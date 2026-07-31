Kraftig og batteridrevet: Takket være det kompakte og slanke designet tilbyr vår sitte-på gulvvaskemaskin B 50/70 R Classic høy grad av smidighet og manøvrerbarhet, og er derfor også svært enkel å transportere. Utstyrt med et kraftig og langvarig litiumionbatteri med 90 Ah kapasitet, som kan lades opp når som helst, samt et tankvolum på 70 liter, er utvidede bruksområder også mulige for gulvrengjøring. I tillegg til dette muliggjør BD 50/70 R Classic installasjon av mange nyttige og valgfrie utstyrsdetaljer, for eksempel en Home Base med kroker for å bære manuelle rengjøringsredskaper eller en for-feiemopp.