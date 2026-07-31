Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+AF
B 50 W Bp er en kompakt gulvvaskemaskin. Den har robuste aluminiumskomponenter, kraftig AGM-batteri, doseringssystem, D 51-diskbørstehode og auto-fill-/auto-rins-funksjon.
Den kompakte gulvvaskemaskinen, B 50 W Bp, har et robust design. Børstehodet og nalen er laget av solid, støpt aluminium for utmerket sugeevne på strukturerte overflater og rundt knappe hjørner. Singeldiskbørstehodet, D 51, leverer utmerkede rengjøringsresultater. Maskinen er både stille og pålitelig. Gå-bak gulvvaskemaskinen drives av et AGM-batteriet på 115 Ah som sikrer lang driftstid. Den kompakte designen til maskinen sørger for god oversikt og manøvrerbarhet, selv på svært trange områder. Maskinen har fremdrift som reduserer den fysiske belastningen på brukeren. Det nye DOSE-doseringssystemet bidrar til presis dosering av rengjøringsmidler. Dette sparer både penger og ressurser. auto-rinse-funksjonen sørger for kontaktfri rengjøring av skittenvannstanken, og auto-fill-systemet gjør det enkelt å fylle rentvannstanken. Systemet har en automatisk stoppfunksjon. Med den universelle fylleslangen er det enkelt å fylle rent vann fra hvilken som helst kran. Med appen «Machine connect» kan du i tillegg gjøre avanserte innstillinger og enkelt få tilgang til informasjon, fra smarttelefonen din.
Egenskaper og fordeler
Svært kompakt maskinGod oversikt og utmerket manøvrerbarhet. Enkel håndtering, sikker og robust for å hindre skader.
«Machine connect»-app for smarttelefonEkstra funksjoner og informasjon. Overvåkning av ressurser, økt produktivitet, informative animasjoner til vedlikehold og problemløsning. Justering av parametre, redigering av KIK-godkjenninger.
Børsteholde og nal laget av støpt aluminiumRobuste og slitesterke komponenter. Mindre nedetid og høyere produksjon ved lavere kostnader.
Avrundet nal med Linatex-sugelepper
- Perfekt oppsuging, selv på strukturerte overflater og rundt knappe hjørner.
- Reduserer risikoen for å skli, og mindre manuelt etterarbeid.
D 51-singeldiskbørstehode
- Stillegående og energieffektiv.
- Rengjøring i åpningstidene med lang batterilevetid.
Eco!Flow-system
- Vanndosering etter hastighet.
- Gjennomgående gode rengjøringsresultater, selv ved hjørner.
Ny, integrert «Dose»-doseringsenhet for rengjøringsmidler
- Nøyaktig dosering av rengjøringsmiddel.
- Gjennomgående gode rengjøringsresultater og effektive kostnadsbesparelser.
- Bytte av rengjøringsmidler uten kontakt takket være lukket system.
Automatisk tankrensesystem
- Kontaktløs rengjøring av skittenvannstanken.
- Ingen spruting.
Automatisk påfylling av rent vann
- Rask og enkel påfylling av rentvannstanken.
- Tidsbesparelser under rengjøringsprosessen, ingen overfylling takket være automatisk stopp.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|510
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|850
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|50 / 50
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 3060
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|1840
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 115
|Batteritid (t)
|maks. 3
|Ladetid for batteri (t)
|ca 10
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 6
|Børstehastighet (rpm)
|140
|Børstetrykk (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Snubredde (mm)
|1400
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,5
|Lydnivå (dB)
|65
|Tillatt totalvekt (kg)
|245
|Vekt uten tilbehør (kg)
|185
|Mål (L x B x H) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- Batteri
- Batterilader
- Buet nal
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- DOSE
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
- Tankrensesystem
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- styres ved hjelp av app
- Auto Fill
- liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
- Type sugelepper: Linatex®
- med hastighetsavhengig vanndosering
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av bygninger, i butikker og offentlige bygninger
- Egnet til rengjøring av gulv i kantiner, på skoler og sykehus
- Til vedlikeholdsrengjøring i f.eks. offentlige bygninger