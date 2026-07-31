Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
B 150 R sitte-på gulvvaskemaskin med to diskbørster, en arbeidsbredde på 90 cm og robust nalbom laget av støpt aluminium for optimale rengjøringsresultater og en arealytelse på 7200 m² i timen.
Vår sitte-på gulvvaskemaskin B 150 R imponerer i det daglige arbeidet med fremragende standardutstyr. DOSE-doseringssystemet for rengjøringsmiddel, det hastighetsavhengige vanndoseringssystemet og eco!efficiency-modus bidrar sammen til å spare ressurser og utføre rengjøringsoppgaver kostnadseffektivt. Auto-Fill-funksjonen sparer tid ved fylling av den 150 liters ferskvannstanken, mens det automatiske tankskyllesystemet gjør det enklere å rengjøre spillvannstanken. Med to diskbørster, en arbeidsbredde på 90 cm og den robuste nalbommen i støpt aluminium, kan maskinen rengjøre 7200 m²/t ved 8 km/t. Kjørelys forbedrer sikten, og den svært robuste støtbeskyttelsen i stål beskytter bruker og maskin pålitelig. B 150 R er svært enkel å betjene via det store fargedisplayet med 30 språk, samt de fargekodede kontrollene. Maskinen har det patenterte KIK-nøkkelsystemet som muliggjør forskjellige brukerrettigheter og dermed praktisk talt utelukker betjeningsfeil. En styrevinkelsensor bidrar til kjøresikkerhet, mens sideskrubbedekket rengjør helt ut til kantene og konturene av gulvplassen, noe som eliminerer behovet for manuelt oppfølgingsarbeid.
Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Diskbørstehode
- Diskbørster og padholder er enkle å bytte.
- Diskbørster tilgjengelig i forskjellige hardhetsnivåer: myk, middels og hard.
- Diskrengjøringsmodeller, spesielt for bruk på glatte overflater.
Innovativt KIK-system
- Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
- Lavere servicekostnader.
- Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- Redusert strømforbruk.
- Opptil 40% lengre driftstid av batteri.
- Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Tankrensesystem
- Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
- Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med vanlig vannslange.
- Forbedret hygiene.
Med system for «DOSE»-doseringsenhet for rengjøringsmiddel
- Sparer rengjøringsmiddel.
- Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
- Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Brukervennlig
- Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
- Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Elektrisk
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|900
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1180 - 1180
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|150 / 150
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|8000
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|5600
|Batteritype
|Minimalt vedlikeholdsbehov
|Batteri (V/Ah)
|36 / 240
|Batteritid (t)
|maks. 5
|Ladetid for batteri (t)
|ca 7
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|8
|Stigningskapasitet (%)
|10
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Snubredde (cm)
|181
|Lydnivå (dB)
|67
|Tillatt totalvekt (kg)
|957
|Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til
|2032-01-01
|Vekt uten tilbehør (kg)
|218
|Mål (L x B x H) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Diskbørste: 2 Stk
- Batteri
- Innebygget lader
- Buet nal
- Sidebørstehode
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- Auto Fill
- Tankrensesystem
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Parkeringsbrems
- Magnetventil
- Totankssystem
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- standard kjørelys på dagtid
- liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
- Type sugelepper: Linatex®
- robust støtfanger foran
- med hastighetsavhengig vanndosering
- programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Bruksområder
- Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg
- Parkeringshus med flere etasjer
- For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien