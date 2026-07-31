Gulvvaskemaskin BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
BR 85/100 W Bp Pack Classic er en gå-bak gulvvaskemaskin med en arbeidsbredde på 85 cm og tanker med en kapasitet på 100 liter. Den leveres også med et 170 Ah batteri og tilhørende lader som standard.
Fullt utstyrt med et kraftig 170 Ah batteri, en tilhørende lader og et bredt spekter av nyttige og praktiske utstyrsfunksjoner, imponerer vår BR 85/100 W Bp Pack Classic gå-bak-gulvvaskemaskin helt fra start. Med en arbeidsbredde på 85 cm og tankvolum på 100 liter muliggjør den en arealprestasjon på opptil 4800 kvadratmeter per time. Komponenter som utsettes for mye belastning, som valsebørstehoder og sugenaler, er laget av solid støpt aluminium og kan derfor brukes til de tøffeste rengjøringsoppgavene. Den kraftige trekkdriften kan justeres kontinuerlig for transport- og rengjøringshastigheter på opptil 5 km/t og takler også skråninger uten problemer. Brukervennlige og praktiske detaljer, som den utmerkede oversikten, enkel betjening og integrert Home Base-adapter, som gjør det mulig å frakte ekstra rengjøringsredskaper, fullfører det smarte helhetskonseptet til BR 85/100 W Bp Pack Classic.
Egenskaper og fordeler
Fargede og lett synlige betjeningsanordninger
- Fargekodede betjeningsanordninger gir enklere bruk og kortere opplæring.
Smart Home Base-system
- Tilleggsutstyr for feste av manuelt rengjøringsutstyr som f.eks. kroker, beholdere, mopp, osv.
Rimelig maskin fra det klassiske utvalget
- Svært mye for pengene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|850
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1090
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|100 / 100
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 4250
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2550
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|220 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|1200
|Børstetrykk (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Lydnivå (dB)
|63 - 65
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 2350
|Vekt uten tilbehør (kg)
|110
|Mål (L x B x H) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
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Bruksområder
- Ideell for støvsuging i butikk, byggevarehus, kjøpesentre, handel, industri og på flyplasser.