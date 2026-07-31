Den kompakte og manøvrerbare sitte-på-gulvvaskemaskinen B 150 R imponerer med en kjørehastighet på 8 km/t, styrevinkelsensor, hastighetsavhengig vanndosering og en arealytelse på 6800 m²/t. For å oppnå dette har maskinen et valsebørstehode med 85 cm arbeidsbredde og en aluminiumssugenal av nyeste generasjon, som gir en imponerende sugeeffekt. Kjørelyset sørger for optimal synlighet. Kärcher Auto-Fill-funksjonen for rask fylling av 150-liters rentvannstanken er også standard. I tillegg er 170 Ah-batteriet og en integrert batterilader inkludert i leveringsomfanget. Utstyrspakken avrundes av det store fargedisplayet, som tilbyr 30 språk og muliggjør enkel betjening av maskinen og justering av rengjøringsparametere, samt det patenterte KIK-nøkkelsystemet. Dette kan brukes til å tildele ulike brukere forskjellige tilgangsrettigheter og dermed i stor grad utelukke feilbetjening.