Gulvvaskemaskin B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE

Utstyrt med batteri, lader og 100 cm diskbørste, leverer sitte-på gulvvaskemaskinen B 260 RI Bp Pack en eksepsjonell rengjøringsytelse selv i tøffe industrielle bruksområder.

Med en kjørehastighet på opptil 10 km/t, 260 liters tanker og en arbeidsbredde på 100 cm oppnår man raskt gode rengjøringsresultater med sitte-på gulvvaskemaskinen B 260 RI Bp Pack. Maskinen er utstyrt med en styrevinkelsensor som reduserer hastigheten ved behov for å sikre absolutt sikkerhet ved kjøring i svinger. Standardutstyr inkluderer et 630 Ah batteri med batterilader, det ressursbesparende doseringssystemet DOSE for riktig dosering av rengjøringsmiddel, tidsbesparende autofyll-funksjon, et manuelt tankskyllesystem, arbeidslys og automatisk regulering av vannmengde ved kjøring i svinger. Med robuste diskbørster, solide beskyttelseshjul på skjermen/aggregatet, smusskurv for grovt smuss i rustfritt stål, samt luftstrømsoptimalisert nal som sammen med de to slitasjefire Ec-tubinene leverer utmerkede støvsugeresultater, er B 260 RI Bp Pack er utformet for selv de tøffeste industrielle rengjøringsoppgavene. En valgfri sidebørste for rengjøring nær kantene er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Egenskaper og fordeler
Gulvvaskemaskin B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE: 10km/t kjøre hastighet
10km/t kjøre hastighet
Muliggjør en høy områdeytelse på kort tid og rask transport. Styrevinkelsensoren fungerer som en sikkerhetsfunksjon når du kjører i svinger. Det er automatisk bremsing hvis hastigheten er for høy når du kjører i svinger.
Gulvvaskemaskin B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE: 2 sugeturbiner som standard
2 sugeturbiner som standard
Utmerkede sugeresultater på alle overflater. Vedlikeholdsfrie Ec turbiner Optimalisert luftstrøm med nyutviklet sugebom.
Gulvvaskemaskin B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE: Industriell og robust sugebom
Industriell og robust sugebom
Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat. Rask og enkel utskifting av sugenalen. Robust parallellogramholder med en unnvikelsesfunksjon for hindringer.
Kjemi doserings enhet
  • Sparer rengjøringsmiddel.
  • Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
  • Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Innovativt KIK-system
  • Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
  • Lavere servicekostnader.
  • Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Stor fargeskjerm
  • Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
  • Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Energibesparende eco!efficiency-modus
  • Redusert strømforbruk.
  • 40 % lengre driftstid per batterilading.
  • Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (cm) 100
Arbeidsbredde for oppsuging ( ) 114
Tankkapasitet rent-/skittenvann ( ) 260 / 260
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 10000
Praktisk arealkapasitet (m²) 7000
Batteritype Minimalt vedlikeholdsbehov
Batteri (V/Ah) 36 / 630
Batteritid (t) maks. 5
Ladetid for batteri (t) ca 12
Kjørehastighet (km/t) maks. 10
Stigningskapasitet (%) maks. 15
Børstehastighet (rpm) 140
Børstetrykk (kg/g/cm²) 130 / 42
Snubredde (cm) 212
Vannforbruk (l/min) maks. 9
Lydnivå (dB) 73
Tillatt totalvekt (kg) 1840
Vekt uten tilbehør (kg) 1380
Mål (L x B x H) (mm) 1950 x 1180 x 1570

Scope of supply

  • Diskbørste: 2 Stk
  • Batteri og lader inkludert
  • Buet nal
  • doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system

Utstyr

  • Auto Fill
  • Tankrensesystem
  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • DOSE
  • Parkeringsbrems
  • Justerbart styrehjul
  • Magnetventil
  • Totankssystem
  • standard kjørelys på dagtid
  • Type sugelepper: Linatex®
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
  • elektrisk og mekanisk flottørbryter
  • Easy Operation-valgbryter
Videoer

Bruksområder
  • Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg
Tilbehør
Rengjøringsmidler