Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Kompakt, svært manøvrerbar sitte-på gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic med 70 l tankvolum, vedlikeholdsfritt litium-ion-batteri (90 Ah) og kraftig hurtiglader.
Kraftig og batteridrevet: Takket være det kompakte og slanke designet tilbyr vår sitte-på gulvvaskemaskin B 50/70 R Classic høy grad av smidighet og manøvrerbarhet, og er derfor også svært enkel å transportere. Utstyrt med et kraftig og langvarig litiumionbatteri med 90 Ah kapasitet, som kan lades opp når som helst, samt et tankvolum på 70 liter, er utvidede bruksområder også mulige for gulvrengjøring. I tillegg til dette muliggjør BD 50/70 R Classic installasjon av mange nyttige og valgfrie utstyrsdetaljer, for eksempel en Home Base med kroker for å bære manuelle rengjøringsredskaper eller en for-feiemopp.
Egenskaper og fordeler
Enkel å brukeSelvforklarende symboler og lettfattelig kontrollpanel. Tar kort tid å venne seg til Få og godt synlige gule kontrollelementer gjør maskinen svært brukervennlig.
Langtidsholdbart litium-ion-batteriLang driftstid og høy produktivitet takket være rask og midlertidig lading. Vedlikeholdsfritt batterisystem uten påfylling med vann.
DiskbørsteRobust konstruksjon med integrert diskbørstehode. Stor arbeidsbredde gir høy arealkapasitet Bytte av børster med pedalutløsing.
Kompakt, slankt design
- En maskin som er svært enkel å manøvrere.
- God oversikt over områdene som skal rengjøres.
- Enkel frakt og transport
Forfeiingsmopp fås som tilleggsutstyr
- Fanger opp tørt smuss, og bidrar til rengjøringsprosessen.
- Bidrar til å forhindre blokkeringer i sugekanalen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|510
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|850
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|70 / 75
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|2805
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2000
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,6 / 90
|Batteritid (t)
|maks. 2
|Ladetid for batteri (t)
|ca 2
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Snubredde (mm)
|1650
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,3
|Lydnivå (dB)
|66
|Nominell inngangseffekt (W)
|1400
|Tillatt totalvekt (kg)
|345
|Vekt uten tilbehør (kg)
|112
|Mål (L x B x H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Batteri
- Batteri og lader inkludert
- V-formet nal
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- Magnetventil
- Totankssystem
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
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