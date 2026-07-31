Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill

B 50 W Bp er en kompakt gulvvaskemaskin med robuste aluminiumskomponenter, kraftig AGM-batteri på 115 Ah, doseringssystem, R 55-børstehode og auto-fill-/auto-rins-funksjon.

Den kompakte gulvvaskemaskinen, B 50 W Bp, har et robust design. Børstehodet og nalen er laget av solid, støpt aluminium for utmerket sugeevne på strukturerte overflater og rundt knappe hjørner. R 55-børstehodet med integrerte feiefunksjoner, sørger pålitelig for optimale rengjøringsresultater. Gå-bak gulvvaskemaskinen drives av et AGM-batteriet på 115 Ah som sikrer lang driftstid. Den kompakte designen til maskinen sørger for god oversikt og manøvrerbarhet, selv for svært trange områder. Maskinens fremdrift reduserer den fysiske belastningen på brukeren. Det nye DOSE-doseringssystemet bidrar til presis dosering av rengjøringsmidler. Dette sparer både penger og ressurser. auto-rinse-funksjonen sørger for kontaktfri rengjøring av skittenvannstanken, og auto-fill-systemet gjør det enkelt å fylle rentvannstanken. Systemet har en automatisk stoppfunksjon. Med den universelle fylleslangen er det enkelt å fylle rent vann fra hvilken som helst kran. Med appen «Machine connect» kan du i tillegg gjøre avanserte innstillinger og enkelt få tilgang til informasjon, fra smarttelefonen din.

Egenskaper og fordeler
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill: Svært kompakt maskin
Svært kompakt maskin
God oversikt og utmerket manøvrerbarhet. Enkel håndtering, sikker og robust for å hindre skader.
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill: «Machine connect»-app for smarttelefon
«Machine connect»-app for smarttelefon
Ekstra funksjoner og informasjon. Overvåkning av ressurser, økt produktivitet, informative animasjoner til vedlikehold og problemløsning. Justering av parametre, redigering av KIK-godkjenninger.
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill: Børsteholde og nal laget av støpt aluminium
Børsteholde og nal laget av støpt aluminium
Robuste og slitesterke komponenter. Mindre nedetid og høyere produksjon ved lavere kostnader.
Avrundet nal med Linatex-sugelepper
  • Perfekt oppsuging, selv på strukturerte overflater og rundt knappe hjørner.
  • Reduserer risikoen for å skli, og mindre manuelt etterarbeid.
Dobbelt valsebørstehode R 55
  • Høyt kontakttrykk og høy børstehastighet.
  • Utmerket rengjøringsresultat, inkludert for dyptgående rengjøring og på strukturerte gulv.
  • Integrert forhåndsfeiefunksjon.
Eco!Flow-system
  • Vanndosering etter hastighet.
  • Gjennomgående gode rengjøringsresultater, selv ved hjørner.
Ny, integrert «Dose»-doseringsenhet for rengjøringsmidler
  • Nøyaktig dosering av rengjøringsmiddel.
  • Gjennomgående gode rengjøringsresultater og effektive kostnadsbesparelser.
  • Bytte av rengjøringsmidler uten kontakt takket være lukket system.
Automatisk tankrensesystem
  • Kontaktløs rengjøring av skittenvannstanken.
  • Ingen spruting.
Automatisk påfylling av rent vann
  • Rask og enkel påfylling av rentvannstanken.
  • Tidsbesparelser under rengjøringsprosessen, ingen overfylling takket være automatisk stopp.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (mm) 550
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 850
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 50 / 50
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 3300
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1980
Batteritype Vedlikeholdsfritt
Batteri (V/Ah) 24 / 115
Batteritid (t) maks. 2,5
Ladetid for batteri (t) ca 10
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Kjørehastighet (km/t) maks. 6
Børstehastighet (rpm) 965
Børstetrykk (kg/g/cm²) 15,5 / 63
Snubredde (mm) 1400
Vannforbruk (l/min) maks. 2,6
Lydnivå (dB) 65
Tillatt totalvekt (kg) 235
Vekt uten tilbehør (kg) 175
Mål (L x B x H) (mm) 1284 x 663 x 1082

Scope of supply

  • Valsebørste: 2 Stk
  • Batteri
  • Batterilader
  • Buet nal
  • robust sugebom i støpt aluminium
  • doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system

Utstyr

  • FACT
  • DOSE
  • Feiefunksjon
  • Kraftig fremdrift
  • Totankssystem
  • Tankrensesystem
  • Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
  • styres ved hjelp av app
  • Auto Fill
  • liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
  • Type sugelepper: Linatex®
  • med hastighetsavhengig vanndosering
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • Easy Operation-valgbryter
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill

Videoer

Bruksområder
  • Perfekt for rengjøring av bygninger, i butikker og offentlige bygninger
  • Egnet til rengjøring av gulv i kantiner, på skoler og sykehus
  • Til vedlikeholdsrengjøring i f.eks. offentlige bygninger
Tilbehør
Rengjøringsmidler