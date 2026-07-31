Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85

Vår sitte-på-gulvvaskemaskin B 150 R er utstyrt med et kraftig 170 Ah-batteri og integrert batterilader som standard. Den har også et 85 cm bredt valsebørstehode.

Den kompakte og manøvrerbare sitte-på-gulvvaskemaskinen B 150 R imponerer med en kjørehastighet på 8 km/t, styrevinkelsensor, hastighetsavhengig vanndosering og en arealytelse på 6800 m²/t. For å oppnå dette har maskinen et valsebørstehode med 85 cm arbeidsbredde og en aluminiumssugenal av nyeste generasjon, som gir en imponerende sugeeffekt. Kjørelyset sørger for optimal synlighet. Kärcher Auto-Fill-funksjonen for rask fylling av 150-liters rentvannstanken er også standard. I tillegg er 170 Ah-batteriet og en integrert batterilader inkludert i leveringsomfanget. Utstyrspakken avrundes av det store fargedisplayet, som tilbyr 30 språk og muliggjør enkel betjening av maskinen og justering av rengjøringsparametere, samt det patenterte KIK-nøkkelsystemet. Dette kan brukes til å tildele ulike brukere forskjellige tilgangsrettigheter og dermed i stor grad utelukke feilbetjening.

Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
  • Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
  • Rask og enkel utskifting av sugenalen.
  • Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Valsebørsteholde med integrert feieenhet
  • Laget av støpt aluminium med store støtfangerhjul.
  • Sparer tid med integrert forhåndsfeiing av grov smuss.
  • Svært jevn og stille drift for arbeid i støyfølsomme områder.
Innovativt KIK-system
  • Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
  • Lavere servicekostnader.
  • Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Energibesparende eco!efficiency-modus
  • Redusert strømforbruk.
  • 40 % lengre driftstid per batterilading.
  • Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Stor fargeskjerm
  • Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
  • Raskt og enkel endring av innstillinger.
Brukervennlig
  • Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
  • Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Innebygget lader
  • Ikke behov for ekstra lader.
  • Praktisk og enkel håndtering.
  • Justerbar for ulike batterityper.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Elektrisk
Arbeidsbredde for børste (mm) 850
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1180 - 1180
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 150 / 150
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 6800
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 4760
Batteritype Vedlikeholdsfritt
Batteri (V/Ah) 36 / 170
Batteritid (t) maks. 3,5
Ladetid for batteri (t) ca 7
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Kjørehastighet (km/t) 8
Stigningskapasitet (%) 10
Børstehastighet (rpm) 180 - 1300
Børstetrykk (kg) 94
Snubredde (cm) 181
Vannforbruk (l/min) maks. 7
Lydnivå (dB) 67
Nominell inngangseffekt (W) opptil 2600
Tillatt totalvekt (kg) 957
Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til 2032-01-01
Vekt uten tilbehør (kg) 218
Mål (L x B x H) (mm) 1700 x 909 x 1420

Scope of supply

  • Valsebørste: 2 Stk
  • Batteri
  • Innebygget lader
  • Buet nal
  • robust sugebom i støpt aluminium

Utstyr

  • Auto Fill
  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • Parkeringsbrems
  • Integrert feiefunksjon
  • Magnetventil
  • Totankssystem
  • Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
  • standard kjørelys på dagtid
  • Type sugelepper: Linatex®
  • robust støtfanger foran
  • med hastighetsavhengig vanndosering
  • programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
  • elektrisk og mekanisk flottørbryter
  • Easy Operation-valgbryter
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
Bruksområder
  • Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg
  • Parkeringshus med flere etasjer
  • For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien
Tilbehør
Rengjøringsmidler