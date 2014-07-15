Gulvvaskemaskin BD 50/40 RS Bp Pack
Kompakt stå-på gulvvaskemaskin med diskbørste, arbeidsbredde på 51 eller 55 cm, 40-liters tank og omtrent 120 cm svingradius. Med Eco-modus for energibesparende og miljøvennlig rengjøring.
Denne stå-på gulvvaskemaskinen kombinerer manøvrerbarheten til en gå-bak-maskin og hastigheten til en sitte-på-maskin. BD 50/40 RS er den ideelle maskinen for kjøpesentre, offentlige bygninger, helseintutisjoner og for rengjøringsbedrifter. Den svært lille svingradiusen gjør det mulig å rengjøre selv kronglete og trange områder fullstendig. Maskinen overbeviser med sitt kompakte design og enorme ytelse. Den fantastiske svingbare nalen roterer rundt børsten og sikrer 100 % oppsuging av vannet selv i de trangeste svingene. Takket være den justerbare Eco-modusen kan man oppnå energi- og ressursbesparende vedlikehold med utmerkede rengjøringsresultater. Miljøhensyn kombineres med høy rengjøringseffektivitet. Bakdekslet kan tas helt av for enkel tilgang til batterikammeret og lading av batterier.
Egenskaper og fordeler
Enkel å bruke
- Enkel å bruke.
- eco!efficiency-modus sparer tid, energi, vann og rengjøringsmiddel.
Automatisk tankfylling
- Maskinen kobles enkelt til vannforsyning, som automatisk slåes av når maksimal nivå er nådd.
- Dette er tidsbesparende fordi operatøren kan gjøre andre arbeidsoppgaver samtidig.
Doseringssystem DS3
- For å hindre overdosering. Tilleggsutstyr.
Eco-modus
- Sparer tid, energi, vann og rengjøringsmiddel.
Liten i omfang
- Enkel å bruke.
- eco!efficiency-modus sparer tid, energi, vann og rengjøringsmiddel.
- Maskinen er meget lett å håndtere, har stor kapasitet, og gjør rengjøringen til en enkel jobb uten behov for etterrengjøring.
Enkel å tilpasse
- Både børsten og sugelepper kan byttes uten bruk av verktøy.
- Sugebommen kan skiftes raskt og enkelt.
Sugebommen følger etter i kurvene
- For å absorbere alt vannet.
Meget lett å manøvrere
- Maskinen er meget lett å håndtere, har stor kapasitet, og gjør rengjøringen til en enkel jobb uten behov for etterrengjøring.
Liten i omfang
Kompakt design
- Enkel å transportere og oppbevare.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|510
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|691
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|40 / 40
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|2200
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2000
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|36 / 76
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Vannforbruk (l/min)
|1,5
|Lydnivå (dB)
|60
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1080
|Tillatt totalvekt (kg)
|330
|Mål (L x B x H) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- Buet nal
- Batteri og innebygget lader inkludert
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- Magnetventil
- Totankssystem