuste diskbørster, solide beskyttelseshjul på skjermen/aggregatet, smusskurv for grovt smuss i rustfritt stål, samt luftstrømsoptimalisert nal som sammen med de to slitasjefire Ec-tubinene leverer utmerkede støvsugeresultater, er B 260 RI Bp Pack er utformet for selv de tøffeste industrielle rengjøringsoppgavene. En valgfri sidebørste for rengjøring nær kantene er tilgjengelig som ekstrautstyr.
Egenskaper og fordeler
10km/t kjøre hastighetMuliggjør en høy områdeytelse på kort tid og rask transport. Styrevinkelsensoren fungerer som en sikkerhetsfunksjon når du kjører i svinger. Det er automatisk bremsing hvis hastigheten er for høy når du kjører i svinger.
2 sugeturbiner som standardUtmerkede sugeresultater på alle overflater. Vedlikeholdsfrie Ec turbiner Optimalisert luftstrøm med nyutviklet sugebom.
Industriell og robust sugebomMed slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat. Rask og enkel utskifting av sugenalen. Robust parallellogramholder med en unnvikelsesfunksjon for hindringer.
Kjemi doserings enhet
- Sparer rengjøringsmiddel.
- Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
- Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Innovativt KIK-system
- Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
- Lavere servicekostnader.
- Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Stor fargeskjerm
- Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
- Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- Redusert strømforbruk.
- 40 % lengre driftstid per batterilading.
- Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (cm)
|100
|Arbeidsbredde for oppsuging ( )
|114
|Tankkapasitet rent-/skittenvann ( )
|260 / 260
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 10000
|Praktisk arealkapasitet (m²)
|7000
|Batteritype
|Minimalt vedlikeholdsbehov
|Batteri (V/Ah)
|36 / 630
|Batteritid (t)
|maks. 5
|Ladetid for batteri (t)
|ca 12
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 10
|Stigningskapasitet (%)
|maks. 15
|Børstehastighet (rpm)
|140
|Børstetrykk (kg/g/cm²)
|130 / 42
|Snubredde (cm)
|212
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 9
|Lydnivå (dB)
|73
|Tillatt totalvekt (kg)
|1840
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1380
|Mål (L x B x H) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Scope of supply
- Diskbørste: 2 Stk
- Batteri og lader inkludert
- Buet nal
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- Auto Fill
- Tankrensesystem
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Parkeringsbrems
- Justerbart styrehjul
- Magnetventil
- Totankssystem
- standard kjørelys på dagtid
- Type sugelepper: Linatex®
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg