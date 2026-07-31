Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
Vår sitte-på-gulvvaskemaskin B 150 R er utstyrt med et kraftig 170 Ah-batteri og integrert batterilader som standard. Den har også et 85 cm bredt valsebørstehode.
Den kompakte og manøvrerbare sitte-på-gulvvaskemaskinen B 150 R imponerer med en kjørehastighet på 8 km/t, styrevinkelsensor, hastighetsavhengig vanndosering og en arealytelse på 6800 m²/t. For å oppnå dette har maskinen et valsebørstehode med 85 cm arbeidsbredde og en aluminiumssugenal av nyeste generasjon, som gir en imponerende sugeeffekt. Kjørelyset sørger for optimal synlighet. Kärcher Auto-Fill-funksjonen for rask fylling av 150-liters rentvannstanken er også standard. I tillegg er 170 Ah-batteriet og en integrert batterilader inkludert i leveringsomfanget. Utstyrspakken avrundes av det store fargedisplayet, som tilbyr 30 språk og muliggjør enkel betjening av maskinen og justering av rengjøringsparametere, samt det patenterte KIK-nøkkelsystemet. Dette kan brukes til å tildele ulike brukere forskjellige tilgangsrettigheter og dermed i stor grad utelukke feilbetjening.
Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Valsebørsteholde med integrert feieenhet
- Laget av støpt aluminium med store støtfangerhjul.
- Sparer tid med integrert forhåndsfeiing av grov smuss.
- Svært jevn og stille drift for arbeid i støyfølsomme områder.
Innovativt KIK-system
- Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
- Lavere servicekostnader.
- Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- Redusert strømforbruk.
- 40 % lengre driftstid per batterilading.
- Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Stor fargeskjerm
- Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
- Raskt og enkel endring av innstillinger.
Brukervennlig
- Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
- Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Innebygget lader
- Ikke behov for ekstra lader.
- Praktisk og enkel håndtering.
- Justerbar for ulike batterityper.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Elektrisk
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|850
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1180 - 1180
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|150 / 150
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|6800
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|4760
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|36 / 170
|Batteritid (t)
|maks. 3,5
|Ladetid for batteri (t)
|ca 7
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|8
|Stigningskapasitet (%)
|10
|Børstehastighet (rpm)
|180 - 1300
|Børstetrykk (kg)
|94
|Snubredde (cm)
|181
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 7
|Lydnivå (dB)
|67
|Nominell inngangseffekt (W)
|opptil 2600
|Tillatt totalvekt (kg)
|957
|Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til
|2032-01-01
|Vekt uten tilbehør (kg)
|218
|Mål (L x B x H) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
- Batteri
- Innebygget lader
- Buet nal
- robust sugebom i støpt aluminium
Utstyr
- Auto Fill
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- Parkeringsbrems
- Integrert feiefunksjon
- Magnetventil
- Totankssystem
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- standard kjørelys på dagtid
- Type sugelepper: Linatex®
- robust støtfanger foran
- med hastighetsavhengig vanndosering
- programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Bruksområder
- Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg
- Parkeringshus med flere etasjer
- For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien