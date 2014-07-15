Denne stå-på gulvvaskemaskinen kombinerer manøvrerbarheten til en gå-bak-maskin og hastigheten til en sitte-på-maskin. BD 50/40 RS er den ideelle maskinen for kjøpesentre, offentlige bygninger, helseintutisjoner og for rengjøringsbedrifter. Den svært lille svingradiusen gjør det mulig å rengjøre selv kronglete og trange områder fullstendig. Maskinen overbeviser med sitt kompakte design og enorme ytelse. Den fantastiske svingbare nalen roterer rundt børsten og sikrer 100 % oppsuging av vannet selv i de trangeste svingene. Takket være den justerbare Eco-modusen kan man oppnå energi- og ressursbesparende vedlikehold med utmerkede rengjøringsresultater. Miljøhensyn kombineres med høy rengjøringseffektivitet. Bakdekslet kan tas helt av for enkel tilgang til batterikammeret og lading av batterier.