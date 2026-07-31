Fullt utstyrt med et kraftig 170 Ah batteri, en tilhørende lader og et bredt spekter av nyttige og praktiske utstyrsfunksjoner, imponerer vår BR 85/100 W Bp Pack Classic gå-bak-gulvvaskemaskin helt fra start. Med en arbeidsbredde på 85 cm og tankvolum på 100 liter muliggjør den en arealprestasjon på opptil 4800 kvadratmeter per time. Komponenter som utsettes for mye belastning, som valsebørstehoder og sugenaler, er laget av solid støpt aluminium og kan derfor brukes til de tøffeste rengjøringsoppgavene. Den kraftige trekkdriften kan justeres kontinuerlig for transport- og rengjøringshastigheter på opptil 5 km/t og takler også skråninger uten problemer. Brukervennlige og praktiske detaljer, som den utmerkede oversikten, enkel betjening og integrert Home Base-adapter, som gjør det mulig å frakte ekstra rengjøringsredskaper, fullfører det smarte helhetskonseptet til BR 85/100 W Bp Pack Classic.