Brukervennlig og pålitelig for rengjøring med høy ytelse og de beste totale eierkostnadene: Vår B 110 R Bp Pack sitte-på gulvvaskemaskin har et imponerende omfattende utvalg av utstyr som standard for maksimal kostnadseffektivitet. Leveringsomfanget inkluderer et 180 Ah litium-ion-batteri med hurtig- og mellomladekapasitet, som har en levetid på omtrent fire ganger lengre enn blybatterier, pluss en batterilader. Den har også en rekke intelligente funksjoner – som automatisk fyllefunksjon for tidsbesparende fylling av ferskvannstanken, tankskyllesystem for rask rengjøring av skittenvannstanken, vanndosering som justeres etter hastigheten og DOSE-doseringssystemet for rengjøringsmiddel. Med en arbeidsbredde på 75 centimeter leverer rullebørstehodet med praktisk feiefunksjon, sammen med to 110-liters tanker, en arealytelse på opptil 5100 kvadratmeter i timen. Sist, men ikke minst, sørger det intelligente KIK-nøkkelsystemet for tildeling av individuelle tilgangsrettigheter og den svært enkle betjeningen av maskinen via EASY Operation-bryteren og det store fargedisplayet, tilgjengelig på 30 språk, for maksimal sikkerhet og bekvemmelighet.