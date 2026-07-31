Vår sitte-på gulvvaskemaskin B 150 R imponerer i det daglige arbeidet med fremragende standardutstyr. DOSE-doseringssystemet for rengjøringsmiddel, det hastighetsavhengige vanndoseringssystemet og eco!efficiency-modus bidrar sammen til å spare ressurser og utføre rengjøringsoppgaver kostnadseffektivt. Auto-Fill-funksjonen sparer tid ved fylling av den 150 liters ferskvannstanken, mens det automatiske tankskyllesystemet gjør det enklere å rengjøre spillvannstanken. Med to diskbørster, en arbeidsbredde på 90 cm og den robuste nalbommen i støpt aluminium, kan maskinen rengjøre 7200 m²/t ved 8 km/t. Kjørelys forbedrer sikten, og den svært robuste støtbeskyttelsen i stål beskytter bruker og maskin pålitelig. B 150 R er svært enkel å betjene via det store fargedisplayet med 30 språk, samt de fargekodede kontrollene. Maskinen har det patenterte KIK-nøkkelsystemet som muliggjør forskjellige brukerrettigheter og dermed praktisk talt utelukker betjeningsfeil. En styrevinkelsensor bidrar til kjøresikkerhet, mens sideskrubbedekket rengjør helt ut til kantene og konturene av gulvplassen, noe som eliminerer behovet for manuelt oppfølgingsarbeid.