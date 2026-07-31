Den kompakte gulvvaskemaskinen, B 50 W Bp, har et robust design. Børstehodet og nalen er laget av solid, støpt aluminium for utmerket sugeevne på strukturerte overflater og rundt knappe hjørner. Singeldiskbørstehodet, D 51, leverer utmerkede rengjøringsresultater. Maskinen er både stille og pålitelig. Gå-bak gulvvaskemaskinen drives av et AGM-batteriet på 115 Ah som sikrer lang driftstid. Den kompakte designen til maskinen sørger for god oversikt og manøvrerbarhet, selv på svært trange områder. Maskinen har fremdrift som reduserer den fysiske belastningen på brukeren. Det nye DOSE-doseringssystemet bidrar til presis dosering av rengjøringsmidler. Dette sparer både penger og ressurser. auto-rinse-funksjonen sørger for kontaktfri rengjøring av skittenvannstanken, og auto-fill-systemet gjør det enkelt å fylle rentvannstanken. Systemet har en automatisk stoppfunksjon. Med den universelle fylleslangen er det enkelt å fylle rent vann fra hvilken som helst kran. Med appen «Machine connect» kan du i tillegg gjøre avanserte innstillinger og enkelt få tilgang til informasjon, fra smarttelefonen din.