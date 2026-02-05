Med en kjørehastighet på opptil 10 km/t, 260 liters tanker og en arbeidsbredde på 100 cm oppnår man raskt gode rengjøringsresultater med sitte-på gulvvaskemaskinen B 260 RI Bp Pack. Maskinen er utstyrt med en styrevinkelsensor som reduserer hastigheten ved behov for å sikre absolutt sikkerhet ved kjøring i svinger. Standardutstyr inkluderer et 630 Ah batteri med batterilader, det ressursbesparende doseringssystemet DOSE for riktig dosering av rengjøringsmiddel, tidsbesparende autofyll-funksjon, et manuelt tankskyllesystem, arbeidslys og automatisk regulering av vannmengde ved kjøring i svinger. Med robuste diskbørster, solide beskyttelseshjul på skjermen/aggregatet, smusskurv for grovt smuss i rustfritt stål, samt luftstrømsoptimalisert nal som sammen med de to slitasjefire Ec-tubinene leverer utmerkede støvsugeresultater, er B 260 RI Bp Pack er utformet for selv de tøffeste industrielle rengjøringsoppgavene. En valgfri sidebørste for rengjøring nær kantene er tilgjengelig som ekstrautstyr.