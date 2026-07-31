Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Rullebørstehode, 180 Ah litiumjernfosfatbatteri, integrert batterilader og DOSE doseringssystem for vaskemiddel som standard: den pålitelige B 110 R sitte-on gulvvaskemaskinen.
Brukervennlig og pålitelig for rengjøring med høy ytelse og de beste totale eierkostnadene: Vår B 110 R Bp Pack sitte-på gulvvaskemaskin har et imponerende omfattende utvalg av utstyr som standard for maksimal kostnadseffektivitet. Leveringsomfanget inkluderer et 180 Ah litium-ion-batteri med hurtig- og mellomladekapasitet, som har en levetid på omtrent fire ganger lengre enn blybatterier, pluss en batterilader. Den har også en rekke intelligente funksjoner – som automatisk fyllefunksjon for tidsbesparende fylling av ferskvannstanken, tankskyllesystem for rask rengjøring av skittenvannstanken, vanndosering som justeres etter hastigheten og DOSE-doseringssystemet for rengjøringsmiddel. Med en arbeidsbredde på 75 centimeter leverer rullebørstehodet med praktisk feiefunksjon, sammen med to 110-liters tanker, en arealytelse på opptil 5100 kvadratmeter i timen. Sist, men ikke minst, sørger det intelligente KIK-nøkkelsystemet for tildeling av individuelle tilgangsrettigheter og den svært enkle betjeningen av maskinen via EASY Operation-bryteren og det store fargedisplayet, tilgjengelig på 30 språk, for maksimal sikkerhet og bekvemmelighet.
Egenskaper og fordeler
Valsebørsteholde med integrert feieenhet
- Laget av støpt aluminium med store støtfangerhjul.
- Sparer tid med integrert forhåndsfeiing av grov smuss.
- Svært jevn og stille drift for arbeid i støyfølsomme områder.
Litium-ion-batterier med lang levetid
- Opptil fire ganger så lang driftstid sammenlignet med blybatterier.
- Det er mulig å lade i kort og middels lang tid uten å skade batteriet.
- Færre batteribytter reduserer kostnader og sørger for kortere nedetid.
Hastighetsavhenging vanndosering.
- Reduserer vanntilførselen i svinger eller ved lave hastigheter.
- Den vannbesparende funksjonen øker arealytelsen.
- Raskere tørking av underlaget og lavere risiko for overskuddsvann i svinger.
Robust nal laget av støpt aluminium
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|750
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|950
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|110 / 110
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 4500
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|3150
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,6 / 180
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Ladetid for batteri (t)
|5
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 230
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50
|Stigningskapasitet (%)
|10
|Børstehastighet (rpm)
|1200
|Børstetrykk (kg)
|75
|Snubredde (mm)
|1750
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 5,7
|Lydnivå (dB)
|59
|Nominell inngangseffekt (W)
|opptil 2350
|Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til
|2032-01-01
|Vekt uten tilbehør (kg)
|350
|Mål (L x B x H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Batteri og innebygget lader inkludert
- Buet nal
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- Auto Fill
- Tankrensesystem
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Parkeringsbrems
- Integrert feiefunksjon
- Magnetventil
- Totankssystem
- Høydejusterbart sete
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- standard kjørelys på dagtid
- liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
- robust støtfanger foran
- med hastighetsavhengig vanndosering
- programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Bruksområder
- Perfekt til bruk i supermarkeder, kjøpesentre eller sykehus.
- Passer også for rengjøring av produksjonsområder og lager.