Gulvvaskemaskin BD 50/40 RS Bp Pack

Kompakt stå-på gulvvaskemaskin med diskbørste, arbeidsbredde på 51 eller 55 cm, 40-liters tank og omtrent 120 cm svingradius. Med Eco-modus for energibesparende og miljøvennlig rengjøring.

Denne stå-på gulvvaskemaskinen kombinerer manøvrerbarheten til en gå-bak-maskin og hastigheten til en sitte-på-maskin. BD 50/40 RS er den ideelle maskinen for kjøpesentre, offentlige bygninger, helseintutisjoner og for rengjøringsbedrifter. Den svært lille svingradiusen gjør det mulig å rengjøre selv kronglete og trange områder fullstendig. Maskinen overbeviser med sitt kompakte design og enorme ytelse. Den fantastiske svingbare nalen roterer rundt børsten og sikrer 100 % oppsuging av vannet selv i de trangeste svingene. Takket være den justerbare Eco-modusen kan man oppnå energi- og ressursbesparende vedlikehold med utmerkede rengjøringsresultater. Miljøhensyn kombineres med høy rengjøringseffektivitet. Bakdekslet kan tas helt av for enkel tilgang til batterikammeret og lading av batterier.

Egenskaper og fordeler
Enkel å bruke
  • Enkel å bruke.
  • eco!efficiency-modus sparer tid, energi, vann og rengjøringsmiddel.
Automatisk tankfylling
  • Maskinen kobles enkelt til vannforsyning, som automatisk slåes av når maksimal nivå er nådd.
  • Dette er tidsbesparende fordi operatøren kan gjøre andre arbeidsoppgaver samtidig.
Doseringssystem DS3
  • For å hindre overdosering. Tilleggsutstyr.
Eco-modus
  • Sparer tid, energi, vann og rengjøringsmiddel.
Liten i omfang
  • Enkel å bruke.
  • eco!efficiency-modus sparer tid, energi, vann og rengjøringsmiddel.
  • Maskinen er meget lett å håndtere, har stor kapasitet, og gjør rengjøringen til en enkel jobb uten behov for etterrengjøring.
Enkel å tilpasse
  • Både børsten og sugelepper kan byttes uten bruk av verktøy.
  • Sugebommen kan skiftes raskt og enkelt.
Sugebommen følger etter i kurvene
  • For å absorbere alt vannet.
Meget lett å manøvrere
  • Maskinen er meget lett å håndtere, har stor kapasitet, og gjør rengjøringen til en enkel jobb uten behov for etterrengjøring.
Liten i omfang
Kompakt design
  • Enkel å transportere og oppbevare.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (mm) 510
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 691
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 40 / 40
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 2200
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 2000
Batteritype Vedlikeholdsfritt
Batteri (V/Ah) 36 / 76
Batteritid (t) maks. 2,5
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 230 / 50 - 60
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (g/cm²/kg) 20 / 26
Vannforbruk (l/min) 1,5
Lydnivå (dB) 60
Nominell inngangseffekt (W) maks. 1080
Tillatt totalvekt (kg) 330
Mål (L x B x H) (mm) 1118 x 691 x 1316

Scope of supply

  • Diskbørste: 1 Stk
  • Buet nal
  • Batteri og innebygget lader inkludert

Utstyr

  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • Magnetventil
  • Totankssystem
Gulvvaskemaskin BD 50/40 RS Bp Pack
Gulvvaskemaskin BD 50/40 RS Bp Pack
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