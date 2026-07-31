Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75

Rullebørstehode, 180 Ah litiumjernfosfatbatteri, integrert batterilader og DOSE doseringssystem for vaskemiddel som standard: den pålitelige B 110 R sitte-on gulvvaskemaskinen.

Brukervennlig og pålitelig for rengjøring med høy ytelse og de beste totale eierkostnadene: Vår B 110 R Bp Pack sitte-på gulvvaskemaskin har et imponerende omfattende utvalg av utstyr som standard for maksimal kostnadseffektivitet. Leveringsomfanget inkluderer et 180 Ah litium-ion-batteri med hurtig- og mellomladekapasitet, som har en levetid på omtrent fire ganger lengre enn blybatterier, pluss en batterilader. Den har også en rekke intelligente funksjoner – som automatisk fyllefunksjon for tidsbesparende fylling av ferskvannstanken, tankskyllesystem for rask rengjøring av skittenvannstanken, vanndosering som justeres etter hastigheten og DOSE-doseringssystemet for rengjøringsmiddel. Med en arbeidsbredde på 75 centimeter leverer rullebørstehodet med praktisk feiefunksjon, sammen med to 110-liters tanker, en arealytelse på opptil 5100 kvadratmeter i timen. Sist, men ikke minst, sørger det intelligente KIK-nøkkelsystemet for tildeling av individuelle tilgangsrettigheter og den svært enkle betjeningen av maskinen via EASY Operation-bryteren og det store fargedisplayet, tilgjengelig på 30 språk, for maksimal sikkerhet og bekvemmelighet.

Egenskaper og fordeler
Valsebørsteholde med integrert feieenhet
  • Laget av støpt aluminium med store støtfangerhjul.
  • Sparer tid med integrert forhåndsfeiing av grov smuss.
  • Svært jevn og stille drift for arbeid i støyfølsomme områder.
Litium-ion-batterier med lang levetid
  • Opptil fire ganger så lang driftstid sammenlignet med blybatterier.
  • Det er mulig å lade i kort og middels lang tid uten å skade batteriet.
  • Færre batteribytter reduserer kostnader og sørger for kortere nedetid.
Hastighetsavhenging vanndosering.
  • Reduserer vanntilførselen i svinger eller ved lave hastigheter.
  • Den vannbesparende funksjonen øker arealytelsen.
  • Raskere tørking av underlaget og lavere risiko for overskuddsvann i svinger.
Robust nal laget av støpt aluminium
  • Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
  • Rask og enkel utskifting av sugenalen.
  • Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (mm) 750
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 950
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 110 / 110
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 4500
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3150
Batteritype Li-Ion
Batteri (V/Ah) 25,6 / 180
Batteritid (t) maks. 2,5
Ladetid for batteri (t) 5
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 230
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50
Stigningskapasitet (%) 10
Børstehastighet (rpm) 1200
Børstetrykk (kg) 75
Snubredde (mm) 1750
Vannforbruk (l/min) maks. 5,7
Lydnivå (dB) 59
Nominell inngangseffekt (W) opptil 2350
Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til 2032-01-01
Vekt uten tilbehør (kg) 350
Mål (L x B x H) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Batteri og innebygget lader inkludert
  • Buet nal
  • robust sugebom i støpt aluminium
  • doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system

Utstyr

  • Auto Fill
  • Tankrensesystem
  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • DOSE
  • Parkeringsbrems
  • Integrert feiefunksjon
  • Magnetventil
  • Totankssystem
  • Høydejusterbart sete
  • Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
  • standard kjørelys på dagtid
  • liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
  • robust støtfanger foran
  • med hastighetsavhengig vanndosering
  • programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • elektrisk og mekanisk flottørbryter
  • Easy Operation-valgbryter
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Bruksområder
  • Perfekt til bruk i supermarkeder, kjøpesentre eller sykehus.
  • Passer også for rengjøring av produksjonsområder og lager.
Tilbehør
Rengjøringsmidler